Επίδομα ενοικίου: Τι πρέπει να τσεκάρετε σήμερα για να πληρωθείτε αύριο

Έρχεται η επιδότηση έως 800 ευρώ, αλλά 100.000 δικαιούχοι κινδυνεύουν να μείνουν απλήρωτοι επειδή δεν έχουν δηλώσει IBAN στο myAADE - Η ΑΑΔΕ έχει ήδη στείλει e-mail σε 30.000 «ξεχασιάρηδες» ενοικιαστές