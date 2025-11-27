Επίδομα ενοικίου: Τι πρέπει να τσεκάρετε σήμερα για να πληρωθείτε αύριο
Επίδομα ενοικίου: Τι πρέπει να τσεκάρετε σήμερα για να πληρωθείτε αύριο
Έρχεται η επιδότηση έως 800 ευρώ, αλλά 100.000 δικαιούχοι κινδυνεύουν να μείνουν απλήρωτοι επειδή δεν έχουν δηλώσει IBAN στο myAADE - Η ΑΑΔΕ έχει ήδη στείλει e-mail σε 30.000 «ξεχασιάρηδες» ενοικιαστές
Ένα «καμπανάκι» τελευταίας στιγμής χτυπά η ΑΑΔΕ σε περίπου 100.000 φορολογούμενους που περιμένουν χρήματα αλλά… ξέχασαν το πιο βασικό: την καταχώριση ΙΒΑΝ στο myAADE. Από αυτούς, οι 30.000 είναι δικαιούχοι της αυριανής επιδότησης ενοικίου έως 800 ευρώ και οι υπόλοιποι 70.000 περιμένουν επιστροφή φόρου. Όλοι, όμως, χωρίς ενημερωμένο λογαριασμό μένουν εκτός πληρωμών.
Η Ανεξάρτητη Αρχή στέλνει ήδη προσωπικά e-mails, καλώντας τους «ξεχασιάρηδες» να δηλώσουν άμεσα τον λογαριασμό τους, ώστε να μην χαθεί ούτε μέρα από τις δικαιούμενες καταβολές. Αυτό αφορά και τις επιδοτήσεις που έρχονται μέσα στις επόμενες εβδομάδες, με στόχο να υπάρχει γρήγορη και ασφαλής πίστωση.
Η διαδικασία είναι εξαιρετικά απλή και ολοκληρώνεται σε τρία βήματα:
- Σύνδεση με κωδικούς TAXISnet στο myAADE, επιλογή «Μητρώο & Επικοινωνία – Δήλωση Λογαριασμού ΙΒΑΝ», και καταχώριση ενεργού λογαριασμού στο όνομα του δικαιούχου.
- Αύριο Παρασκευη , η ΑΑΔΕ ua καταβάλλει την επιδότηση σε 1,1 εκατομμύρια ενοικιαστές κύριας ή φοιτητικής κατοικίας. Όσοι δεν έχουν δηλώσει IBAN θα πρέπει να «τρέξουν» σήμερα, αλλιώς η πίστωση απλώς δεν θα γίνει.
Για φέτος προβλέπονται τα εξής: επιστροφή μέρους της δαπάνης ενοικίου για το φορολογικό έτος 2024, εφάπαξ στις 28 Νοεμβρίου 2025, και αυτόματη χορήγηση χωρίς αίτηση – βάσει της φορολογικής δήλωσης όπως έχει οριστικοποιηθεί έως το τέλος Σεπτεμβρίου. Το ύψος της ενίσχυσης είναι έως 800 ευρώ τον χρόνο για κύρια κατοικία, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε παιδί, και έως 800 ευρώ για φοιτητές ανά φοιτητική κατοικία. Το ποσό υπολογίζεται ως το 1/12 των ενοικίων του 2024, ακόμη και αν υπήρξαν περισσότερες μισθώσεις.
Τα εισοδηματικά κριτήρια ξεκινούν από 20.000 ευρώ για άγαμους, 28.000 ευρώ για ζευγάρια με προσαύξηση ανά παιδί, και 31.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες. Η ακίνητη περιουσία δεν πρέπει να ξεπερνά τα 120.000 ευρώ (με προσαύξηση για τα επιπλέον μέλη). Για τους φοιτητές εξετάζονται μόνο εισοδηματικά στοιχεία.
Σε ειδικές περιπτώσεις, όπως λάθος εφαρμογή κριτηρίων ή ασυμφωνίες στα μισθώματα, οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν έως 31/12/2025 αίτημα επανεξέτασης μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στο myAADE, με υποβολή μισθωτηρίου, βεβαίωσης σπουδών και τραπεζικών παραστατικών.
Όσοι δεν λάβουν αύριο την ενίσχυση, παρότι πληρούν τα κριτήρια, θα πρέπει επίσης έως 31/12/2025 να καταθέσουν αίτημα ελέγχου, ώστε να δοθεί η επιδότηση σε επόμενο χρόνο. Σημαντικό: χωρίς αίτηση, δεν μπορεί να γίνει καταβολή.
Για όσους έχουν καθυστερήσεις στα ενοίκια, η επιστροφή θα υπολογιστεί μόνο βάσει των πραγματικών εισπράξεων όπως δηλώθηκαν στο Ε2. Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και δεν συμψηφίζεται με οφειλές, αλλά οι ψευδείς δηλώσεις μισθώσεων οδηγούν σε επιστροφή ποσών με τόκους και αποκλεισμό από επιδοτήσεις για τρία χρόνια.
Ειδήσεις σήμερα:
Σε κόκκινο συναγερμό για τη λειψυδρία κηρύσσεται η Αθήνα την Παρασκευή - Αύριο η Πάτμος και η Λέρος
Μύλος στη Βουλή για Καραναστάση με Γεωργιάδη και Κωνσταντοπούλου: «Επιτέλους ανάγωγη, σταμάτα» - «Είσαι Χίτλερ, είσαι αρχιψεύταρος»
Χατζιδάκις: Διχασμένος ο καλλιτεχνικός κόσμος με την αντίδρασή του γιου του στην παγκόσμια περιοδεία Μποφίλιου - Χαρούλη
Η Ανεξάρτητη Αρχή στέλνει ήδη προσωπικά e-mails, καλώντας τους «ξεχασιάρηδες» να δηλώσουν άμεσα τον λογαριασμό τους, ώστε να μην χαθεί ούτε μέρα από τις δικαιούμενες καταβολές. Αυτό αφορά και τις επιδοτήσεις που έρχονται μέσα στις επόμενες εβδομάδες, με στόχο να υπάρχει γρήγορη και ασφαλής πίστωση.
Η διαδικασία είναι εξαιρετικά απλή και ολοκληρώνεται σε τρία βήματα:
- Σύνδεση με κωδικούς TAXISnet στο myAADE, επιλογή «Μητρώο & Επικοινωνία – Δήλωση Λογαριασμού ΙΒΑΝ», και καταχώριση ενεργού λογαριασμού στο όνομα του δικαιούχου.
- Αύριο Παρασκευη , η ΑΑΔΕ ua καταβάλλει την επιδότηση σε 1,1 εκατομμύρια ενοικιαστές κύριας ή φοιτητικής κατοικίας. Όσοι δεν έχουν δηλώσει IBAN θα πρέπει να «τρέξουν» σήμερα, αλλιώς η πίστωση απλώς δεν θα γίνει.
Για φέτος προβλέπονται τα εξής: επιστροφή μέρους της δαπάνης ενοικίου για το φορολογικό έτος 2024, εφάπαξ στις 28 Νοεμβρίου 2025, και αυτόματη χορήγηση χωρίς αίτηση – βάσει της φορολογικής δήλωσης όπως έχει οριστικοποιηθεί έως το τέλος Σεπτεμβρίου. Το ύψος της ενίσχυσης είναι έως 800 ευρώ τον χρόνο για κύρια κατοικία, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε παιδί, και έως 800 ευρώ για φοιτητές ανά φοιτητική κατοικία. Το ποσό υπολογίζεται ως το 1/12 των ενοικίων του 2024, ακόμη και αν υπήρξαν περισσότερες μισθώσεις.
Τα εισοδηματικά κριτήρια ξεκινούν από 20.000 ευρώ για άγαμους, 28.000 ευρώ για ζευγάρια με προσαύξηση ανά παιδί, και 31.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες. Η ακίνητη περιουσία δεν πρέπει να ξεπερνά τα 120.000 ευρώ (με προσαύξηση για τα επιπλέον μέλη). Για τους φοιτητές εξετάζονται μόνο εισοδηματικά στοιχεία.
Σε ειδικές περιπτώσεις, όπως λάθος εφαρμογή κριτηρίων ή ασυμφωνίες στα μισθώματα, οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν έως 31/12/2025 αίτημα επανεξέτασης μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στο myAADE, με υποβολή μισθωτηρίου, βεβαίωσης σπουδών και τραπεζικών παραστατικών.
Όσοι δεν λάβουν αύριο την ενίσχυση, παρότι πληρούν τα κριτήρια, θα πρέπει επίσης έως 31/12/2025 να καταθέσουν αίτημα ελέγχου, ώστε να δοθεί η επιδότηση σε επόμενο χρόνο. Σημαντικό: χωρίς αίτηση, δεν μπορεί να γίνει καταβολή.
Για όσους έχουν καθυστερήσεις στα ενοίκια, η επιστροφή θα υπολογιστεί μόνο βάσει των πραγματικών εισπράξεων όπως δηλώθηκαν στο Ε2. Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και δεν συμψηφίζεται με οφειλές, αλλά οι ψευδείς δηλώσεις μισθώσεων οδηγούν σε επιστροφή ποσών με τόκους και αποκλεισμό από επιδοτήσεις για τρία χρόνια.
Ειδήσεις σήμερα:
Σε κόκκινο συναγερμό για τη λειψυδρία κηρύσσεται η Αθήνα την Παρασκευή - Αύριο η Πάτμος και η Λέρος
Μύλος στη Βουλή για Καραναστάση με Γεωργιάδη και Κωνσταντοπούλου: «Επιτέλους ανάγωγη, σταμάτα» - «Είσαι Χίτλερ, είσαι αρχιψεύταρος»
Χατζιδάκις: Διχασμένος ο καλλιτεχνικός κόσμος με την αντίδρασή του γιου του στην παγκόσμια περιοδεία Μποφίλιου - Χαρούλη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα