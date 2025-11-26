Ενισχύεται η συνεργασία Alpha Bank – UniCredit: Νέα πλατφόρμα για επιχειρήσεις

Με επικεφαλής τους Βασίλη Ψάλτη και Andrea Orcel και τη συμμετοχή ανώτατων στελεχών των δύο Ομίλων, πραγματοποιήθηκε στο Μόναχο η τρίτη συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής (SteerCo) που έχουν συστήσει η Alpha Bank και η UniCredit στο πλαίσιο της στρατηγικής τους συνεργασίας