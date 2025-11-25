Morgan Stanley: Kορυφαία επιλογή οι ελληνικές μετοχές το 2026

Οι ελληνικές αποτιμήσεις δεν έχουν φτάσει σε κορεσμό - Η Morgan Stanley εκτιμά ότι το ΑΕΠ της χώρας θα αναπτυχθεί με ρυθμούς γύρω στο 2% για το 2026 και το 2027 - Ποιες μετοχές ξεχωρίζει