Morgan Stanley: Kορυφαία επιλογή οι ελληνικές μετοχές το 2026
Οι ελληνικές αποτιμήσεις δεν έχουν φτάσει σε κορεσμό - Η Morgan Stanley εκτιμά ότι το ΑΕΠ της χώρας θα αναπτυχθεί με ρυθμούς γύρω στο 2% για το 2026 και το 2027 - Ποιες μετοχές ξεχωρίζει
Η φετινή ανάλυση της Morgan Stanley για την αναδυόμενη Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή (EEMEA) αποτυπώνει μια εικόνα της Ελλάδας που υπερβαίνει κατά πολύ τη στενή οπτική των αναδυόμενων αγορών. Στο νέο EEMEA Outlook, η Morgan Stanley δίνει ιδιαίτερο βάρος στην Ελλάδα όχι μόνο στο επίπεδο χώρας, αλλά και στο επίπεδο επιμέρους μετοχών με σύσταση «υπεραπόδοσης» για τη νέα χρονιά στη δεύτερη θέση από τις 12 αγορές που αναλύει.
Οι ελληνικές μετοχές εμφανίζονται σταθερά στις κορυφαίες θέσεις, επιβεβαιώνοντας ότι το επενδυτικό αφήγημα της χώρας έχει πλέον ουσιαστικό βάθος. Ένα από τα βασικότερα ευρήματα της ανάλυσης είναι η συνεχής παρουσία των ελληνικών τραπεζών στα κορυφαία μοντέλα που αξιολογούν ποιότητα, momentum και ισολογισμούς. Η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Πειραιώς βαθμολογούνται υψηλά σε συνδυαστικά κριτήρια όπως η σταθερότητα κερδών, το περιθώριο αναθεωρήσεων, η κεφαλαιακή ισχύς και η απόδοση ιδίων κεφαλαίων. Η Morgan Stanley σημειώνει ότι οι ελληνικές τράπεζες εμφανίζουν πλέον χαρακτηριστικά ώριμων ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, με αποτιμήσεις που έχουν συγκλίνει, αλλά χωρίς να έχουν εξαντλήσει τα περιθώρια σύγκλισης στο κόστος ιδίων κεφαλαίων.
