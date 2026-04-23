Rebound στο Χρηματιστήριο: Έβγαλαν αντίδραση οι αγοραστές, αλλά παραμένει η νευρικότητα
Δυναμική ανάκαμψη για τη Metlen - Εκρηκτική άνοδος για την ΕΥΔΑΠ, έπιασε τα 10 ευρώ, σε νέο υψηλό 18 ετών - Ισχυρά κέρδη για CrediaBank, Austriacard, Κρι Κρι και Εκτέρ
Σε θετικό έδαφος έκλεισε το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο κατάφερε να ανακάμψει μετά τις χθεσινές ισχυρές απώλειες. Παρά τις συνεχόμενες εναλλαγές στο πρόσημο του Γενικού Δείκτη και τις έντονες διακυμάνσεις των μετοχών στο ταμπλό, οι αγοραστές είχαν τον τελευταίο λόγο.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (23/4), ο ΓΔ ενισχύθηκε κατά 5,09 μονάδες ή +0,23% και έκλεισε στις 2.234,68 μονάδες. Σε περίπου 30 μονάδες καθορίστηκε το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.210,26 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.240,24 μονάδες. Εντός του Απριλίου σημειώνει κέρδη +8,21% και η φετινή απόδοση ανέρχεται σε +5,37%.
«Άλμα» άνω του +6% κατέγραψε η μετοχή της ΕΥΔΑΠ, η οποία έπιασε τα 10 ευρώ για πρώτη φορά από το καλοκαίρι του 2008 (ρεκόρ 18ετίας). Με ράλι άνω του +4% ακολούθησε η έτερη εισηγμένη στον κλάδο της ύδρευσης, η ΕΥΑΘ. Δυναμική ήταν η ανάκαμψη της Metlen, που ξεπέρασε το +2%. Ισχυρή η άνοδος για την Austriacard (σχεδόν +8%), η οποία επανήλθε κοντά στα επίπεδα ρεκόρ των 8 ευρώ. Κέρδη σχεδόν +4% σημείωσε η CrediaBank. Στο +3% η Κρι Κρι, η οποία άγγιξε ξανά το ιστορικό ρεκόρ των 24 ευρώ. Ράλι άνω του +3% έκανε και η Εκτέρ, επιστρέφοντας στο υψηλό έτους των 4,3 ευρώ, με «όχημα» τα ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη.
Η αρχική αισιοδοξία που πυροδότησαν τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα των τεχνολογικών κολοσσών στις ΗΠΑ αποδείχθηκε βραχύβια, καθώς οι γεωπολιτικές φλόγες στη Μέση Ανατολή «καίνε» το επενδυτικό κλίμα. Η συνεχιζόμενη κρίση με το Ιράν, αντί να εκτονώνεται, δείχνει σημάδια περαιτέρω κλιμάκωσης, αναγκάζοντας τους επενδυτές σε παγκόσμιο επίπεδο να υιοθετήσουν μια εξαιρετικά αμυντική στάση.
Η επιστροφή της τιμής του πετρελαίου πάνω από το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι αποτελεί τον βασικό καταλύτη της σημερινής αρνητικής εικόνας. Το υψηλό ενεργειακό κόστος τροφοδοτεί τον πληθωρισμό και περιορίζει τη διάθεση για ανάληψη ρίσκου. Παρά το γεγονός ότι η Wall Street σημείωσε χθες νέα ιστορικά υψηλά, η παρατεταμένη ακρίβεια στο αργό πετρέλαιο συντηρεί την αστάθεια, με τους traders να προτιμούν τη διατήρηση αυξημένης ρευστότητας παρά την τοποθέτηση νέων κεφαλαίων.
Το «θολό» τοπίο γύρω από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή έχει οδηγήσει τους συμμετέχοντες σε στάση αναμονής. Όσο οι διπλωματικές προσπάθειες δεν αποδίδουν καρπούς και οι διαταραχές στην προσφορά πετρελαίου παραμένουν στο προσκήνιο, η νευρικότητα θα συνεχίσει να επισκιάζει τα όποια θετικά μηνύματα από τα εταιρικά κέρδη.
Στο εσωτερικό μέτωπο, τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα για την χρήση 2025 ανακοίνωσε η Εκτέρ πριν την έναρξη των σημερινών συναλλαγών. Παράλληλα, η Τράπεζα της Ελλάδος διαπραγματευόταν χωρίς το δικαίωμα λήψης του μερίσματος ύψους 0,672 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό ποσό €0,6384 ανά μετοχή). Ως ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος έχει οριστεί η 30ή Απριλίου.
Απώλειες καταγράφουν τα περισσότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς το κλίμα στις περιφερειακές αγορές παραμένει υποτονικό και οι τιμές του πετρελαίου κινούνται ανοδικά. Τα περισσότερα από τα κυριότερα χρηματιστήρια της περιοχής βρίσκονται σε αρνητικό έδαφος, με τους επιμέρους κλάδους να παρουσιάζουν μεικτές επιδόσεις. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται οριακά κατά +0,05%, ο γερμανικός DAX υποχωρεί κατά -0,1%, ο βρετανικός FTSE 100 κατά -0,2%, ενώ ο γαλλικός CAC 40 σημειώνει κέρδη +0,9%.
Διατηρείται η νευρικότητα στις αγορέςΜε έντονες διακυμάνσεις και αρκετή δόση νευρικότητας ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με την αβεβαιότητα στον Περσικό Κόλπο να μεταφράζεται σε συνεχιζόμενη διολίσθηση των αποτιμήσεων. Η ελληνική αγορά, ούσα ευάλωτη στους διεθνείς τριγμούς, είδε τον Γενικό Δείκτη να παραβιάζει καθοδικά το κρίσιμο επίπεδο στήριξης των 2.250 μονάδων, οι οποίες έχουν μετατραπεί σε ισχυρή αντίσταση, με τη μεταβλητότητα να παραμένει ο κυρίαρχος πρωταγωνιστής.
Σε αρνητικό έδαφος τα χρηματιστήρια του εξωτερικούΟι βασικοί δείκτες της Wall Street σημειώνουν πτώση, μία ημέρα αφότου ο S&P 500 όσο και ο Nasdaq «σκαρφάλωσαν» σε νέα επίπεδα ρεκόρ. Ειδικότερα, ο Dow Jones και ο S&P 500 υποχωρούν κατά -0,1% και ο Nasdaq κινείται χαμηλότερα κατά -0,5%. Η επενδυτική ψυχολογία έχει τονωθεί από την ισχυρή μέχρι τώρα περίοδο ανακοίνωσης εταιρικών αποτελεσμάτων α’ τριμήνου. Από τις 87 εταιρείες του S&P 500 που έχουν δημοσιεύσει στοιχεία, το 81% ξεπέρασε τις εκτιμήσεις για την κερδοφορία, ενώ το 76% ανακοίνωσε έσοδα υψηλότερα των προσδοκιών.
