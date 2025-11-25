Energean: Η νέα παράταση για τη Ν. Καβάλα και το mega project Prinos CO2 Storage
Energean: Η νέα παράταση για τη Ν. Καβάλα και το mega project Prinos CO2 Storage
Με απόφαση του ΥΠΕΝ η διάρκεια της άδειας εκμετάλλευσης της Υπόγειας Αποθήκης Νότιας Καβάλας παρατείνεται μέχρι τις 23 Νοεμβρίου 2026 - Μέσα στο επόμενο διάστημα η FEED για το έργο αποθήκευσης CO2 στον Πρίνο
Την… διπλή εικόνα που επικρατεί στο πεδίο του Πρίνου περιγράφουν οι τελευταίες εξελίξεις. Από τη μια, οι εργώδεις προσπάθειες της Energean, μέσω της θυγατρικής της EnEarth, σχετικά με το mega project Prinos CO2 Storage, όπου, μετά την έκδοση της ΑΕΠΟ, δρομολογούνται τα επόμενα βήματα.
Από την άλλη, το «παγωμένο» project της Υπόγειας Αποθήκης Νότιας Καβάλας, για το οποίο την περασμένη Παρασκευή 21 Νοεμβρίου δόθηκε μια ακόμη παράταση της άδειας εκμετάλλευσης της από την Energean.
Όπως αναφέρεται στην απόφαση, «προκειμένου για την Περιοχή Υπόγειας Αποθήκης Φυσικού Αερίου «Νότια Καβάλα», η διάρκεια της Άδειας Εκμετάλλευσης Νότιας Καβάλας παρατείνεται από την λήξη της έως την 23η Νοεμβρίου 2026, εκτός εάν επέλθει πρώτη η ημερομηνία της υποπερ. β’ της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 6 της ‘Έβδομης Τροποποιητικής Σύμβασης», ενώ διευκρινίζεται ότι «οι υφιστάμενες σχετικές εγκαταστάσεις παραγωγής ακολουθούν την Άδεια Εκμετάλλευσης Νότιας Καβάλας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 27 της Σύμβασης, ως αυτή τροποποιήθηκε με τις Πρώτη, Δεύτερη, Τρίτη, Τέταρτη, Πέμπτη, Έκτη και Έβδομη Τροποποιητικές Συμβάσεις».
Πρόκειται για μια τυπική μεν, αλλά αναγκαία απόφαση καθώς η τελευταία παράταση έληξε στις 23 Νοεμβρίου 2025 και προηγήθηκαν η σχετική επιστολή της αναδόχου Energean Oil & Gas A.E. καθώς και η θετική εισήγηση της ΕΔΕΥΕΠ.
