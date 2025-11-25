Energean: Η νέα παράταση για τη Ν. Καβάλα και το mega project Prinos CO2 Storage

Με απόφαση του ΥΠΕΝ η διάρκεια της άδειας εκμετάλλευσης της Υπόγειας Αποθήκης Νότιας Καβάλας παρατείνεται μέχρι τις 23 Νοεμβρίου 2026 - Μέσα στο επόμενο διάστημα η FEED για το έργο αποθήκευσης CO2 στον Πρίνο