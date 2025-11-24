Πιερρακάκης: Η Ελλάδα ανακάμπτει, όμως ακόμη υπάρχει δρόμος

Ψηφιοποίηση και προσωπικά δεδομένα

Θέλουμε το γερμανικό ενδιαφέρον

Υπάρχουν και καθυστερήσεις

Κοινή υπόθεση των Ευρωπαίων η ασφάλεια

Ο Έλληνας υπουργός αναφέρθηκε και στα σημαντικά βήματα της ψηφιοποίησης που έχει φτάσει σήμερα να αφορά συνολικά περίπου 2.200 διαφορετικές διαδικασίες και το οποίο σε πολύ μεγάλο βαθμό χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάπτυξης. Δεν έχει υπάρξει ακόμα μια μέτρηση για το δημοσιονομικό αποτύπωμα αυτής της διαδικασίας που σίγουρα, όπως επεσήμανε, οδήγησε σε αύξηση της παραγωγικότητας και της αποτελεσματικότητας του κράτους, ενώ πρόσθεσε ότι και σε κοινωνικό επίπεδο αυτό που αποκάλεσε «ψηφιακή επανάσταση» έχει αποφέρει μεγάλα κέρδη στους πολίτες.«Είναι μια από τις ομορφότερες ιστορίες που έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας και για αυτό το λόγο και εδώ στη Γερμανία μας κάνουν σχετικά πάρα πολλές ερωτήσεις. Αυτός είναι ένας καλός τρόπος για να ξανασχεδιάσεις το κράτος» υπογράμμισε.Σε σχέση με το γεγονός ότι ακόμα ανεξάρτητες αρχές όπως αυτή της Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων παραμένουν ακόμα ακέφαλες τόνισε ότι η κυβέρνηση αναζητά τη συναίνεση της αντιπολίτευσης για να προχωρήσει η σχετική διαδικασία. Σημείωσε ότι οι αρχές αυτές με τις οποίες έχει συνεργαστεί στενά στο παρελθόν διαθέτουν εξαιρετικά στελέχη και συνεχίζουν να επιτελούν με συνέπεια το έργο τους.Κλείνοντας ο Κυριάκος Πιερρακάκης δήλωσε ότι έχει καλέσει στην Ελλάδα τον Γερμανό ομόλογό του με στόχο να συζητήσουν το ενδεχόμενο περαιτέρω επενδύσεων, αφού όπως είπε υπάρχει ήδη «πεπραγμένο» και μάλιστα κυριολεκτικά «σε όλους τους τομείς». Μίλησε για μια λογική που δεν είναι μόνο οικονομική, αλλά ευρύτερα στρατηγική.«Να δούμε μέσα από κάθε υποδομή που έχουμε, μέσα από κάθε asset δημόσιου ενεργητικού, πώς μπορούμε να απελευθερώσουμε τη μέγιστη αξία για τους Έλληνες πολίτες. Και στο επίπεδο των επενδύσεων και στο επίπεδο της αποτύπωσης της δημόσιας περιουσίας σε κάποια πράγματα υπήρξαμε αργοί». Και πρόσθεσε: «Θέλουμε να δούμε γερμανικό ενδιαφέρον γιατί το είδαμε στα δύσκολα χρόνια, το είδαμε στην πράξη και είδαμε ότι αυτό λειτούργησε για την ελληνική οικονομία και την κοινωνία και σκοπεύουμε να εμβαθύνουμε τη σχέση μας».«Πράγματι υπήρχαν ζητήματα που δεν μπορέσαμε να έχουμε την ίδια επιτιυχία που είχαμε σε άλλους τομείς. Αυτό που μας διαφοροποιεί από άλλες κυβερνήσεις είναι ότι αναδύουμε τα προβλήματα, μιλούμε ειλικρινώς για αυτά και προσπαθούμε να προτείνουμε θεραπεία και λύσεις όποτε αυτά έρχονται μπροστά μας.»Ο Κ. Πιερρακάκης παραδέχτηκε ότι έχει ακούσει από ξένους επενδυτές να αναφέρονται στις καθυστερήσεις στον τομέα της απονομής δικαιοσύνης, αλλά παράλληλα όλοι διαπιστώνουν ότι έχει υπάρξει πρόοδος και σε αυτόν τον τομέα ο οποίος αποτελεί πραγματική πρόκληση. Και αυτό σχετίζεται και με την ψηφιοποίηση. «Ζούσαμε σε ένα βασίλειο του χαρτιού. Περνάμε λοιπόν από την εποχή του βασιλείου του χαρτιού σε μια εποχή όπου μετράμε τα πάντα. Ό,τι δεν μπορείς να το μετρήσεις δεν μπορείς και να το μεταρρυθμίσεις. Δεν μπορείς να το αλλάξεις. Θα έχουμε μια πλήρη αποτύπωση όλου του συστήματος της Δικαιοσύνης στη χώρα μας».Σε σχέση με το ψυχροπολεμικό κλίμα και τον επανεξοπλισμό της Ευρώπης ο Κ. Πιερρακάκης επεσήμανε ότι ή Ελλάδα έχει σχέδιο. Τα τελευταία χρόνια η χώρα δημιούργησε και σφυρηλάτησε ένα πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα εξοπλισμών που εγγυάται την ασφάλειά της, διασφαλίζει την συνολικότερη εξίσωση εθνικής ασφάλειας που θέλει να επιλύσε, όπως είπε.«Αυτό που όμως πιστεύουμε είναι ότι αυτό το θέμα πρέπει να καταστεί ολοέναπερισσότερο και ευρωπαϊκό. Έχουμε πολλά κοινά πράγματα να κάνουμε με τους Ευρωπαίους εταίρους μας στον χώρο της ασφάλειας, υπάρχουν τομείς όπου έχουμε καταφέρει να αντλήσουμε και να σωρεύσουμε δυνατότητες και τεχνογνωσία, όπως ο τομέας του διαστήματος. Τα κράτη μέλη συνειδητοποιούν ότι στον χώρο της ασφάλειας υπάρχουν πολλά που μπορούμε να κάνουμε με μια πιο κοινή και συγκεντρωτική λογική.»