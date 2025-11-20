Η αλήθεια πίσω από τα «φυσικά» γλυκαντικά και οι διαφορές τους με τη ζάχαρη
Η αλήθεια πίσω από τα «φυσικά» γλυκαντικά και οι διαφορές τους με τη ζάχαρη
Ο γλυκός μύθος γύρω από τα «υγιεινά» υποκατάστατα της λευκής ζάχαρης – Είναι καλύτερες επιλογές το μέλι, το σιρόπι σφενδάμου και η αγαύη;
«Δεν τρώω ζάχαρη. Μόνο σιρόπι αγαύης», λέει μια γυναίκα στη φίλη της από το διπλανό τραπέζι, την ώρα που προσθέτει μια κουταλιά από το κεχριμπαρένιο σιρόπι στον καφέ φίλτρου της. Πολλοί είναι οι καταναλωτές που αποφεύγουν τη ζάχαρη -λευκή ή καστανή- επιλέγοντας, όπως πιστεύουν, πιο φυσικά και λιγότερο επιβαρυντικά γλυκαντικά. Μέλι, σιρόπι σφενδάμου, αγαύη, είναι μόνο μερικά από αυτά που εκτοπίζουν τη λευκή, κατεργασμένη ζάχαρη, η οποία έχει δαιμονοποιηθεί από τους υπέρμαχους της υγιεινής διατροφής. Είναι, όμως, η ζάχαρη το «κακό παιδί» των τροφών; Και είναι τα υποκατάστατά της πραγματικά πιο υγιεινά;
