Alpha Bank: Πάνω από €1 τρισ. η αξία του ακαθάριστου πλούτου των ελληνικών νοικοκυριών
Στα υψηλότερα επίπεδα από το 2011 η αξία του πλούτου των ελληνικών νοικοκυριών - Tι δείχνουν τα στοιχεία της Alpha Bank
Σημαντική άνοδο καταγράφει από το 2022 η αξία του πλούτου των ελληνικών νοικοκυριών, καθώς τα περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού έχουν ανακτήσει το μεγαλύτερο μέρος των απωλειών που υπέστησαν την περασμένη δεκαετία, στην κορύφωση της οικονομικής κρίσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΚΤ, η αξία του ακαθάριστου πλούτου των νοικοκυριών ξεπέρασε το 1 τρισ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2025, καταγράφοντας τα υψηλότερα επίπεδα από το 2011.
Σύμφωνα με το δελτίο οικονομικών εξελίξεων της Alpha Bank, η άνοδος της αξίας του πλούτου των νοικοκυριών την τελευταία τριετία αποδίδεται στην αύξηση τόσο του χρηματοοικονομικού, όσο και του μη χρηματοοικονομικού πλούτου.
Μολονότι η αναλογία της αξίας του μη χρηματοοικονομικού πλούτου στην αξία του συνολικού ακαθάριστου πλούτου είναι σταθερά υψηλή στην Ελλάδα είναι χρήσιμο να διερευνηθεί κατά πόσο έχει μεταβληθεί τα τελευταία έτη η σύνθεση του συνολικού πλούτου ανά περιουσιακό στοιχείο. Επιπρόσθετα, χρησιμοποιώντας την ταξινόμηση των νοικοκυριών σε δεκατημόρια (deciles), όπως την παρουσιάζει η ΕΚΤ με κριτήριο τον καθαρό πλούτο που κατέχουν (δηλαδή η διαφορά του ακαθάριστου πλούτου μείον το χρέος των νοικοκυριών), αναλύεται η σύνθεσή του ανά κλιμάκιο πλούτου και συγκρίνεται με την αντίστοιχη στην Ευρωζώνη. Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν σημαντικές ομοιότητες αλλά και διαφορές στην κατανομή της ιδιοκτησίας των περιουσιακών στοιχείων τόσο μεταξύ των νοικοκυριών στην Ελλάδα, όσο και σε σύγκριση με την Ευρωζώνη.
Ο χρηματοοικονομικός πλούτος των νοικοκυριών περιλαμβάνει τις καταθέσεις, τα ομόλογα, τις εισηγμένες μετοχές, τον χρηματοοικονομικό επιχειρηματικό πλούτο (μη εισηγμένες μετοχές και λοιπές εταιρικές συμμετοχές), τα αμοιβαία/επενδυτικά κεφάλαια και τα ασφαλιστικά προϊόντα ζωής. Αντίστοιχα, ο μη χρηματοοικονομικός πλούτος περιλαμβάνει τα ακίνητα και τον μη χρηματοοικονομικό επιχειρηματικό πλούτο (πάγια περιουσιακά στοιχεία εκτός κατοικιών).
