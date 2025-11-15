Από σερβιτόρος στη θρυλική καφετέρια του Λέντζου, γκουρού του καφέ. Αυτός είναι ο Ελληνας που κρατά το μυστικό του πιο διάσημου φραπέ

Ως φοιτητής εργάστηκε στην καφετέρια του Λέντζου στο Παγκράτι, το στέκι πολιτικών, λόγιων και καλλιτεχνών του οποίου η συνταγή του φραπέ ήταν επτασφράγιστο μυστικό. Σήμερα θεωρείται ο εξπέρ του καφέ διδάσκοντάς μας πώς θα κάνουμε πιο γευστικό το αγαπημένο μας ρόφημα