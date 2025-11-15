Από σερβιτόρος στη θρυλική καφετέρια του Λέντζου, γκουρού του καφέ. Αυτός είναι ο Ελληνας που κρατά το μυστικό του πιο διάσημου φραπέ
Ως φοιτητής εργάστηκε στην καφετέρια του Λέντζου στο Παγκράτι, το στέκι πολιτικών, λόγιων και καλλιτεχνών του οποίου η συνταγή του φραπέ ήταν επτασφράγιστο μυστικό. Σήμερα θεωρείται ο εξπέρ του καφέ διδάσκοντάς μας πώς θα κάνουμε πιο γευστικό το αγαπημένο μας ρόφημα
Η επαγγελματική πορεία του Παναγιώτη Νίκα είναι λίγο πολύ καρμική. Ο γκουρού του καφέ διηγείται την προσωπική του ιστορία λέγοντας «H τυχαία γνωριμία μου με τον αείμνηστο Χρήστο Λέντζο, ιδιοκτήτη του ομώνυμου διάσημου καφέ-ζαχαροπλαστείου, στις δεκαετίες ’70 και ΄80, έναν άνθρωπο που μυθοποίησε την παρασκευή του φραπέ, στάθηκε η αφορμή να αλλάξω την πορεία μου».
«Ως φοιτητής, εργάστηκα, για λίγο διάστημα, στην επιχείρησή του για χαρτζιλίκι. Ήταν για μένα μια ευκαιρία να μυηθώ στον κόσμο του καφέ και να ασχοληθώ με τη μαζική εστίαση. Έτσι, από το 1987, ακολουθώ τον δρόμο του καφέ πάντα με την ίδια επιθυμία. Την επιθυμία για την τελειότητα μέσω της συνεχούς αυτοβελτίωσης».
