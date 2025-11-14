Wall Street: Επιφυλακτική ανάρρωση στις τεχνολογικές μετοχές - Νευρική παραμένει η αγορά
Wall Street: Επιφυλακτική ανάρρωση στις τεχνολογικές μετοχές - Νευρική παραμένει η αγορά
Το επιφυλακτικό σήμα αξιωματούχων της Fed που προσγείωσαν τις προσδοκίες για τρίτη μείωση επιτοκίων, τον Δεκέμβριο, έχουν βαρύνει το επενδυτικό κλίμα, ενώ παραμένουν τα ερωτηματικά και για τις επιδόσεις της ΑΙ - Νέα αύξηση στις αποδόσεις των ομολόγων
Η αναζωπύρωση του αγοραστικού ενδιαφέροντος για τις τεχνολογικές μετοχές βελτίωσε το κλίμα στη Wall Street μετά το sell-off της Πέμπτης , αν και οι επενδυτές παρέμειναν συγκρατημένοι λόγω των αυξανόμενων ανησυχιών αναφορικά με τις πιθανότητες νέας περικοπής των επιτοκίων από τη Fed στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου.
Έτσι, στο ταμπλό, ο Nasdaq επέστρεψε στα κέρδη με έστω και ελαφρά άνοδο 11,08% στις 22.900 μονάδες, σταθερά πάντως κάτω από το όριο των 23.000 μονάδων. Ο S&P 500, παρά τις αυξομειώσεις, τελικά έκλεισε σε αρνητικό έδαφος με κάμψη 0,05% στις 6.734 μονάδες και ο Dow Jones διεύρυνε περαιτέρω τις απώλειες του με νέα πτώση 0,65% στις 47.147 μονάδες.
Ο λεγόμενος δείκτης VIX που είχε εκτιναχθεί πάνω από τις 21 μονάδες χθες, κινήθηκε μεν πτωτικά, όμως παρέμεινε μια… ανάσα από το όριο των 20 μονάδων, αντανακλώντας την αβεβαιότητα της αγοράς.
Στην αγορά ομολόγων, οι αποδόσεις κέρδισαν κι άλλο έδαφος, με το 10ετές να ανεβαίνει περαιτέρω στο 4,15% και το 2ετές να φτάνει το 3,61%.
Το πρόσκαιρο κλίμα ανακούφισης από τη λήξη του κυβερνητικού shutdown στις ΗΠΑ έδωσε τη θέση του στη μεταβλητότητα, καθώς σειρά αξιωματούχων της Fed μείωσαν τις προσδοκίες της αγοράς για περαιτέρω χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής.
Τα περισσότερα μέλη του συμβουλίου, σε τοποθετήσεις τους τις τελευταίες ημέρες, εξέφρασαν ανοιχτά επιφυλάξεις για το αν χρειάζεται και τρίτη μείωση επιτοκίων για φέτος, δεδομένου ότι ο πληθωρισμός παραμένει ανεκτικός, πολύ πάνω από το όριο του 2%.
Ανάμεσα τους ο επικεφαλής της Fed του Κάνσας, Τζέφρι Σμιντ, ο οποίος σε δηλώσεις του νωρίτερα επανέλαβε ότι αντιδρά στην προοπτική περαιτέρω νομισματικής χαλάρωσης. Θυμίζουμε ότι ο Σμιντ μειοψήφησε στη συνεδρίαση του Οκτωβρίου αποτελώντας το μόνο στέλεχος της FOMC που εναντιώθηκε στην πλειοψηφία, η οποία υπερψήφισε περικοπή 25 μονάδων βάσης.
Εξάλλου, το γεγονός ότι το shutdown άφησε τη Fed επί μακρόν στο… σκοτάδι όσον αφορά τα επίσημα οικονομικά στοιχεία δεν βοήθησε, πόσο μάλλον που η λήξη του δεν πρόκειται να ξεκαθαρίσει το τοπίο εύκολα, με τις εκθέσεις να είναι πιθανότατα ελλιπείς.
Μόλις νωρίτερα, έγινε γνωστό ότι την ερχόμενη Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου, θα ξεκινήσει η δημοσίευση των ανακοινώσεων που εκκρεμούν, με πρώτη την έκθεση για την απασχόληση του Σεπτεμβρίου. Ωστόσο πιθανότατα θα περιλαμβάνει μόνο τις προσλήψεις που έχουν δηλωθεί, χωρίς τον δείκτη ανεργίας.
Δεν είναι τυχαίο ότι στις αγορές χρήματος οι πιθανότητες νέας μείωσης έχουν πέσει κάτω από το 50%, από το 90% που βρίσκονταν πριν μια εβδομάδα.
«Η δύσκολη αλλά συνήθης διαπραγμάτευση γύρω από μια μείωση επιτοκίων τον Δεκέμβριο κινδυνεύει να εξελιχθεί σε πρόβλημα διακυβέρνησης στη Fed», προειδοποίησε ο Κρίσνα Γκούχα της Evercore. «Χωρίς διαύγεια από τα δεδομένα, ο Πάουελ βρίσκεται σε δύσκολη θέση».
Παρά τη θολή εικόνα, ο ίδιος υποστήριξε ότι εξακολουθεί να βλέπει πιθανότητες για μια «ελαφρώς επιθετική» μείωση. Αντίστοιχα, ο Γκενάντι Γκόλντμπεργκ της TD Securities εκτίμησε ότι ένα «ήπιο» πακέτο οικονομικών δεδομένων —ιδίως η απασχόληση και ο πυρήνας του πληθωρισμού— θα μπορούσαν να πείσουν τελικά την FOMC να προχωρήσει σε μείωση 25 μονάδων βάσης, αν και η απόφαση δεν θα είναι εύκολη.
Έτσι, στο ταμπλό, ο Nasdaq επέστρεψε στα κέρδη με έστω και ελαφρά άνοδο 11,08% στις 22.900 μονάδες, σταθερά πάντως κάτω από το όριο των 23.000 μονάδων. Ο S&P 500, παρά τις αυξομειώσεις, τελικά έκλεισε σε αρνητικό έδαφος με κάμψη 0,05% στις 6.734 μονάδες και ο Dow Jones διεύρυνε περαιτέρω τις απώλειες του με νέα πτώση 0,65% στις 47.147 μονάδες.
Ο λεγόμενος δείκτης VIX που είχε εκτιναχθεί πάνω από τις 21 μονάδες χθες, κινήθηκε μεν πτωτικά, όμως παρέμεινε μια… ανάσα από το όριο των 20 μονάδων, αντανακλώντας την αβεβαιότητα της αγοράς.
Στην αγορά ομολόγων, οι αποδόσεις κέρδισαν κι άλλο έδαφος, με το 10ετές να ανεβαίνει περαιτέρω στο 4,15% και το 2ετές να φτάνει το 3,61%.
Το πρόσκαιρο κλίμα ανακούφισης από τη λήξη του κυβερνητικού shutdown στις ΗΠΑ έδωσε τη θέση του στη μεταβλητότητα, καθώς σειρά αξιωματούχων της Fed μείωσαν τις προσδοκίες της αγοράς για περαιτέρω χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής.
Τα περισσότερα μέλη του συμβουλίου, σε τοποθετήσεις τους τις τελευταίες ημέρες, εξέφρασαν ανοιχτά επιφυλάξεις για το αν χρειάζεται και τρίτη μείωση επιτοκίων για φέτος, δεδομένου ότι ο πληθωρισμός παραμένει ανεκτικός, πολύ πάνω από το όριο του 2%.
Ανάμεσα τους ο επικεφαλής της Fed του Κάνσας, Τζέφρι Σμιντ, ο οποίος σε δηλώσεις του νωρίτερα επανέλαβε ότι αντιδρά στην προοπτική περαιτέρω νομισματικής χαλάρωσης. Θυμίζουμε ότι ο Σμιντ μειοψήφησε στη συνεδρίαση του Οκτωβρίου αποτελώντας το μόνο στέλεχος της FOMC που εναντιώθηκε στην πλειοψηφία, η οποία υπερψήφισε περικοπή 25 μονάδων βάσης.
Εξάλλου, το γεγονός ότι το shutdown άφησε τη Fed επί μακρόν στο… σκοτάδι όσον αφορά τα επίσημα οικονομικά στοιχεία δεν βοήθησε, πόσο μάλλον που η λήξη του δεν πρόκειται να ξεκαθαρίσει το τοπίο εύκολα, με τις εκθέσεις να είναι πιθανότατα ελλιπείς.
Μόλις νωρίτερα, έγινε γνωστό ότι την ερχόμενη Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου, θα ξεκινήσει η δημοσίευση των ανακοινώσεων που εκκρεμούν, με πρώτη την έκθεση για την απασχόληση του Σεπτεμβρίου. Ωστόσο πιθανότατα θα περιλαμβάνει μόνο τις προσλήψεις που έχουν δηλωθεί, χωρίς τον δείκτη ανεργίας.
Δεν είναι τυχαίο ότι στις αγορές χρήματος οι πιθανότητες νέας μείωσης έχουν πέσει κάτω από το 50%, από το 90% που βρίσκονταν πριν μια εβδομάδα.
«Η δύσκολη αλλά συνήθης διαπραγμάτευση γύρω από μια μείωση επιτοκίων τον Δεκέμβριο κινδυνεύει να εξελιχθεί σε πρόβλημα διακυβέρνησης στη Fed», προειδοποίησε ο Κρίσνα Γκούχα της Evercore. «Χωρίς διαύγεια από τα δεδομένα, ο Πάουελ βρίσκεται σε δύσκολη θέση».
Παρά τη θολή εικόνα, ο ίδιος υποστήριξε ότι εξακολουθεί να βλέπει πιθανότητες για μια «ελαφρώς επιθετική» μείωση. Αντίστοιχα, ο Γκενάντι Γκόλντμπεργκ της TD Securities εκτίμησε ότι ένα «ήπιο» πακέτο οικονομικών δεδομένων —ιδίως η απασχόληση και ο πυρήνας του πληθωρισμού— θα μπορούσαν να πείσουν τελικά την FOMC να προχωρήσει σε μείωση 25 μονάδων βάσης, αν και η απόφαση δεν θα είναι εύκολη.
Η προοπτική χαμηλότερων επιτοκίων που ευνοεί τις αμερικανικές επιχειρήσεις, σε συνδυασμό με τη δυναμική της τεχνητής νοημοσύνης, είχε τροφοδοτήσει ένα εντυπωσιακό ράλι από την ισχυρή διόρθωση του Απριλίου, κάνοντας πολλούς traders να παραβλέπουν τις υψηλές αποτιμήσεις. Όμως, αν και τα αποτελέσματα των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών έχουν κινηθεί στις περισσότερες περιπτώσεις πάνω από τις εκτιμήσεις, η προοπτική για τις μελλοντικές συνθήκες δανεισμού παραμένει θολή.
Κομβικός παράγοντας για την κατεύθυνση της αγοράς τις επόμενες ημέρες θα αποτελέσουν οι επιδόσεις της Nvidia, που είναι η τελευταία από τις Υπέροχες Επτά που ανακοινώνει αποτελέσματα τριμήνου την ερχόμενη Τετάρτη.
«Τα αποτελέσματά της θα είναι μια τεράστια δοκιμασία για τις αγορές και το AI-trade και μπορεί είτε να κατευνάσουν τις ανησυχίες είτε να τις ενισχύσουν σημαντικά», σχολίασε ο Κάιλ Ρόντα της Capital.com.
Βαρόμετρο για την κατανάλωση και την οικονομία θα αποτελέσουν και οι επιδόσεις των αλυσίδων λιανικής που παίρνουν την σκυτάλη την επόμενη εβδομάδα, ανάμεσα τους η Walmart και η Target.
Σε επίπεδο μετοχών το tech trade αναζωπυρώθηκε μετά το διήμερο καθοδικό σερί, επιτρέποντας σε μεγάλα ονόματα του κλάδου όπως η Nvidia, η Oracle, η Palantir, η Meta και η Tesla να καλύψουν μέρος του χαμένου εδάφους.
Ωστόσο οι υψηλές αποτιμήσεις στις τεχνολογικές μετοχές κυρίως του AI θα συνεχίσουν να κρατούν νευρικούς τους επενδυτές, έτοιμους να προχωρήσουν σε ρευστοποιήσεις.
«Η τεχνητή νοημοσύνη δοκιμάζει πραγματικά της Wall Street αυτή τη στιγμή», σχολίασε στο CNBC ο Ντέιβιντ Κρακάουερ της Mercer Advisors, προσθέτοντας ότι το γεγονός πως οι επενδυτές τιμολογούν «τόσο μεγάλο μέρος μιας μελλοντικής ανάπτυξης που ακόμη δεν μπορούν να μετρήσουν» δημιουργεί απλώς «ένα περιβάλλον έντονων διακυμάνσεων».
Στις κερδισμένες βρέθηκε επίσης η βιοτεχνολογική Scholar Rock, αλλά και οι Figure Technology Solution και Nu Holdings λόγω καλών αποτελεσμάτων τριμήνου.
Επιπρόσθετα μια σειρά διαφαινόμενων deals προσέλκυσαν το επενδυτικό ενδιαφέρον: η διεύρυνση του μεριδίου της Appaloosa στην Whirlpool, οι συνομιλίες πώλησης της Topgolf στην Leonard Green, η εξαγορά της Cidara Therapeutics από την Merck και η προσφορά απόκτησης της Avadel Pharmaceuticals από την δανέζικη φαρμακευτική Lundbeck.
Αντιθέτως τα απογοητευτικά αποτελέσματα τριμήνου πίεσαν την StubHub, ενώ η αγορά δεν επικρότησε την απόφαση του CEO της Walmart, Νταγκ ΜακΜίλον να αποχωρήσει από την 1η Φεβρουαρίου, οδηγώντας προς τα κάτω τη μετοχή της.
Πολύ χαμηλές επιδόσεις και για την cryptoμετοχή της Strategy, που κατέγραψε συνολικά την χειρότερη εβδομάδα της εδώ και πάνω από ένα χρόνο με πενθήμερες απώλειες της τάξεως του 17,4%.
Διαβάστε περισσότερα οικονομικά νέα στο Newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Σπύρος Μαρτίκας για το κύκλωμα που έταζε επενδύσεις: Σε εξαπατούσαν με σουίτες και ράβδους χρυσού - Έστηναν ληστεία με ξυλοδαρμό για να μην πληρώσουν
Γερμανία: Μια Ελληνίδα προσπαθεί με ρομποτικά συστήματα ανύψωσης να φέρει την επανάσταση στον τρόπο που χτίζουμε
«Έπαιξα ενστικτωδώς τον Χάνιμπαλ, γιατί έχω τον διάβολο μέσα μου»: Ο Άντονι Χόπκινς, οι μεγάλοι ρόλοι, ο αλκοολισμός και η κόρη που δεν θέλει να τον βλέπει
Κομβικός παράγοντας για την κατεύθυνση της αγοράς τις επόμενες ημέρες θα αποτελέσουν οι επιδόσεις της Nvidia, που είναι η τελευταία από τις Υπέροχες Επτά που ανακοινώνει αποτελέσματα τριμήνου την ερχόμενη Τετάρτη.
«Τα αποτελέσματά της θα είναι μια τεράστια δοκιμασία για τις αγορές και το AI-trade και μπορεί είτε να κατευνάσουν τις ανησυχίες είτε να τις ενισχύσουν σημαντικά», σχολίασε ο Κάιλ Ρόντα της Capital.com.
Βαρόμετρο για την κατανάλωση και την οικονομία θα αποτελέσουν και οι επιδόσεις των αλυσίδων λιανικής που παίρνουν την σκυτάλη την επόμενη εβδομάδα, ανάμεσα τους η Walmart και η Target.
Σε επίπεδο μετοχών το tech trade αναζωπυρώθηκε μετά το διήμερο καθοδικό σερί, επιτρέποντας σε μεγάλα ονόματα του κλάδου όπως η Nvidia, η Oracle, η Palantir, η Meta και η Tesla να καλύψουν μέρος του χαμένου εδάφους.
Ωστόσο οι υψηλές αποτιμήσεις στις τεχνολογικές μετοχές κυρίως του AI θα συνεχίσουν να κρατούν νευρικούς τους επενδυτές, έτοιμους να προχωρήσουν σε ρευστοποιήσεις.
«Η τεχνητή νοημοσύνη δοκιμάζει πραγματικά της Wall Street αυτή τη στιγμή», σχολίασε στο CNBC ο Ντέιβιντ Κρακάουερ της Mercer Advisors, προσθέτοντας ότι το γεγονός πως οι επενδυτές τιμολογούν «τόσο μεγάλο μέρος μιας μελλοντικής ανάπτυξης που ακόμη δεν μπορούν να μετρήσουν» δημιουργεί απλώς «ένα περιβάλλον έντονων διακυμάνσεων».
Στις κερδισμένες βρέθηκε επίσης η βιοτεχνολογική Scholar Rock, αλλά και οι Figure Technology Solution και Nu Holdings λόγω καλών αποτελεσμάτων τριμήνου.
Επιπρόσθετα μια σειρά διαφαινόμενων deals προσέλκυσαν το επενδυτικό ενδιαφέρον: η διεύρυνση του μεριδίου της Appaloosa στην Whirlpool, οι συνομιλίες πώλησης της Topgolf στην Leonard Green, η εξαγορά της Cidara Therapeutics από την Merck και η προσφορά απόκτησης της Avadel Pharmaceuticals από την δανέζικη φαρμακευτική Lundbeck.
Αντιθέτως τα απογοητευτικά αποτελέσματα τριμήνου πίεσαν την StubHub, ενώ η αγορά δεν επικρότησε την απόφαση του CEO της Walmart, Νταγκ ΜακΜίλον να αποχωρήσει από την 1η Φεβρουαρίου, οδηγώντας προς τα κάτω τη μετοχή της.
Πολύ χαμηλές επιδόσεις και για την cryptoμετοχή της Strategy, που κατέγραψε συνολικά την χειρότερη εβδομάδα της εδώ και πάνω από ένα χρόνο με πενθήμερες απώλειες της τάξεως του 17,4%.
Διαβάστε περισσότερα οικονομικά νέα στο Newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Σπύρος Μαρτίκας για το κύκλωμα που έταζε επενδύσεις: Σε εξαπατούσαν με σουίτες και ράβδους χρυσού - Έστηναν ληστεία με ξυλοδαρμό για να μην πληρώσουν
Γερμανία: Μια Ελληνίδα προσπαθεί με ρομποτικά συστήματα ανύψωσης να φέρει την επανάσταση στον τρόπο που χτίζουμε
«Έπαιξα ενστικτωδώς τον Χάνιμπαλ, γιατί έχω τον διάβολο μέσα μου»: Ο Άντονι Χόπκινς, οι μεγάλοι ρόλοι, ο αλκοολισμός και η κόρη που δεν θέλει να τον βλέπει
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα