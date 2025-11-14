Wall Street: Επιφυλακτική ανάρρωση στις τεχνολογικές μετοχές - Νευρική παραμένει η αγορά

Το επιφυλακτικό σήμα αξιωματούχων της Fed που προσγείωσαν τις προσδοκίες για τρίτη μείωση επιτοκίων, τον Δεκέμβριο, έχουν βαρύνει το επενδυτικό κλίμα, ενώ παραμένουν τα ερωτηματικά και για τις επιδόσεις της ΑΙ - Νέα αύξηση στις αποδόσεις των ομολόγων