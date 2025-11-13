UniCredit: Ανέβασε στο 29,794% το ποσοστό στην Alpha Bank

Ο ιταλικός όμιλος αύξησε τη συμμετοχή του σε χρηματοοικονομικά προϊόντα που δύνανται να οδηγήσουν στην απόκτηση επιπλέον 5.859.978 κοινών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, που αντιστοιχούν στο 0,253% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Αlpha Bank