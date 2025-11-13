Παπασταύρου: Εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από αμερικανικούς παράγοντες για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου

Ο καλύτερος τρόπος θωράκισης των υποδομών της χώρας είναι οι συμφωνίες, είπε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας