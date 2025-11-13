Golden Visa: Η απόφαση που «ξεμπλοκάρει» νέες αγορές και άδειες διαμονής - Ποιοι βγαίνουν κερδισμένοι
Golden Visa: Η απόφαση που «ξεμπλοκάρει» νέες αγορές και άδειες διαμονής - Ποιοι βγαίνουν κερδισμένοι
Χιλιάδες εκκρεμείς αιτήσεις και επενδύσεις βγαίνουν από το συρτάρι - Ξεκαθαρίζονται οι κανόνες για εμπορικά και διατηρητέα ακίνητα, αλλαγές χρήσης και ανακαινίσεις που είχαν «παγώσει»
Δεκάδες χιλιάδες αιτήσεις διαμονής στην Ελλάδα και εκατοντάδες ακίνητα που περίμεναν να ενταχθούν στο πρόγραμμα Golden Visa ξεμπλοκάρουν μετά τη δημοσίευση της νέας υπουργικής απόφασης 214926/2025 (ΦΕΚ Β’ 6014/11.11.2025). Πρόκειται για την απόφαση που βάζει τέλος στο εξάμηνο «πάγωμα» της αγοράς, ξεκαθαρίζοντας επιτέλους το πώς μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα οι επενδύσεις σε εμπορικά, διατηρητέα και ακίνητα υπό ανακαίνιση.
Τη ρύθμιση περίμεναν χιλιάδες επενδυτές του εξωτερικού, κατασκευαστές και ιδιοκτήτες ακινήτων, καθώς για μήνες δεν μπορούσαν να προχωρήσουν σε αγορές ή να ολοκληρώσουν φακέλους που είχαν ήδη υποβάλει. Οι δικηγόροι είχαν σταματήσει να υποβάλλουν νέες αιτήσεις γνωρίζοντας ότι το υπουργείο Μετανάστευσης δεν μπορούσε να εκδώσει άδειες μέχρι να καθοριστεί το νέο πλαίσιο. Πολλοί άλλοι, προκειμένου να «κρατήσουν θέση», υπέβαλαν προληπτικά φακέλους γνωρίζοντας πως δεν θα προχωρήσουν πριν τη διευκρίνιση.
Η νέα απόφαση βάζει οριστικά τέλος στην αναμονή. Ξεκαθαρίζει το πώς πιστοποιούνται οι αλλαγές χρήσης, πώς εντάσσονται τα διατηρητέα κτίρια, και ποια είναι τα δικαιολογητικά για να εκδοθούν ή να ανανεωθούν οι άδειες διαμονής επενδυτών. Είναι η πρώτη ουσιαστική ερμηνεία του άρθρου 100 του ν. 5038/2023 και του άρθρου 64 του ν. 5100/2024, με τα οποία άλλαξε ολόκληρη η φιλοσοφία του προγράμματος.
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχειά, 13.499 αιτήσεις Golden Visa βρίσκονται σε εκκρεμότητα, εκ των οποίων 10.703 στην Αττική, ποσοστό 79% του συνόλου. Πολλές από αυτές είχαν υποβληθεί μόνο για «να πιάσουν σειρά», καθώς οι επενδυτές γνώριζαν ότι δεν θα εκδοθεί άδεια πριν από τη νέα απόφαση. Άλλοι προτίμησαν να περιμένουν για να δουν τις τελικές διευκρινίσεις. Αυτή η υπουργική απόφαση ξεκλειδώνει και τις δύο κατηγορίες: επιτρέπει την έκδοση όσων αιτήσεων έχουν ήδη υποβληθεί και ανοίγει τον δρόμο για νέες επενδύσεις.
Διαβάστε ΕΔΩ την υπουργική απόφαση για την Golden Visa
• Αλλαγή χρήσης ακινήτων: Κτίρια που μετατρέπονται σε κατοικίες – πρώην γραφεία ή βιομηχανικοί χώροι – μπορούν πλέον να ενταχθούν στο πρόγραμμα, αρκεί ο μηχανικός να συντάσσει τεχνική έκθεση που να πιστοποιεί ότι η μετατροπή έγινε νόμιμα μετά τη θέσπιση του νέου πλαισίου. Για βιομηχανικά ακίνητα απαιτείται επιπλέον βεβαίωση ότι δεν λειτούργησε βιομηχανία τα τελευταία πέντε χρόνια, με αποδεικτικά (βεβαιώσεις ΔΕΔΔΗΕ, δηλώσεις Ε2 ή δημόσιες βεβαιώσεις).
• Διατηρητέα ακίνητα: Ο συμβολαιογράφος πρέπει να αναφέρει ρητά τον αριθμό ΦΕΚ χαρακτηρισμού του κτιρίου και να βεβαιώνει ότι ο χαρακτηρισμός παραμένει ενεργός. Καλύπτονται πλέον και περιπτώσεις ανακατασκευών ή προσθηκών σε ήδη χαρακτηρισμένα ακίνητα.
• Αγορά οικοπέδου και ανέγερση κατοικίας: Η επένδυση θεωρείται έγκυρη εφόσον υπάρχει οικοδομική άδεια και η συνολική αξία αγοράς και ανέγερσης φτάνει το ελάχιστο όριο (250.000 ή 500.000 ευρώ, ανάλογα με την περιοχή).
• Ανανέωση αδειών: Ο επενδυτής δηλώνει ότι το ακίνητο παραμένει στην κυριότητά του και δεν εκμισθώνεται βραχυχρόνια, ενώ στις αλλαγές χρήσης απαιτείται επιπλέον δήλωση ότι χρησιμοποιείται αποκλειστικά ως κατοικία.
• Τεκμηρίωση: Περιλαμβάνει βεβαίωση συμβολαιογράφου, αποδεικτικό μεταγραφής ή βεβαίωση δικηγόρου, ασφαλιστήριο ιδιωτικής ασφάλισης, δήλωση Ε9 και παράβολο 2.000 ευρώ.
Η νέα απόφαση αντικαθιστά την προηγούμενη του 2024 και εκσυγχρονίζει πλήρως τη διαδικασία, ώστε οι αρμόδιες υπηρεσίες να μπορούν να εξετάζουν άμεσα τις αιτήσεις χωρίς επιπλέον καθυστερήσεις.
Με τις νέες οδηγίες, η αγορά αποκτά ξανά ρυθμό. Οι μηχανικοί γνωρίζουν πια ακριβώς πώς να συντάξουν τις τεχνικές εκθέσεις, οι συμβολαιογράφοι τα απαραίτητα πιστοποιητικά και οι δικηγόροι τα έγγραφα που χρειάζονται για την ολοκλήρωση κάθε φακέλου.
Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι το ξεμπλοκάρισμα των 13.499 αιτήσεων θα αναζωπυρώσει το ενδιαφέρον επενδυτών από Ασία και Μέση Ανατολή και θα επαναφέρει κεφάλαια που είχαν στραφεί προσωρινά σε άλλες χώρες. Παράλληλα, η σαφήνεια που δίνεται στους όρους για αλλαγές χρήσης και αποκαταστάσεις αναμένεται να ενεργοποιήσει ξανά τα έργα ανακαίνισης και να τονώσει την οικοδομική δραστηριότητα.
Τη ρύθμιση περίμεναν χιλιάδες επενδυτές του εξωτερικού, κατασκευαστές και ιδιοκτήτες ακινήτων, καθώς για μήνες δεν μπορούσαν να προχωρήσουν σε αγορές ή να ολοκληρώσουν φακέλους που είχαν ήδη υποβάλει. Οι δικηγόροι είχαν σταματήσει να υποβάλλουν νέες αιτήσεις γνωρίζοντας ότι το υπουργείο Μετανάστευσης δεν μπορούσε να εκδώσει άδειες μέχρι να καθοριστεί το νέο πλαίσιο. Πολλοί άλλοι, προκειμένου να «κρατήσουν θέση», υπέβαλαν προληπτικά φακέλους γνωρίζοντας πως δεν θα προχωρήσουν πριν τη διευκρίνιση.
Η νέα απόφαση βάζει οριστικά τέλος στην αναμονή. Ξεκαθαρίζει το πώς πιστοποιούνται οι αλλαγές χρήσης, πώς εντάσσονται τα διατηρητέα κτίρια, και ποια είναι τα δικαιολογητικά για να εκδοθούν ή να ανανεωθούν οι άδειες διαμονής επενδυτών. Είναι η πρώτη ουσιαστική ερμηνεία του άρθρου 100 του ν. 5038/2023 και του άρθρου 64 του ν. 5100/2024, με τα οποία άλλαξε ολόκληρη η φιλοσοφία του προγράμματος.
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχειά, 13.499 αιτήσεις Golden Visa βρίσκονται σε εκκρεμότητα, εκ των οποίων 10.703 στην Αττική, ποσοστό 79% του συνόλου. Πολλές από αυτές είχαν υποβληθεί μόνο για «να πιάσουν σειρά», καθώς οι επενδυτές γνώριζαν ότι δεν θα εκδοθεί άδεια πριν από τη νέα απόφαση. Άλλοι προτίμησαν να περιμένουν για να δουν τις τελικές διευκρινίσεις. Αυτή η υπουργική απόφαση ξεκλειδώνει και τις δύο κατηγορίες: επιτρέπει την έκδοση όσων αιτήσεων έχουν ήδη υποβληθεί και ανοίγει τον δρόμο για νέες επενδύσεις.
Διαβάστε ΕΔΩ την υπουργική απόφαση για την Golden Visa
Η υπουργική απόφαση για την Golden Visa προβλέπει
• Αλλαγή χρήσης ακινήτων: Κτίρια που μετατρέπονται σε κατοικίες – πρώην γραφεία ή βιομηχανικοί χώροι – μπορούν πλέον να ενταχθούν στο πρόγραμμα, αρκεί ο μηχανικός να συντάσσει τεχνική έκθεση που να πιστοποιεί ότι η μετατροπή έγινε νόμιμα μετά τη θέσπιση του νέου πλαισίου. Για βιομηχανικά ακίνητα απαιτείται επιπλέον βεβαίωση ότι δεν λειτούργησε βιομηχανία τα τελευταία πέντε χρόνια, με αποδεικτικά (βεβαιώσεις ΔΕΔΔΗΕ, δηλώσεις Ε2 ή δημόσιες βεβαιώσεις).
• Διατηρητέα ακίνητα: Ο συμβολαιογράφος πρέπει να αναφέρει ρητά τον αριθμό ΦΕΚ χαρακτηρισμού του κτιρίου και να βεβαιώνει ότι ο χαρακτηρισμός παραμένει ενεργός. Καλύπτονται πλέον και περιπτώσεις ανακατασκευών ή προσθηκών σε ήδη χαρακτηρισμένα ακίνητα.
• Αγορά οικοπέδου και ανέγερση κατοικίας: Η επένδυση θεωρείται έγκυρη εφόσον υπάρχει οικοδομική άδεια και η συνολική αξία αγοράς και ανέγερσης φτάνει το ελάχιστο όριο (250.000 ή 500.000 ευρώ, ανάλογα με την περιοχή).
• Ανανέωση αδειών: Ο επενδυτής δηλώνει ότι το ακίνητο παραμένει στην κυριότητά του και δεν εκμισθώνεται βραχυχρόνια, ενώ στις αλλαγές χρήσης απαιτείται επιπλέον δήλωση ότι χρησιμοποιείται αποκλειστικά ως κατοικία.
• Τεκμηρίωση: Περιλαμβάνει βεβαίωση συμβολαιογράφου, αποδεικτικό μεταγραφής ή βεβαίωση δικηγόρου, ασφαλιστήριο ιδιωτικής ασφάλισης, δήλωση Ε9 και παράβολο 2.000 ευρώ.
Η νέα απόφαση αντικαθιστά την προηγούμενη του 2024 και εκσυγχρονίζει πλήρως τη διαδικασία, ώστε οι αρμόδιες υπηρεσίες να μπορούν να εξετάζουν άμεσα τις αιτήσεις χωρίς επιπλέον καθυστερήσεις.
Ποιοι είναι οι κερδισμένοιΟι επενδυτές που είχαν αγοράσει ακίνητα για ανακαίνιση ή μετατροπή είναι οι πρώτοι που ωφελούνται, καθώς μπορούν πλέον να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες για την άδεια διαμονής. Το ίδιο ισχύει και για τους developers που ασχολούνται με εμπορικά ή διατηρητέα κτίρια, τα οποία μέχρι τώρα δεν μπορούσαν να ενταχθούν λόγω ασάφειας στο νομικό πλαίσιο.
Με τις νέες οδηγίες, η αγορά αποκτά ξανά ρυθμό. Οι μηχανικοί γνωρίζουν πια ακριβώς πώς να συντάξουν τις τεχνικές εκθέσεις, οι συμβολαιογράφοι τα απαραίτητα πιστοποιητικά και οι δικηγόροι τα έγγραφα που χρειάζονται για την ολοκλήρωση κάθε φακέλου.
Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι το ξεμπλοκάρισμα των 13.499 αιτήσεων θα αναζωπυρώσει το ενδιαφέρον επενδυτών από Ασία και Μέση Ανατολή και θα επαναφέρει κεφάλαια που είχαν στραφεί προσωρινά σε άλλες χώρες. Παράλληλα, η σαφήνεια που δίνεται στους όρους για αλλαγές χρήσης και αποκαταστάσεις αναμένεται να ενεργοποιήσει ξανά τα έργα ανακαίνισης και να τονώσει την οικοδομική δραστηριότητα.
Ειδήσεις σήμερα:
Φωτιά σε τέσσερα σκάφη στη Μαρίνα Ζέας: Βυθίστηκαν τα τρία - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η εφορία επιστρέφει φόρους ακινήτων από το 2014 - Ποιοι ιδιοκτήτες θα λάβουν αναδρομικά και πώς
Η τραγική ιστορία της οικογένειας του Τζακ Νίκολσον: Η γυναίκα που νόμιζε για αδερφή του ήταν η μητέρα του
Φωτιά σε τέσσερα σκάφη στη Μαρίνα Ζέας: Βυθίστηκαν τα τρία - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η εφορία επιστρέφει φόρους ακινήτων από το 2014 - Ποιοι ιδιοκτήτες θα λάβουν αναδρομικά και πώς
Η τραγική ιστορία της οικογένειας του Τζακ Νίκολσον: Η γυναίκα που νόμιζε για αδερφή του ήταν η μητέρα του
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα