Πέτρος Σουρέτης (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ): Τι καθορίζει το μέλλον των υποδομών
Πέτρος Σουρέτης (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ): Τι καθορίζει το μέλλον των υποδομών
O Εντεταλμένος Σύμβουλος του Ομίλου μίλησε στο 8th Athens Investment Forum για τους τέσσερις στρατηγικούς άξονες στους οποίους θα στηριχθεί η πορεία του κατασκευαστικού κλάδου
Τέσσερις παράγοντες καθορίζουν το μέλλον του κατασκευαστικού κλάδου, η αξία του οποίου, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, από περίπου 2 τρισ. ευρώ σήμερα, αναμένεται να αυξηθεί σε σχεδόν 3 τρισ. ευρώ έως το 2035, όπως ανέφερε ο Εντεταλμένος Σύμβουλος του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Πέτρος Σουρέτης, στο 8th Athens Investment Forum.
Όπως εξήγησε, με την επόμενη δεκαετία να αποτελεί περίοδο δομικού μετασχηματισμού -με κυρίαρχες την ενεργειακή μετάβαση, την κλιματική αλλαγή και την Τεχνητή Νοημοσύνη- η πορεία του κλάδου θα στηριχθεί κυρίως σε τέσσερις στρατηγικούς άξονες.
Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα
O νέος χάρτης για την Golden Visa: Φρένο στις άδειες - Εντυπωσιακή είσοδος Τούρκων και Ισραηλινών
Σαν από ταινία σε στυλ Mad Max: Ρώσοι στρατιώτες μπαίνουν στην πόλη Ποκρόφσκ της Ουκρανίας με κάλυψη από την ομίχλη - Δείτε βίντεο
Οδηγός τρένου στο Σαν Φρανσίσκο κοιμήθηκε ενώ ο συρμός έτρεχε με 80χλμ./ώρα - «Θεέ μου» φώναζαν οι επιβάτες, δείτε βίντεο
Όπως εξήγησε, με την επόμενη δεκαετία να αποτελεί περίοδο δομικού μετασχηματισμού -με κυρίαρχες την ενεργειακή μετάβαση, την κλιματική αλλαγή και την Τεχνητή Νοημοσύνη- η πορεία του κλάδου θα στηριχθεί κυρίως σε τέσσερις στρατηγικούς άξονες.
Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα
O νέος χάρτης για την Golden Visa: Φρένο στις άδειες - Εντυπωσιακή είσοδος Τούρκων και Ισραηλινών
Σαν από ταινία σε στυλ Mad Max: Ρώσοι στρατιώτες μπαίνουν στην πόλη Ποκρόφσκ της Ουκρανίας με κάλυψη από την ομίχλη - Δείτε βίντεο
Οδηγός τρένου στο Σαν Φρανσίσκο κοιμήθηκε ενώ ο συρμός έτρεχε με 80χλμ./ώρα - «Θεέ μου» φώναζαν οι επιβάτες, δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα