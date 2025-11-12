Πώς το έξυπνο ρολόι και το κινητό σας ξέρουν πόσα βήματα έχετε κάνει; Αυτό είναι το μικρό μυστικό τους

Πίσω από τον αριθμό που αναβοσβήνει στην οθόνη του smartwatch σου κρύβεται μια εντυπωσιακή τεχνολογία, αλλά και υπολογισμοί που δεν έχουν καμία σχέση με τα πόδια μας