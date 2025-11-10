Χρηματιστήριο Αθηνών: Ισχυρό rebound με αμερικανική ώθηση και νέα ρεκόρ
Η ΔΕΗ επέκτεινε το υψηλό 16 ετών - Η Aktor έπιασε τα 9 ευρώ για πρώτη φορά από τον Ιανουάριο του 2004 - Νέο ιστορικό ρεκόρ για τη Viohalco - Ποιες τράπεζες ξεχώρισαν
Ράλι με τραπεζικό αέρα «έτρεξε» σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο, το οποίο κατάφερε όχι μόνο να επανέλθει πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2.000 μονάδων, αλλά και να «σβήσει» τις απώλειες του προηγούμενου διημέρου. Η Αθήνα επωφελήθηκε από το κλίμα ευφορίας που επικρατεί τις τελευταίες ώρες στις διεθνείς αγορές, καθώς οι επενδυτές καλωσορίζουν τη συμφωνία για τερματισμό του shutdown στις ΗΠΑ.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (10/11), ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 28,62 μονάδες ή +1,44% και έκλεισε στις 2.015,51 μονάδες, κοντά στο υψηλό ημέρας των 2.021,89 μονάδων. Το χαμηλό ημέρας εντοπίστηκε στις 1.998,62 μονάδες. Πλέον, το ΧΑ σημειώνει κέρδη +1,02% εντός του Νοεμβρίου και η απόδοση μέσα στο 2025 ανέρχεται σε +37,14%.
Οι τράπεζες ηγήθηκαν της σημερινής ανόδου, με τον κλαδικό δείκτη να κερδίζει πάνω από +2%. Η Eurobank και η Τράπεζα Κύπρου ξεχώρισαν με άνοδο έως και +4%. Στα blue chips, η Aktor κατέγραψε «άλμα» +6% και έπιασε τα 9 ευρώ, σταματώντας σε επίπεδα που είχε να δει από τον Ιανουάριο του 2004, με ώθηση από τα απανωτά ενεργειακά deals. Ράλι κοντά στο +2% έκανε η ΔΕΗ, η οποία διεύρυνε το υψηλό 16ετίας, τερματίζοντας στο υψηλότερο σημείο από τον Σεπτέμβριο του 2009. «Γκάζι» +3% πάτησε η Viohalco, η οποία έκλεισε σε νέο ιστορικό υψηλό, κοντά στα 9,5 ευρώ.
Στο «ζύγι» Scope, εταιρικά αποτελέσματα και Euronext
Οι επενδυτές αποτιμούν την αναβάθμιση-έκπληξη της ελληνικής οικονομίας από την Scope Ratings, η οποία επιβεβαίωσε την εμπιστοσύνη της στις μεσοπρόθεσμες προοπτικές της χώρας. Το upgrade ήρθε κόντρα στις εκτιμήσεις, με το outlook να αναβαθμίζεται από «σταθερό» σε «θετικό». Το rating παρέμεινε αμετάβλητο σε «BBB». Τον κύκλο των αξιολογήσεων κλείνει για φέτος η Fitch στις 14 Νοεμβρίου, η οποία βαθμολογεί την Ελλάδα με «BBB-» και θετικό outlook.
Η Εθνική Τράπεζα διαπραγματευόταν σήμερα χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στο ενδιάμεσο μέρισμα ύψους 0,221 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό ποσό: 0,21 ευρώ ανά μετοχή). Το συνολικό ποσό του μερίσματος για την χρήση 2025 ανέρχεται στα 200 εκατ. ευρώ και η πληρωμή του θα ξεκινήσει την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου.
Παράλληλα, συνεχίζονται οι δημοσιεύσεις οικονομικών μεγεθών γ’ τριμήνου και εννεαμήνου από τις εισηγμένες. Την Τρίτη 11 Νοεμβρίου θα προχωρήσουν σε ανακοινώσεις η Τράπεζα Κύπρου, η Aegean και η Optima bank. Την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου σειρά έχουν ο ΟΤΕ, η HELLENiQ ENERGY και η Austriacard Holdings. Το πρόγραμμα της επόμενης εβδομάδας έχει ως εξής: Δευτέρα 17 Νοεμβρίου – ElvalHalcor, Lavipharm, Τρίτη 18 Νοεμβρίου – ΔΕΗ, Trade Estates, Τετάρτη 19 Νοεμβρίου – Motor Oil, Cenergy, Quest, Πέμπτη 20 Νοεμβρίου – CrediaBank, Κρι Κρι, Ideal, Alpha Trust Ανδρομέδα, Παρασκευή 21 Νοεμβρίου – Premia Properties.
Τέλος, η Euronext υπέβαλε αίτημα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την τροποποίηση της τρέχουσας εθελοντικής προσφοράς ανταλλαγής μετοχών της ΕΧΑΕ, μειώνοντας τον ελάχιστο όρο αποδοχής από 67% σε 50% συν μία μετοχή του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου του Ομίλου ATHEX, προκειμένου να διευκολυνθεί η ολοκλήρωση της συναλλαγής. Η περίοδος της δημόσιας προσφοράς παραμένει αμετάβλητη και θα διαρκέσει έως τις 17 Νοεμβρίου, ενώ όλοι οι άλλοι όροι παραμένουν επίσης οι ίδιοι, συμπεριλαμβανομένης της αναλογίας ανταλλαγής 20 μετοχών της ΕΧΑΕ για 1 μετοχή της Euronext.
Ράλι στις διεθνείς αγορές με ώθηση από τον τερματισμό του shutdown
«Ανάσα» δίνουν στη Wall Street οι ελπίδες για άρση του shutdown στις ΗΠΑ, καθώς οι Δημοκρατικοί στη Γερουσία υποχώρησαν σε μέρος των απαιτήσεών τους, καταλήγοντας σε προσωρινή συμφωνία προκειμένου να τερματιστεί, ως τις αρχές της επόμενης χρονιάς, η δημοσιονομική παράλυση. Με θετικά πρόσημα ξεκίνησε η σημερινή συνεδρίαση, με τον Dow Jones να κερδίζει +0,4%. Ο S&P 500 κινείται ανοδικά κατά +1,2% και ο Nasdaq σημειώνει «άλμα» +2%.
Ισχυρή άνοδο καταγράφουν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, λόγω της αισιοδοξίας για επίτευξη συμφωνίας που θα τερματίσει το shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται κατά +1,4% και ο γερμανικός DAX κινείται υψηλότερα κατά +1,7%. Κέρδη +0,9% σημειώνει ο βρετανικός FTSE 100 και +1,3% ο γαλλικός CAC 40.
