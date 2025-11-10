Χρηματιστήριο Αθηνών: Επιστρέφει άνετα πάνω από τις 2.000 μονάδες με ώθηση από τις ΗΠΑ

Σήμερα η αποκοπή του προσωρινού μερίσματος στην Εθνική Τράπεζα - Οι επενδυτές αποτιμούν την αναβάθμιση από την Scope και διατηρούν την προσοχή τους σε εταιρικά αποτελέσματα και Euronext