Χρηματιστήριο Αθηνών: Επιστρέφει άνετα πάνω από τις 2.000 μονάδες με ώθηση από τις ΗΠΑ
Χρηματιστήριο Αθηνών: Επιστρέφει άνετα πάνω από τις 2.000 μονάδες με ώθηση από τις ΗΠΑ
Σήμερα η αποκοπή του προσωρινού μερίσματος στην Εθνική Τράπεζα - Οι επενδυτές αποτιμούν την αναβάθμιση από την Scope και διατηρούν την προσοχή τους σε εταιρικά αποτελέσματα και Euronext
«Φρένο» στο διήμερο πτωτικό σερί βάζει το ελληνικό χρηματιστήριο, καταγράφοντας ισχυρή άνοδο, με αποτέλεσμα να επανέρχεται αρκετά πάνω από τις 2.000 μονάδες. Η Αθήνα συντονίζεται με το θετικό κλίμα που επικρατεί στις διεθνείς αγορές, όπου οι επενδυτές καλωσορίζουν τη συμφωνία για τερματισμό του shutdown στις ΗΠΑ.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (10/11), ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά +1,45% και διαπραγματεύεται στις 2.015,68 μονάδες. Σε περίπου 18 μονάδες καθορίζεται το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 1.998,62 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.016,39 μονάδες.
Σε χαμηλό τριών μηνών οπισθοχώρησε η Λεωφόρος Αθηνών την προηγούμενη εβδομάδα, με τον Γενικό Δείκτη να απομακρύνεται από το ψυχολογικό όριο των 2.000 μονάδων, κλείνοντας στις 1.986 μονάδες. Πιο συγκεκριμένα, βρέθηκε στο χαμηλότερο σημείο από την 1η Αυγούστου και τις 1.960 μονάδες. Επιπλέον, σημείωσε την δεύτερη συνεχόμενη εβδομαδιαία πτώση του και η απόδοση μέσα στο 2025 διαμορφώνεται σε περίπου +35,2%.
Οι επενδυτές αποτιμούν την αναβάθμιση-έκπληξη της ελληνικής οικονομίας από την Scope Ratings, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη της στις μεσοπρόθεσμες προοπτικές της χώρας. Το upgrade ήρθε κόντρα στις εκτιμήσεις, με το outlook να αναβαθμίζεται από «σταθερό» σε «θετικό». Το rating παρέμεινε αμετάβλητο σε «BBB». Τον κύκλο των αξιολογήσεων κλείνει για φέτος η Fitch στις 14 Νοεμβρίου, η οποία βαθμολογεί την Ελλάδα με «BBB-» και θετικό outlook.
Η Εθνική Τράπεζα διαπραγματεύεται σήμερα χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στο ενδιάμεσο μέρισμα ύψους 0,221 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό ποσό: 0,21 ευρώ ανά μετοχή). Το συνολικό ποσό του μερίσματος για την χρήση 2025 ανέρχεται στα 200 εκατ. ευρώ και η πληρωμή του θα ξεκινήσει την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
H κακοκαιρία χτύπησε Πρέβεζα και Βόνιτσα: Πού θα σημειωθούν καταιγίδες τις επόμενες ώρες - Από το μεσημέρι στην Αττική
«Πήγαινε στο στενό και κάνε τη δουλειά σου» - Με ορμητήριο ιερό ναό στις Τρεις Γέφυρες διακινούσε τα ναρκωτικά ο παλαιοημερολογίτης ρασοφόρος
Οι αποφάσεις και οι υπολογισμοί Σαμαρά για νέο κόμμα και η αντίδραση της ΝΔ
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (10/11), ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά +1,45% και διαπραγματεύεται στις 2.015,68 μονάδες. Σε περίπου 18 μονάδες καθορίζεται το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 1.998,62 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.016,39 μονάδες.
Σε χαμηλό τριών μηνών οπισθοχώρησε η Λεωφόρος Αθηνών την προηγούμενη εβδομάδα, με τον Γενικό Δείκτη να απομακρύνεται από το ψυχολογικό όριο των 2.000 μονάδων, κλείνοντας στις 1.986 μονάδες. Πιο συγκεκριμένα, βρέθηκε στο χαμηλότερο σημείο από την 1η Αυγούστου και τις 1.960 μονάδες. Επιπλέον, σημείωσε την δεύτερη συνεχόμενη εβδομαδιαία πτώση του και η απόδοση μέσα στο 2025 διαμορφώνεται σε περίπου +35,2%.
Οι επενδυτές αποτιμούν την αναβάθμιση-έκπληξη της ελληνικής οικονομίας από την Scope Ratings, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη της στις μεσοπρόθεσμες προοπτικές της χώρας. Το upgrade ήρθε κόντρα στις εκτιμήσεις, με το outlook να αναβαθμίζεται από «σταθερό» σε «θετικό». Το rating παρέμεινε αμετάβλητο σε «BBB». Τον κύκλο των αξιολογήσεων κλείνει για φέτος η Fitch στις 14 Νοεμβρίου, η οποία βαθμολογεί την Ελλάδα με «BBB-» και θετικό outlook.
Η Εθνική Τράπεζα διαπραγματεύεται σήμερα χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στο ενδιάμεσο μέρισμα ύψους 0,221 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό ποσό: 0,21 ευρώ ανά μετοχή). Το συνολικό ποσό του μερίσματος για την χρήση 2025 ανέρχεται στα 200 εκατ. ευρώ και η πληρωμή του θα ξεκινήσει την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
H κακοκαιρία χτύπησε Πρέβεζα και Βόνιτσα: Πού θα σημειωθούν καταιγίδες τις επόμενες ώρες - Από το μεσημέρι στην Αττική
«Πήγαινε στο στενό και κάνε τη δουλειά σου» - Με ορμητήριο ιερό ναό στις Τρεις Γέφυρες διακινούσε τα ναρκωτικά ο παλαιοημερολογίτης ρασοφόρος
Οι αποφάσεις και οι υπολογισμοί Σαμαρά για νέο κόμμα και η αντίδραση της ΝΔ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα