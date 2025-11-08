Γιατί η κρουαζιέρα χρειάζεται Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης
Η πρόταση της Διεθνούς Ενωσης Εταιρειών (CLIA) για αξιοποίηση των εσόδων από το τέλος κρουαζιέρας με στόχο την ενίσχυση νέων προορισμών και την υποστήριξη επενδύσεων με σαφές χρονοδιάγραμμα
Η ελληνική κρουαζιέρα, ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς του παγκόσμιου τουρισμού, συνεχίζει να καταγράφει ρεκόρ επιβατών και οικονομικής συνεισφοράς. Σε μια περίοδο έντονης ανάπτυξης, η Μαρία Δεληγιάννη, διευθύντρια Ανατολικής Μεσογείου της Διεθνούς Ενωσης Εταιρειών Κρουαζιέρας (CLIA), προτείνει τη δημιουργία ενός Εθνικού Σχεδίου Ανάπτυξης της κρουαζιέρας, που θα στοχεύει στην ενίσχυση νέων προορισμών και στην υποστήριξη επενδύσεων με σαφές χρονοδιάγραμμα.
Οπως υπογραμμίζει, η εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου θα πρέπει να γίνει από την Ελληνική Κυβέρνηση σε συνεργασία με τη βιομηχανία της κρουαζιέρας, αξιοποιώντας τα έσοδα από το τέλος κρουαζιέρας για τη χρηματοδότηση των απαιτούμενων υποδομών και των προωθητικών ενεργειών σε κάθε προορισμό.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν με αφορμή τα εγκαίνια της έκθεσης της CLIA «Το Ταξίδι – The Voyage» στο Ιδρυμα Ευγενίδου, όπου παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της τελευταίας περιβαλλοντικής έκθεσης 2025, καθώς και τα αποτελέσματα της μελέτης που ανέθεσε στην Oxford Economics για τη Μύκονο που αποτυπώνει ποσοτικά και ποιοτικά την επίδρασή της, η οικονομική συνεισφορά του κλάδου στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα σημαντική. Το 2023, ο συνολικός αντίκτυπος της κρουαζιέρας στη χώρα ανήλθε σε περίπου 2 δισ. ευρώ, με τα 973 εκατ. ευρώ να συνεισφέρουν άμεσα στο ΑΕΠ και περισσότερες από 22.000 θέσεις εργασίας να διατηρούνται. Το οικονομικό αποτύπωμα στηρίζεται κυρίως στις δαπάνες επιβατών και εταιρειών κρουαζιέρας, ενώ σημαντική είναι και η συνεισφορά των πληρωμάτων και των ναυπηγοεπισκευαστικών δραστηριοτήτων.
