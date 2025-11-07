Νέα ενεργειακή κρίση στη Βρετανία: Οι λογαριασμοί αυξάνονται ενώ οι τιμές πέφτουν
Νέα ενεργειακή κρίση στη Βρετανία: Οι λογαριασμοί αυξάνονται ενώ οι τιμές πέφτουν
Οι Βρετανοί πληρώνουν ακριβότερη ενέργεια παρά τη μείωση των τιμών χονδρικής, καθώς τα κόστη δικτύου και πολιτικών επιβαρύνσεων αυξάνονται, επιβαρύνοντας τα νοικοκυριά ενόψει της ενεργειακής μετάβασης
Οι Βρετανοί πολίτες μπαίνουν σε μια νέα μορφή ενεργειακής κρίσης: οι λογαριασμοί τους αυξάνονται τη στιγμή που οι διεθνείς τιμές ενέργειας πέφτουν. Το παράδοξο αυτό εντείνει την πίεση στην κυβέρνηση, που επιδιώκει να χρηματοδοτήσει τη μετάβαση στην καθαρή ενέργεια και ταυτόχρονα να διαβεβαιώσει τους πολίτες ότι το μέλλον θα είναι πιο «φθηνό» και πράσινο.
Σύμφωνα με την Cornwall Insight, οι οικιακοί λογαριασμοί ενέργειας – ήδη από τους ακριβότερους στην Ευρώπη – θα αυξηθούν ξανά έως τον Απρίλιο, εξαιτίας τελών δικτύου και επιβαρύνσεων πολιτικής, παρά τη μείωση των τιμών χονδρικής.
Το τίμημα της πράσινης μετάβασης
Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η μετάβαση στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) θα μειώσει τους λογαριασμούς μέχρι το 2030. Ωστόσο, η μετάβαση αυτή έχει υψηλό βραχυπρόθεσμο κόστος. Η Octopus Energy προειδοποίησε ότι ακόμη και αν οι τιμές χονδρικής μειωθούν στο μισό, οι λογαριασμοί μπορεί να αυξηθούν έως και 20% μέσα στα επόμενα χρόνια.
Διαβάστε τη συνέχεια στο newmoney.gr
Σύμφωνα με την Cornwall Insight, οι οικιακοί λογαριασμοί ενέργειας – ήδη από τους ακριβότερους στην Ευρώπη – θα αυξηθούν ξανά έως τον Απρίλιο, εξαιτίας τελών δικτύου και επιβαρύνσεων πολιτικής, παρά τη μείωση των τιμών χονδρικής.
Το τίμημα της πράσινης μετάβασης
Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η μετάβαση στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) θα μειώσει τους λογαριασμούς μέχρι το 2030. Ωστόσο, η μετάβαση αυτή έχει υψηλό βραχυπρόθεσμο κόστος. Η Octopus Energy προειδοποίησε ότι ακόμη και αν οι τιμές χονδρικής μειωθούν στο μισό, οι λογαριασμοί μπορεί να αυξηθούν έως και 20% μέσα στα επόμενα χρόνια.
Διαβάστε τη συνέχεια στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Από αύριο ξεκινάει η 24ωρη παρουσία αστυνομικών σε καταυλισμούς Ρομά: Δείτε τις 25 περιοχές - Προσλαμβάνονται και 50 διαμεσολαβητές
Ο Ηρακλής Νύκταρης αποκαλύπτει τους άγραφους νόμους στην Κρήτη: «Στα ορεινά χωριά είμαστε όλοι μαλωμένοι με όλους»
Καραχάλιος: Ο Νίκος Νικολόπουλος ήταν εκείνος που με έφερε σε επαφή με την Καρυστιανού
Από αύριο ξεκινάει η 24ωρη παρουσία αστυνομικών σε καταυλισμούς Ρομά: Δείτε τις 25 περιοχές - Προσλαμβάνονται και 50 διαμεσολαβητές
Ο Ηρακλής Νύκταρης αποκαλύπτει τους άγραφους νόμους στην Κρήτη: «Στα ορεινά χωριά είμαστε όλοι μαλωμένοι με όλους»
Καραχάλιος: Ο Νίκος Νικολόπουλος ήταν εκείνος που με έφερε σε επαφή με την Καρυστιανού
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα