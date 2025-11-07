Νέα ενεργειακή κρίση στη Βρετανία: Οι λογαριασμοί αυξάνονται ενώ οι τιμές πέφτουν

Οι Βρετανοί πολίτες μπαίνουν σε μια νέα μορφή ενεργειακής κρίσης: οι λογαριασμοί τους αυξάνονται τη στιγμή που οι διεθνείς τιμές ενέργειας πέφτουν. Το παράδοξο αυτό εντείνει την πίεση στην κυβέρνηση, που επιδιώκει να χρηματοδοτήσει τη μετάβαση στην καθαρή ενέργεια και ταυτόχρονα να διαβεβαιώσει τους πολίτες ότι το μέλλον θα είναι πιο «φθηνό» και πράσινο.Σύμφωνα με την Cornwall Insight, οι οικιακοί λογαριασμοί ενέργειας – ήδη από τους ακριβότερους στην Ευρώπη – θα αυξηθούν ξανά έως τον Απρίλιο, εξαιτίας τελών δικτύου και επιβαρύνσεων πολιτικής, παρά τη μείωση των τιμών χονδρικής.Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η μετάβαση στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) θα μειώσει τους λογαριασμούς μέχρι το 2030. Ωστόσο, η μετάβαση αυτή έχει υψηλό βραχυπρόθεσμο κόστος. Η Octopus Energy προειδοποίησε ότι ακόμη και αν οι τιμές χονδρικής μειωθούν στο μισό, οι λογαριασμοί μπορεί να αυξηθούν έως και 20% μέσα στα επόμενα χρόνια.