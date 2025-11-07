Η KIEFER ενισχύει την καινοτομία στην τεχνητή νοημοσύνη στην Ελλάδα σε συνεργασία με την NVIDIA
Η KIEFER ενισχύει την καινοτομία στην τεχνητή νοημοσύνη στην Ελλάδα σε συνεργασία με την NVIDIA
Η KIEFER συνδυάζει βιώσιμες υποδομές με τεχνητή νοημοσύνη αιχμής για να επιταχύνει την τεχνολογική αυτοδυναμία και τον οικονομικό μετασχηματισμό της χώρας
Η KIEFER ανακοίνωσε την εγκατάσταση της υποδομής NVIDIA DGX SuperPOD εξοπλισμένης με τις τελευταίες GPU NVIDIA Blackwell και το λογισμικό NVIDIA Mission Control, δημιουργώντας προηγμένες δυνατότητες υπολογισμού ΤΝ στην Ελλάδα, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι το σύνολο των λειτουργιών θα τροφοδοτείται από 100% Ανανεώσιμες Μορφές Ενέργειας για όλες τις λειτουργίες. Η πρωτοβουλία αυτή σχεδιάστηκε για να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα ΤΝ που θα καλύπτει την έρευνα, την εκπαίδευση, τις βιομηχανικές εφαρμογές και την ενίσχυση νεοφυών επιχειρήσεων, επιταχύνοντας έτσι την πορεία της Ελλάδας προς την τεχνολογική αυτοδυναμία και προσφέροντας παράλληλα ώθηση στην καινοτομία σε διάφορους οικονομικούς τομείς.
Κεντρικό σημείο αυτής της συνεργασίας είναι η ανάπτυξη του Sophea.ai, ενός μεγάλου γλωσσικού μοντέλου εξειδικευμένου για την Ελλάδα, σχεδιασμένου για να παρέχει ανώτερη απόδοση με βαθιά κατανόηση της ελληνικής γλώσσας, του πολιτισμικού πλαισίου και των τοπικών επαγγελματικών απαιτήσεων. Η KIEFER αξιοποιεί συστήματα NVIDIA DGX GB200 systems για την εκπαίδευση και τη βελτίωση του βασικού μοντέλου, σε συνδυασμό με το NVIDIA Nemotron και την πλατφόρμα λογισμικού NVIDIA AI Enterprise. Αυτή η κυρίαρχη λύση ΤΝ θα ενισχύεται από την υποδομή ΤΝ της NVIDIA και θα εκπαιδεύεται αξιοποιώντας τις εκτεταμένες υποδομές ΑΠΕ της KIEFER, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα προς την ανάπτυξη περιβαλλοντικά υπεύθυνης τεχνητής νοημοσύνης.
Η KIEFER θα αξιοποιήσει το ολοκληρωμένο οικοσύστημα της NVIDIA για να προωθήσει την έξυπνη αυτοματοποίηση σε παραδοσιακούς τομείς, με ιδιαίτερη έμφαση στον κατασκευαστικό τομέα και τις εφαρμογές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η εταιρεία θα παρουσιάσει ένα επαναστατικό ρομπότ κατασκευής, σχεδιασμένο ειδικά για ελληνικά έργα υποδομής, συνδυάζοντας δεκαετίες εμπειρίας στον τομέα με τις προηγμένες πλατφόρμες ΤΝ και ρομποτικής της NVIDIA, συμπεριλαμβανομένων του NVIDIA Omniverse για προσομοίωση και εκπαίδευση και του NVIDIA Cosmos για μοντελοποίηση περιβάλλοντος και παραγωγή συνθετικών δεδομένων.
«Η συνεργασία μας με την NVIDIA για την εγκατάσταση υποδομών TN στην Ελλάδα μας επιτρέπει να συνδυάσουμε την εμπειρία μας στις βιώσιμες υποδομές με την πιο προηγμένη τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης», δήλωσε ο Χρήστος Πετροχείλος, CEO της KIEFER. «Μαζί, στοχεύουμε στη δημιουργία ενός οικοσυστήματος που θα προωθεί την καινοτομία, θα ενισχύσει την τεχνολογική κυριαρχία της Ελλάδας και θα παρέχει πραγματική επίδραση σε όλους τους τομείς.»
«Η Ελλάδα βρίσκεται σε θέση να γίνει κύριος παράγοντας για την καινοτομία οδηγούμενη από την ΤΝ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη», δήλωσε ο Roman Sioda , Enterprise Director, Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη στην NVIDIA. «Αυτή η συνεργασία αποδεικνύει πώς η προηγμένη υποδομή ΤΝ, όταν συνδυάζεται με οραματική ηγεσία και βιώσιμες πρακτικές, μπορεί να δημιουργήσει νέους δρόμους ανάπτυξης.»
Τα εγχειρήματα ΤΝ και επιστήμης δεδομένων που συνδέονται με το Κέντρο Αριστείας για την ΤΝ της KIEFER θα έχουν αποκτήσουν πρόσβαση στο NVIDIA Inception program, κερδίζοντας τεχνική εξειδίκευση, προνομιακές τιμές σε προϊόντα NVIDIA, credits για υπηρεσίες cloud και ευκαιρίες δικτύωσης με μια παγκόσμια κοινότητα καινοτομίας. Αυτή η πρωτοβουλία διασφαλίζει ότι οι αναδυόμενες ελληνικές εταιρείες ΤΝ θα έχουν πρόσβαση στους πόρους και τα δίκτυα που είναι απαραίτητα για τη διεθνή τους επέκταση.
Για την εκκίνηση αυτής της σημαντικής συνεργασίας, η KIEFER και η NVIDIA θα διοργανώσουν την πρώτη διοργάνωση AI Days, ένα πολυήμερο hackathon και συνέδριο καινοτομίας που θα συγκεντρώσει τα πιο λαμπερά μυαλά από όλη την Ευρώπη. Αυτό το σημαντικό γεγονός θα περιλαμβάνει εργαστήρια, εκπαιδευτικά προγράμματα GPU, διαγωνισμούς και ευκαιρίες δικτύωσης με ηγέτες της ΤΝ, επιχειρηματίες και επενδυτές.
Οι συμμετέχοντες θα έχουν αποκλειστική πρόσβαση στις τελευταίες τεχνολογίες της NVIDIA, θα λάβουν καθοδήγηση (mentorship) από ειδικούς του κλάδου και θα διαγωνιστούν για σημαντικά βραβεία, συμπεριλαμβανομένων χρηματοδοτήσεων startups, δωρεών υλικού NVIDIA και ένταξη αυτών στο πρόγραμμα Inception. Το γεγονός θα παρουσιάσει πραγματικές εφαρμογές ΤΝ σε τομείς όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, , οι κατασκευές, η υγειονομική περίθαλψη και οι δημόσιες υπηρεσίες.
Επαναστατική Υποδομή ΤΝ συναντά Βιώσιμη Καινοτομία
Το Όραμα της Ηγεσίας
Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Οικοσυστήματος
Πρώτη Διοργάνωση AI Days: Το Πρωτοποριακό Γεγονός Καινοτομίας ΤΝ στην Ελλάδα
Ηγεσία στη Βιώσιμη ΤΝ
Διαθέτοντας ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ που υπερβαίνει τα 600 MW και πάνω από 200MW σε έργα αποθήκευσης ενέργειας σε όλη την Ελλάδα, η KIEFER βρίσκεται σε μοναδική θέση να αποδείξει πώς οι προηγμένες δυνατότητες ΤΝ μπορούν να ενσωματωθούν ομαλά με βιώσιμες πρακτικές. Τροφοδοτώντας όλες τις λειτουργίες ΤΝ με 100% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η συνεργασία αυτή διασφαλίζει ότι η τεχνολογική πρόοδος της Ελλάδας εναρμονίζεται με τους παγκόσμιους περιβαλλοντικούς στόχους και συμβάλλει στην υπεύθυνη ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.
Η συνεργασία θα διερευνήσει επίσης κοινές εμπορικές δραστηριότητες και της ανάπτυξης οικοσυστήματος σε όλη την περιοχή της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, ενεργοποιώντας επικοινωνίες με προγραμματιστές λογισμικού, system integrators, επενδυτικές εταιρείες και επιχειρηματικούς πελάτες, προκειμένου να ενισχύσει τη διεθνή ορατότητα της ελληνικής καινοτομίας και να καλλιεργήσει βιώσιμες ευκαιρίες ανάπτυξης.
Σχετικά με την KIEFER
Η KIEFER είναι πρωτοπόρος στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την τεχνολογική καινοτομία, με δέσμευση στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της τεχνολογικής προόδου σε όλη την Ελλάδα και την Ευρώπη. Η KIEFER έχει εξελιχθεί σε μία από τις κορυφαίες εταιρείες ανάπτυξης ΤΝ στην Ελλάδα. Η εμβληματική πρωτοβουλία της εταιρείας, το Sophea.AI, αποτελεί το πρώτο ελληνικό-εξειδικευμένο μεγάλο γλωσσικό μοντέλο, σχεδιασμένο για να εξυπηρετεί τις μοναδικές γλωσσικές και πολιτισμικές ανάγκες της ελληνικής αγοράς, διατηρώντας τα υψηλότερα πρότυπα περιβαλλοντικής ευθύνης. Περισσότερες πληροφορίες στο www.kiefer.gr.
