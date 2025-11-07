Τα καλά νέα από το Ζάππειο, οι συμφωνίες και οι ατάκες των εφοπλιστών, η στρατηγική της Motor Oil, η βουτιά της Εθνικής Τράπεζας και οι νέες φήμες για τη Δέλτα

Κλείσιμο

Η παρουσία 30 υπουργών Αμερικανών και Ευρωπαίων στην Αθήνα και οι εμπορικές συμφωνίες για την ενέργεια, με την ανάλογη γεωπολιτική σημασία για την Ελλάδα, είναι όντως καλά νέα. Αν αναλογιστεί κανείς ότι πριν από δύο μήνες… κλαίγαμε τη μοίρα μας – αν όχι όλοι μας, τουλάχιστον η αντιπολίτευση – για τη «διεθνή απομόνωση της χώρας» από τον Μητσοτάκη, τη χυλόπιτα που φάγαμε από τον Ερντογάν, το σνομπάρισμα από τον Τραμπ κ.λπ. Ε, μεταξύ μας, δεν φάνηκε και πολύ αυτό από τη χθεσινή παρουσία δύο κορυφαίων υπουργών «ομοτράπεζων» του Τραμπ, και 25 υπουργών Ενέργειας της Ευρώπης και των Βαλκανίων. Τώρα όλα αυτά συνέβαιναν στο Ζάππειο και την ίδια ώρα μερικές δεκάδες μέτρα πιο κάτω διαδήλωναν μαθητές για την Παλαιστίνη (κόλλησε η βελόνα…) αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι η Ελλάδα.Σταθεροποιείται το 3+1-Σας έγραψα χθες για την πρώτη συνεδρίαση μετά από καιρό του σχήματος 3+1 σε επίπεδο υπουργών Ενέργειας Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, με τη συμμετοχή και του Αμερικανού, που έγινε στο περιθώριο του Συνεδρίου. Να σας πω ότι μεταξύ άλλων συζητήθηκε και το καλώδιο GSI, ενώ ο Κύπριος υπουργός Παπαναστασίου έθεσε επί τάπητος και τον αποσταθεροποιητικό ρόλο της Τουρκίας, χωρίς πάντως να φανεί ότι "γκρινιάζει". Το πιο ενδιαφέρον που μαθαίνω είναι ότι το σχήμα μονιμοποιείται και κατά τα φαινόμενα το πρώτο εξάμηνο του 2026 ο Παπασταύρου θα κάνει βαλίτσες για την Ουάσινγκτον, για την επανάληψη της συνεδρίασης.Το VIP lunch στην Αίγλη-Μένω στα του P-TEC, γιατί ο άνθρωπός μου "έπιασε" μια ενδιαφέρουσα κινητικότητα το μεσημέρι, κατά τη διάρκεια του lunch break, στο εστιατόριο "Αίγλη Ζαππείου". Τέσσερις μεγάλες εταιρίες, η ACEBA, η BECHTEL, η Westinghouse και το Nuclear Energy Institute έκαναν κάλεσμα με κεντρικό πρόσωπο τον Αμερικανό υπουργό Ενέργειας Κρις Ράιτ και τα πολύ βαριά ονόματα του φόρουμ και βεβαίως τους περισσότερους Αμερικανούς αξιωματούχους που κατέκλυσαν το κέντρο της Αθήνας. Από Ελλάδος παρών ήταν ο Σταύρος Παπασταύρου, ο οποίος γενικά λάμβανε εύσημα ως οικοδεσπότης.Τέλος στις αναστολές-Από το Ζάππειο πάω στην Κρήτη και στα μέτρα για την οπλοκατοχή που ανακοινώνονται. Σήμερα το πρωί ο Χρυσοχοΐδης από το Ηράκλειο θα περιγράψει την εγκατάσταση του FBI στο νησί, αλλά και γενικώς το αστυνομικό σχέδιο φύλαξης που πρέπει να αναπροσαρμοστεί υπό το φως των νέων δεδομένων. Επίσης θα περιγράψει και τις παρεμβάσεις για την οπλοκατοχή, καταλαβαίνω ότι η κεντρική ιδέα είναι να κοπούν οι αναστολές για ποινές που σχετίζονται με την οπλοκατοχή, όπως και ο ανασταλτικός χαρακτήρας σε πρωτόδικες ποινές μέχρι το εφετείο. Κοινώς, κάποιος που αντιμετωπίζει σοβαρή δίωξη για παράνομη οπλοκατοχή να πηγαίνει φυλακή. Όχι βέβαια για ένα μαχαίρι ή έναν σουγιά, αλλά για τα βαριά όπλα. Στο θέμα θα αναφερθεί και ο Κ.Μ την Κυριακή στην ανάρτησή του. Βέβαια, κατά πόσο αυτό λύνει το πρόβλημα αμφιβάλλω ειλικρινά, γιατί μιλάμε για μία «δυστυχία» αιώνων.Ο καυγάς της ημέρας-Πάντοτε οι καυγάδες πολιτικών στη Βουλή ή στην TV έχουν κέφι αλλά ο χθεσινός μεταξύ Γιαννούλη (ΣΥΡΙΖΑ) και Πέτρου Παππά (ΣΥΡΙΖΑ-Κασσελάκη-ΠΑΣΟΚ) ήταν top. Τι σαλτιμπάγκο είπε ο ένας τον άλλον, τι αγράμματο, τι ορντινάντσα και στο τέλος κατέληξε με το old time classic του Πάνου Καμμένου που ο Παππάς κατηγόρησε τον Γιαννούλη ότι «παρακαλάει στα 4» τον Τσίπρα για να τον πάρει στο κόμμα του. Μη μου πείτε ότι οι καυγάδες της Αριστεράς δεν είναι πάντα οι καλύτεροι; Προσπαθώ να προβλέψω τον επόμενο, σε επίπεδο αλλαγής κόμματος, κάτι αισθάνομαι ότι μπορεί να είναι η Θεοδώρα Τζάκρη, αλλά δεν βάζω στοίχημα.Ανακοινώσεις για τη στρατηγική της Motor Oil-Γράψαμε πριν από λίγες ημέρες πως η Motor Oil έχει ξεκινήσει διαδικασία για την πώληση του 49% της ΑΝΕΜΟΣ και είναι κοντά σε συμφωνία με μεγάλο ξένο ενεργειακό παίκτη που διαθέτει ελληνική παρουσία. Στη χρηματιστηριακή ανακοίνωση που εξέδωσε η Motor Oil στις 4/11/25 και ενημερώνει πως τα οικονομικά αποτελέσματά της θα ανακοινωθούν 19/11 και θα ακολουθήσει τηλεδιάσκεψη στις 20/11 και αφού στην ανακοίνωση αναφέρονται τα τυπικά και συνήθη, υπάρχει η εξής φράση: "Επιπροσθέτως στα πλαίσια της ως άνω τηλεδιάσκεψης η διοίκηση της εταιρίας θα προβεί σε ενημέρωση σχετικά με τη στρατηγική του ομίλου".Μη μιλάς, δεν είναι απαραίτητο