Τα καλά νέα από το Ζάππειο, οι συμφωνίες και οι ατάκες των εφοπλιστών, η στρατηγική της Motor Oil, η βουτιά της Εθνικής Τράπεζας και οι νέες φήμες για τη Δέλτα
Χαίρετε, ξεκινάω σήμερα από τα καλά νέα που επιτέλους μετά από ένα αρκετά μεγάλο διάστημα εσωστρέφειας και ανοησίας είδαμε στο προσκήνιο
Η παρουσία 30 υπουργών Αμερικανών και Ευρωπαίων στην Αθήνα και οι εμπορικές συμφωνίες για την ενέργεια, με την ανάλογη γεωπολιτική σημασία για την Ελλάδα, είναι όντως καλά νέα. Αν αναλογιστεί κανείς ότι πριν από δύο μήνες… κλαίγαμε τη μοίρα μας – αν όχι όλοι μας, τουλάχιστον η αντιπολίτευση – για τη «διεθνή απομόνωση της χώρας» από τον Μητσοτάκη, τη χυλόπιτα που φάγαμε από τον Ερντογάν, το σνομπάρισμα από τον Τραμπ κ.λπ. Ε, μεταξύ μας, δεν φάνηκε και πολύ αυτό από τη χθεσινή παρουσία δύο κορυφαίων υπουργών «ομοτράπεζων» του Τραμπ, και 25 υπουργών Ενέργειας της Ευρώπης και των Βαλκανίων. Τώρα όλα αυτά συνέβαιναν στο Ζάππειο και την ίδια ώρα μερικές δεκάδες μέτρα πιο κάτω διαδήλωναν μαθητές για την Παλαιστίνη (κόλλησε η βελόνα…) αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι η Ελλάδα.
Σταθεροποιείται το 3+1
-Σας έγραψα χθες για την πρώτη συνεδρίαση μετά από καιρό του σχήματος 3+1 σε επίπεδο υπουργών Ενέργειας Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, με τη συμμετοχή και του Αμερικανού, που έγινε στο περιθώριο του Συνεδρίου. Να σας πω ότι μεταξύ άλλων συζητήθηκε και το καλώδιο GSI, ενώ ο Κύπριος υπουργός Παπαναστασίου έθεσε επί τάπητος και τον αποσταθεροποιητικό ρόλο της Τουρκίας, χωρίς πάντως να φανεί ότι "γκρινιάζει". Το πιο ενδιαφέρον που μαθαίνω είναι ότι το σχήμα μονιμοποιείται και κατά τα φαινόμενα το πρώτο εξάμηνο του 2026 ο Παπασταύρου θα κάνει βαλίτσες για την Ουάσινγκτον, για την επανάληψη της συνεδρίασης.
Το VIP lunch στην Αίγλη
-Μένω στα του P-TEC, γιατί ο άνθρωπός μου "έπιασε" μια ενδιαφέρουσα κινητικότητα το μεσημέρι, κατά τη διάρκεια του lunch break, στο εστιατόριο "Αίγλη Ζαππείου". Τέσσερις μεγάλες εταιρίες, η ACEBA, η BECHTEL, η Westinghouse και το Nuclear Energy Institute έκαναν κάλεσμα με κεντρικό πρόσωπο τον Αμερικανό υπουργό Ενέργειας Κρις Ράιτ και τα πολύ βαριά ονόματα του φόρουμ και βεβαίως τους περισσότερους Αμερικανούς αξιωματούχους που κατέκλυσαν το κέντρο της Αθήνας. Από Ελλάδος παρών ήταν ο Σταύρος Παπασταύρου, ο οποίος γενικά λάμβανε εύσημα ως οικοδεσπότης.
Τέλος στις αναστολές
-Από το Ζάππειο πάω στην Κρήτη και στα μέτρα για την οπλοκατοχή που ανακοινώνονται. Σήμερα το πρωί ο Χρυσοχοΐδης από το Ηράκλειο θα περιγράψει την εγκατάσταση του FBI στο νησί, αλλά και γενικώς το αστυνομικό σχέδιο φύλαξης που πρέπει να αναπροσαρμοστεί υπό το φως των νέων δεδομένων. Επίσης θα περιγράψει και τις παρεμβάσεις για την οπλοκατοχή, καταλαβαίνω ότι η κεντρική ιδέα είναι να κοπούν οι αναστολές για ποινές που σχετίζονται με την οπλοκατοχή, όπως και ο ανασταλτικός χαρακτήρας σε πρωτόδικες ποινές μέχρι το εφετείο. Κοινώς, κάποιος που αντιμετωπίζει σοβαρή δίωξη για παράνομη οπλοκατοχή να πηγαίνει φυλακή. Όχι βέβαια για ένα μαχαίρι ή έναν σουγιά, αλλά για τα βαριά όπλα. Στο θέμα θα αναφερθεί και ο Κ.Μ την Κυριακή στην ανάρτησή του. Βέβαια, κατά πόσο αυτό λύνει το πρόβλημα αμφιβάλλω ειλικρινά, γιατί μιλάμε για μία «δυστυχία» αιώνων.
Ο καυγάς της ημέρας
-Πάντοτε οι καυγάδες πολιτικών στη Βουλή ή στην TV έχουν κέφι αλλά ο χθεσινός μεταξύ Γιαννούλη (ΣΥΡΙΖΑ) και Πέτρου Παππά (ΣΥΡΙΖΑ-Κασσελάκη-ΠΑΣΟΚ) ήταν top. Τι σαλτιμπάγκο είπε ο ένας τον άλλον, τι αγράμματο, τι ορντινάντσα και στο τέλος κατέληξε με το old time classic του Πάνου Καμμένου που ο Παππάς κατηγόρησε τον Γιαννούλη ότι «παρακαλάει στα 4» τον Τσίπρα για να τον πάρει στο κόμμα του. Μη μου πείτε ότι οι καυγάδες της Αριστεράς δεν είναι πάντα οι καλύτεροι; Προσπαθώ να προβλέψω τον επόμενο, σε επίπεδο αλλαγής κόμματος, κάτι αισθάνομαι ότι μπορεί να είναι η Θεοδώρα Τζάκρη, αλλά δεν βάζω στοίχημα.
Ανακοινώσεις για τη στρατηγική της Motor Oil
-Γράψαμε πριν από λίγες ημέρες πως η Motor Oil έχει ξεκινήσει διαδικασία για την πώληση του 49% της ΑΝΕΜΟΣ και είναι κοντά σε συμφωνία με μεγάλο ξένο ενεργειακό παίκτη που διαθέτει ελληνική παρουσία. Στη χρηματιστηριακή ανακοίνωση που εξέδωσε η Motor Oil στις 4/11/25 και ενημερώνει πως τα οικονομικά αποτελέσματά της θα ανακοινωθούν 19/11 και θα ακολουθήσει τηλεδιάσκεψη στις 20/11 και αφού στην ανακοίνωση αναφέρονται τα τυπικά και συνήθη, υπάρχει η εξής φράση: "Επιπροσθέτως στα πλαίσια της ως άνω τηλεδιάσκεψης η διοίκηση της εταιρίας θα προβεί σε ενημέρωση σχετικά με τη στρατηγική του ομίλου".
Μη μιλάς, δεν είναι απαραίτητο
-Η Εθνική Τράπεζα όπως κατέγραψαν και τα αποτελέσματα 9μήνου, "σφύζει" από κεφάλαια. Και αυτή ήταν η βασική παρατήρηση και έγνοια των αναλυτών: Πώς δηλαδή η διοίκηση της τράπεζας θα αξιοποιήσει αυτά τα κεφάλαια, εκτός φυσικά των υψηλών διανομών. Ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στο 19,0%, σημειώνοντας αύξηση περίπου 10 μονάδων βάσης σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και περίπου 70 μονάδες βάσης από την αρχή του έτους, παρά το γεγονός πως υπήρξε πρόβλεψη και στο 9μηνο για διανομή μερίσματος στη χρήση 2025 ύψους 60% από τα κέρδη της τράπεζας. Χθες ο CEO της τράπεζας Παύλος Μυλωνάς στην τηλεδιάσκεψη δέχθηκε επίμονες ερωτήσεις από τους αναλυτές σε σχέση με το τι σκοπεύει να πράξει με το κεφαλαιακό απόθεμα. Από την πλευρά του αρνήθηκε το ίδιο επίμονα να απαντήσει κι άλλωστε δεν θα μπορούσε να κάνει και διαφορετικά. Ρωτήθηκε συγκεκριμένα για τον τομέα των τραπεζοασφαλειών και δήλωσε πως δεν μπορεί να σχολιάσει -όπως είχε προβλέψει η στήλη χθες- επειδή δεν έχει κλείσει ακόμη η διαπραγμάτευση με το CVC για την πώληση του 10% της Εθνικής Ασφαλιστικής, που οδεύει και αυτό προς την Τράπεζα Πειραιώς. Μέχρι την ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης η διοίκηση της ΕΤΕ δεν μπορεί να μιλήσει δημοσίως για τα σχέδιά της στον κλάδο που ωστόσο δεν θα αργήσουν να αποκαλυφθούν. Ενα μικρό στίγμα που έδωσε ο Π. Μυλωνάς ήταν πως δεν υπάρχουν πολλές ευκαιρίες στην εγχώρια αγορά και πως ο ίδιος δεν προτίθεται να προβεί σε κάποια επένδυση χωρίς αυτή να παράγει οικονομικό αποτέλεσμα και συνέργιες για την τράπεζα. Δέχθηκε και μια ερώτηση για σχεδιασμούς σε σχέση με την Κύπρο όπου απάντησε λακωνικά με το γνωστό "ουδέν σχόλιον", το οποίο έβαλε κάποιους σε σκέψεις καθώς ως απάντηση επιδέχεται και την ερμηνεία "έχω, αλλά δεν μπορώ να αναφερθώ". Οι πηγές πάντως από την Κύπρο αναφέρουν πως τα ραντάρ τους δεν έχουν εντοπίσει οποιαδήποτε κινητικότητα και δεν δυσκολεύομαι να συμμεριστώ αυτή την άποψη, καθώς στην κυπριακή αγορά ήδη κυριαρχούν Κύπρου, Αlpha, Eurobank και δεν υπάρχει "χώρος".
Η βουτιά της Εθνικής και το κλίμα στο ΧΑ
-Η μετοχή της Εθνικής πάντως δεν υποδέχθηκε καλά τα αποτελέσματα και έκλεισε με απώλειες 4,40%. Αν αναρωτιέστε γιατί, η στήλη παραθέτει δύο στοιχεία: Το Q1 είχε Earnings per Share (EPS) 0,42 ευρώ, το Q2 EPS έπεσαν στο 0,35 ευρώ και το Q3 EPS στα 0,30 ευρώ. Επίσης, το Q1 είχε Return On Tangible Equity (ROTE) 19,1%, το Q2 το ROTE υποχώρησε στο 15,7% και το Q3 το ROTE ήταν 13,5%. Το γενικότερο συμπέρασμα είναι πως οι ελληνικές τράπεζες επηρεάζονται από τη μείωση των επιτοκίων και δεν έχουν ισχυρά έσοδα από άλλες πηγές ώστε να εξισορροπήσουν και να υπερκαλύψουν τις όποιες απώλειες από τα επιτόκια. Για αυτό άλλωστε γίνεται όλη αυτή η μάχη για ασφαλιστικές, asset management, θυγατρικές κ.λπ. Οι επιδόσεις τους κινούνται εντός του εύρους των εκτιμήσεων των αναλυτών, αλλά δεν υπάρχει ακόμη αισθητή υπέρβαση των εκτιμήσεων όπως συμβαίνει με τις ξένες τράπεζες, κάτι που θα έδειχνε τον δυναμισμό του κλάδου. Αυτή η αδυναμία που προσπαθούν να καλύψουν οι διοικήσεις, σε συνδυασμό με τον φόβο μιας νωρίτερης αναβάθμισης του ΧΑ λόγω Euronext (οι πιθανότητες είναι πως η ΕΧΑΕ την επόμενη Παρασκευή θα ανήκει στο Euronext) είναι οι αιτίες που η αγορά τελευταία δεν αισθάνεται καλά.
Ο "κουρνιαχτός" για τη ΔΕΛΤΑ και ο πήχης στα ψηλά
-Κι επειδή ήρθε η συζήτηση στο CVC, να αναφέρω με την ευκαιρία ότι πάλι σηκώθηκε "κουρνιαχτός" στην αγορά για την περίπτωση της ΔΕΛΤΑ και την πρόθεση της CVC να την πουλήσει στο πλαίσιο του επενδυτικού exit που πρέπει να μεθοδεύσει. Ωστόσο, όπως έλεγε στη στήλη σημαντικός παίκτης στα τρόφιμα με ενεργό ενδιαφέρον, ο πήχης εξακολουθεί να είναι ψηλά. Το ίδιο πάντως φαίνεται τόσο για το σκέλος της κατεψυγμένης ζύμης (Ελληνική Ζύμη - Χρυσή Ζύμη) όσο και για τα εστιατόρια (Goody's - Everest) που βρίσκονται κάτω απ' την ομπρέλα της Vivartia. Στην αγορά της κατεψυγμένης ζύμης πάντως φαίνεται ότι θα έχουμε νέες εξελίξεις καθώς η Ideal φαίνεται έτοιμη να κάνει κίνηση μέσω της Μπάρμπα Στάθης, αλλά σε κάτι πιο... μικρό, φθηνό και μαζεμένο. Σημειωτέον πως στην ομπρέλα του Ομίλου Μπάρμπα Στάθης, πριν από την εξαγορά απ' την Ideal, ήταν όλο το "συγγενές" σκέλος της κατεψυγμένης ζύμης της Vivartia.
Η HHG συγχωνεύει Υγεία και Μητέρα
-Το σχέδιο του Ομίλου HHG (Hellenic Healthcare Group) που αφορά στη μετεξέλιξη των νοσοκομείων ΥΓΕΙΑ και ΜΗΤΕΡΑ σε ένα ενιαίο υγειονομικό συγκρότημα παίρνει μπροστά. Στα μέσα Ιουλίου ο Όμιλος είχε προϊδεάσει την αγορά για το πλάνο δημιουργίας ενός ενιαίου συγκροτήματος, του μεγαλύτερου της χώρας, με δυναμικότητα άνω των 800 κλινών. Τώρα προχωρά η συγχώνευση των δύο εταιρειών. Με βάση το σχέδιο συγχώνευσης των δύο εταιρειών το Υγεία απορροφά το Μητέρα, με την καθαρή θέση της τελευταίας να ανέρχεται σε 57,6 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με την έκθεση αποτίμησης. Η διαδικασία περιλαμβάνει την έκδοση νέων μετοχών, ενώ η οριστική απόφαση για τη συγχώνευση θα ληφθεί από τις ΓΣ των δύο εταιρειών. Λειτουργικά βέβαια αρκετά περιστατικά και νοσηλείες του ΥΓΕΙΑ πραγματοποιούνται ήδη στο κτήριο του Μητέρα. Το σχέδιο που πραγματοποιείται στα 50 χρόνια από τη λειτουργία του ΥΓΕΙΑ, μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την ανακαίνιση των εξωτερικών όψεων των δύο νοσοκομείων, τη λειτουργική τους ενοποίηση, τη διαμόρφωση των κοινών εξωτερικών χώρων σε πάρκο πρασίνου κ.ά.
Ο ΤΙΤΑΝ στο λιμάνι της Χάβρης
-Αυτές τις μέρες συμπληρώνονται τρία χρόνια από την τοποθέτηση του Μαρσέλ Κομπούζ στη θέση του Προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου ΤΙΤΑΝ. Οι δύο οικογένειες που παραδοσιακά διοικούσαν τον ΤΙΤΑΝα επέλεξαν τον πρώην επικεφαλής της Lafarge Holcim στην Ευρώπη, με 20ετή εμπειρία στη βιομηχανία δομικών υλικών και δικαιώθηκαν για την απόφασή τους. Η χθεσινή ανακοίνωση του Ομίλου ότι βρίσκεται σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις για την εξαγορά της Vracs de l’Estuaire, η οποία διαθέτει υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, στο λιμάνι της Χάβρης, στη βόρεια Γαλλία, ήρθε μία μόνο μέρα μετά την ανακοίνωση των εξαιρετικών αποτελεσμάτων εννιαμήνου και την εκτίναξη της κεφαλαιοποίησης πάνω από τα 3,1 δισ. ευρώ. Τον τελευταίο χρόνο, οι κινήσεις του Κομπούζ ανέβασαν τη συνολική αξία του Ομίλου. Τον Φεβρουάριο, ο Όμιλος ολοκλήρωσε την εισαγωγή της Titan America στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, αντλώντας κεφάλαια 393 εκατ.€. Παράλληλα, πωλήθηκε η μονάδα Adocim στην Τουρκία, με αποτέλεσμα το Καθαρό Χρέος να μειωθεί δραματικά στα 302 εκατ.€ από 622 εκατ.€. Ο Cobuz προώθησε τη μετονομασία σε Titan S.A., δημιουργώντας την οικογένεια προϊόντων TITAN Edge (λύσεις χαμηλών εκπομπών άνθρακα) και την επέκταση των υπηρεσιών TITAN Premier, ενώ ταυτόχρονα επενδύει σε εναλλακτικά τσιμεντοειδή υλικά και στην ψηφιοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας.
Το "ΝΑΤΟ» της ναυτιλίας (Οι κορεάτικες κατασκευάζουν, οι Έλληνες επενδύουν, οι ΗΠΑ διασφαλίζουν)
-Ένα ακόμη επεισόδιο στο σίριαλ της «ναυτιλιακής διπλωματίας» μεταξύ Ουάσιγκτον και Σεούλ γράφτηκε αυτή την εβδομάδα, με την ανακοίνωση ότι η SteelShips του Νίκου Νοτιά θα κατασκευάσει δύο MR2 product tankers στο ναυπηγείο K Shipbuilding της Νότιας Κορέας - και μάλιστα κατά τις αμερικανικές προδιαγραφές. Για τους μυημένους της Wall Street, η είδηση έχει βάθος μεγαλύτερο από το εκτόπισμα των 50.000 dwt του κάθε πλοίου: πρόκειται για την πιο σαφή ένδειξη της αναβίωσης των αμερικανικών φιλοδοξιών για τη ναυπηγική βιομηχανία, με κορεατική τεχνογνωσία και ελληνική επιχειρηματική πρωτοβουλία ως καταλύτη. Τα πλοία του Νοτιά αναμένεται να ενταχθούν στο Tanker Security Program (TSP) των ΗΠΑ, ένα πρόγραμμα που, με τη βοήθεια φορολογικών κινήτρων και κρατικών συμβάσεων, εξασφαλίζει διαθέσιμο στόλο για στρατιωτικές ανάγκες. Με άλλα λόγια, ο Έλληνας εφοπλιστής βάζει τις μηχανές μπροστά για να καλύψει όχι απλώς εμπορικές, αλλά γεωπολιτικές ανάγκες. Από επενδυτική σκοπιά, η κίνηση δείχνει έξυπνο arbitrage: ο Νοτιάς αξιοποιεί την κορεατική αποδοτικότητα κόστους, διατηρώντας όμως το πλεονέκτημα του αμερικανικού νηολογίου, ένα σπάνιο μείγμα που προσφέρει σταθερές αποδόσεις σε ένα περιβάλλον αυξημένων γεωπολιτικών κινδύνων και ενεργειακής μετάβασης. Η συνεργασία αυτή δεν είναι μεμονωμένη. Μετά την επίσκεψη του προέδρου Τραμπ στη Νότια Κορέα και την ανακοίνωση των διμερών συμφωνιών για εκσυγχρονισμό της αμερικανικής ναυπηγικής βάσης, η Ουάσιγκτον δείχνει να επιδιώκει ένα νέο «ναυπηγικό ΝΑΤΟ», όπου οι Κορεάτες κατασκευάζουν, οι Έλληνες επενδύουν και οι Αμερικανοί ασφαλίζουν τη στρατηγική τους παρουσία στις θάλασσες. Στην πειραϊκή πιάτσα, βέβαια, σχολιάζουν ότι ο Νοτιάς δεν είναι απλώς ο άνθρωπος που χτίζει πλοία - αλλά γεφυρώνει κόσμους: ανάμεσα σε έναν αμερικανικό στόλο που ψάχνει λόγο ύπαρξης και μια ναυτιλία που παραμένει παγκόσμια, ακόμη κι όταν φέρει εθνική σημαία. Στο ταμπλό της Wall Street τέτοιες κινήσεις δεν διαβάζονται μόνο ως επενδύσεις σε hardware, αλλά ως στοιχήματα στη γεωοικονομία. Και προς το παρόν, η SteelShips φαίνεται να έχει βάλει πλώρη στη σωστή κατεύθυνση.
Η στρατηγική buying low, positioning high της Thenamaris
-Η Thenamaris του Νικόλα Μαρτίνου φαίνεται να ξαναπιάνει το νήμα της ναυπήγησης, δέκα χρόνια μετά την τελευταία της παραγγελία suezmax. Αυτή τη φορά όμως, αντί για τα ναυπηγεία της Κορέας, ο Έλληνας εφοπλιστής στράφηκε στην Κίνα και συγκεκριμένα στα κρατικά Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding (SWS), για δύο νέα δεξαμενόπλοια τύπου suezmax, 158.000 dwt το καθένα, με τιμή κοντά στα 81 εκατ. δολάρια ανά πλοίο. Η επιλογή των Κινέζων και όχι των Κορεατών, δεν ήταν τυχαία. Οι πληροφορίες λένε ότι τα κινεζικά ναυπηγεία προσέφεραν νωρίτερη παράδοση (αρχές 2028) και πιο ανταγωνιστική τιμή, καθώς οι Κορεάτες ζητούσαν πάνω από 84 εκατ. δολάρια ανά πλοίο. Η Thenamaris γνωρίζει καλά το «γήπεδο» της SWS, αφού μόλις φέτος παρέλαβε έξι LR2 δεξαμενόπλοια από το ίδιο ναυπηγείο, τα οποία είχε παραγγείλει το 2023. Τότε, το κόστος κυμαινόταν γύρω στα 63,5 εκατ. δολάρια ανά πλοίο - μια κίνηση που είχε ήδη δείξει τη στροφή της εταιρείας προς την Κίνα. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που βλέπουν τη συγκεκριμένη παραγγελία ως «σήμα επιστροφής» της Thenamaris στο παιχνίδι των μεγάλων επενδύσεων, ειδικά μετά τις φήμες που ήθελαν την εταιρεία να συζητά χωρίς αποτέλεσμα, τελικά, την εξαγορά του στόλου LR2 της Frontline του Τζον Φρέντρικσεν, αξίας 1 δισ. Δολαρίων. Η Wall Street θα το έλεγε απλά: Thenamaris is buying low, positioning high.
H σιδηρά κυρία από τη Χίο και η είσοδος του Π.Λ. στα δεξαμενόπλοια
-Στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού η Χιώτισσα Αγγελική Φράγκου παραμένει το σταθερό σημείο αναφοράς της ελληνικής ναυτιλίας για τους αναλυτές της Νέας Υόρκης. Η επικεφαλής της Navios Maritime Partners, με τα «σιδερένια νεύρα», έκλεισε συμφωνία ύψους 133 εκατ. δολαρίων σε tanker resales, την ώρα που οι περισσότεροι peers παλεύουν να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση. Οι αγορές βλέπουν σε εκείνη τη «female Warren Buffett» της ναυτιλίας - λιγότερη λάμψη, περισσότερη ανθεκτικότητα. Παράλληλα, ο Πάνος Λασκαρίδης, που έκανε όνομα στα reefers και bulkers, επενδύει στα tankers. Η Laskaridis Shipping αποκτά ακόμα ένα MR tanker από την κινεζική Pro Tanker Investment, έχοντας ήδη παραλάβει δύο πλοία από το ίδιο ναυπηγείο, θέλοντας να χτίσει μια μοντέρνα, methanol-ready δύναμη στα προϊόντα ενέργειας. Το ότι πληρώνει πάνω από τη μέση τιμή της αγοράς (περίπου 48,5 εκατ. δολάρια) δεν περνά απαρατήρητο στους κύκλους της Wall Street: οι Αμερικανοί επενδυτές βλέπουν έναν Έλληνα που αγοράζει όχι φτηνά, αλλά έξυπνα. Σε μια εποχή όπου η πράσινη μετάβαση ανατρέπει τα ναυτιλιακά δεδομένα, ο Λασκαρίδης φαίνεται να «διαβάζει» το momentum. Έτσι, ενώ η Αθήνα μοιάζει αδιάφορη για τα παρασκήνια των ναυτιλιακών κινήσεων, στη Νέα Υόρκη και το Χονγκ Κονγκ οι αναλυτές ψιθυρίζουν για έναν «ελληνικό άξονα» που ξαναχτίζεται. Κι όπως σχολίασε ένας trader από το Χιούστον: «Όταν οι Έλληνες αρχίζουν να αγοράζουν πλοία πάνω από την τιμή της αγοράς, κάτι ξέρουν που εμείς ακόμα δεν έχουμε δει στα charts».
H τουριστική εταιρεία του Παπαμαντέλλου
-Όλοι οι ασχολούμενοι με τα ενεργειακά και όχι μόνο, γνωρίζουν τον Κώστα Παπαμαντέλλο ως σημαντικό στέλεχος του γερμανικού κολοσσού RWE, αλλά και ως έναν εκ των «αρχιτεκτόνων» της μεγάλης συμφωνίας με τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες για την από κοινού ανάπτυξη χαρτοφυλακίου ΑΠΕ στη χώρα μας. Ο Κ. Παπαμαντέλλος είναι επικεφαλής (Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος) της RWE Renewables Hellas, καθώς και Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της (συνεταιρικής με τη ΔΕΗ) ΜΕΤΩΝ Ενεργειακή. Πέρα από τα ενεργειακά, ανοίγει τους ορίζοντές του και προς τον τουρισμό. Έτσι, προχώρησε στη σύσταση εταιρείας Echinousa Estate Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε., με κύρια δραστηριότητα τις «υπηρεσίες καταλυμάτων διακοπών» κ.ά., με την επωνυμία να παραπέμπει στο ωραίο νησί της Κιμώλου. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που εδρεύει στην Παλλήνη, είναι 250.000 ευρώ, το οποίο έχει καταβάλει ο Κώστας Παπαμαντέλλος. Για την ιστορία, ο Κώστας Παπαμαντέλλος είναι γιος του Δημήτρη Παπαμαντέλλου, που μετά την αποφοίτησή του από το ΕΜΠ έκανε διδακτορικό στο RWTH- Aachen (απόφοιτος του οποίου είναι και ο υιός) με αντικείμενο τις μεταλλουργικές διεργασίες της σιδηρουργίας. Ο Δημήτρης Παπαμαντέλλος, που έφυγε από τη ζωή το 2015, ξεχώριζε για την επιστημονική του συγκρότηση, την εντιμότητα και την ακεραιότητά του, ενώ είχε διατελέσει, μεταξύ άλλων, διοικητής της ΔΕΗ την περίοδο 1981-1986, Πρόεδρος του ∆.Σ. της ΛΑΡΚΟ (1986-1989), Ειδικός Γραμματέας του ΥΠΕΠΘ επί ευρωπαϊκών θεμάτων και ΚΠΣ το 1995 κ.ά. Τη δική του ιστορία όμως έχει αφήσει και ο παππούς του Κώστα Παπαμαντέλλου, που ήταν στρατιωτικός και υπηρέτησε και ως υπασπιστής του Νικολάου Πλαστήρα. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της χούντας φυλακίστηκε στο διαβόητο κτήριο της οδού Μπουμπουλίνας για τη συμμετοχή του και τον χαιρετισμό που απηύθυνε στην κηδεία του Γεωργίου Παπανδρέου.
Προσοχή, απάτη (Phishing)
-Τέλος δεν έχουν οι προσπάθειες διάφορων απατεώνων να υποκλέψουν μέσω διαδικτύου τα στοιχεία εύπιστων πολιτών. Σε μια από τις πιο πρόσφατες τέτοιες επιχειρήσεις Phishing χρησιμοποιείται ένα λογότυπο govgr σε μπλε φόντο και το μέιλ τιτλοφορείται «ενημέρωση προόδου εφαρμογής». Στο… ζουμί, δηλαδή στο κείμενο που ακολουθεί, οι απατεώνες είναι στην… ευχάριστη θέση να μας ενημερώσουν ότι «μετά από την ολοκληρωμένη εξέταση των εγγράφων και των φορολογικών στοιχείων που υποβάλλατε, η εκκρεμότητα επαναφοράς φοροελαχίστων σας έχει προ-εγκριθεί. Προκειμένου να ολοκληρωθεί η αίτησή σας και να διατηρηθεί η έγκαιρη επεξεργασία της αντιστροφής σας, πρέπει να υποβάλετε επί πλέον στοιχεία ελέγχου μέσω της ασφαλούς διαδικτυακή πύλης μας εντός τριών ημερών από την παραλαβή της επίσημης ειδοποίησης. Αυτή η προ-έγκριση σημαίνει ότι η αίτηση επιστροφής φόρων σας πληροί τα αρχικά απαιτήσεις δικαιώματος και μπορεί πλέον να προχωρήσει στο τελικό στάδιο επεξεργασίας». Βεβαίως από τα γλωσσικά-ορθογραφικά λάθη και μόνο, ακόμη και ο ελάχιστα υποψιασμένος αντιλαμβάνεται ότι πρόκειται περί απάτης. Περαιτέρω υπάρχει το σημείο πρόσβασης στην… ασφαλή πύλη με την υποσημείωση «Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχετε είναι ακριβείς και πλήρεις, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν καθυστερήσεις». Στο τέλος αναφέρουν ότι «αφού προσκομίσετε με επιτυχία όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, παρακαλούμε να περιμένετε 14 εργάσιμες ημέρες, ώστε το τμήμα μας να πραγματοποιήσει την τελική έλεγχος, επαλήθευση και διαδικασία έγκρισης. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η αίτησή σας θα υποβληθεί σε τελικούς ελέγχους συμμόρφωσης και διαδικασίες έγκρισης. Εάν αντιμετωπίσετε τεχνικές δυσκολίες κατά την πρόσβαση στην ασφαλή πύλη, έχετε απορίες σχετικά με τα απαιτούμενα έγγραφα ή χρειάζεστε βοήθεια με τη διαδικασία υποβολής, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας». Το θρασύτατο κείμενο υπογράφει με… εκτίμηση το «Τμήμα Φορολογικών Επιστροφών»… Βεβαίως αν παρατηρήσει κανείς τα ψιλά γράμματα αναγράφεται μια διεύθυνση που παραπέμπει στη Δανία (brescia | Industrivej 13, Viborg, 8800 Denmark), ενώ το μέιλ φαίνεται να έρχεται από την Ιταλία. Σε κάθε περίπτωση, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή…
Ξαφνικό κύμα πωλήσεων στο κλείσιμο της συνεδρίασης
-Μια ξαφνική μαζική επίθεση των πωλητών, στο κλείσιμο της συνεδρίασης έριξε τον Γενικό Δείκτη από το «ασφαλές καταφύγιο» των 2.005 στο καταθλιπτικό επίπεδο των 1.998,38 μονάδων (-0,8%). Ενδεικτική της «μάχης» που δόθηκε γύρω από το οχυρό των 2.000 μονάδων είναι η αξία των συναλλαγών που ξεπέρασε τα 283,9 εκατ. ευρώ με πακέτα που ξεπέρασαν τα 25,8 εκατ. ευρώ. Η Εθνική (-4,4% στα 12,6€) πρωταγωνίστησε στην πτωτική κίνηση της αγοράς με συναλλαγές αξίας 55,1 εκατ. €. Η πτώση της Εθνικής παρέσυρε ολόκληρο των τραπεζικό κλάδο, η AlphaBank όμως αντέδρασε πρώτη και μετέτρεψε το -1,98% σε θετικό πρόσημο +1,4% στα 3,48 ευρώ. Η Eurobank ακόμη και χωρίς το μέρισμα (0,04681€) ανέβηκε στα 3,24€ (+0,75%), ενώ η Piraeus κράτησε στα 6,79€. Η ΒΙΟΧΑΛΚΟ, περήφανη για τις θυγατρικές της, σκαρφάλωσε +5,09% στα 9,29 ευρώ, ενώ η Cenergy (+3,24% στα 15,28€) ενταγμένη πλέον στον δείκτη MSCI έγραψε νέο ιστορικό υψηλό. Ο ΤΙΤΑΝ (+3,69% στα 40,75€) και οι ενεργειακές μετοχές έδωσαν κρίσιμες στηρίξεις στον Γενικό Δείκτη. Η HelleniQ Energy (+1,62% στα 7,83 ευρώ) και η ΔΕΗ στα 15,95€ έδειξαν ότι είναι πρωταγωνιστές της ειδησεογραφίας, ενώ η Intalot ξεπέρασε πάλι το 1€ ( +0,92% στο 1,1 ευρώ) βοηθώντας και την Intracom (+1,06% στα 3,35€).
Οι εφοπλιστές, οι Αμερικανοί υπουργοί και οι προτάσεις
-Επανέρχομαι στα όσα συνέβησαν στο P-TEC, αυτή τη φορά με τα «ναυτιλιακά», γιατί έχουν πολύ ενδιαφέρον οι τοποθετήσεις των Ελλήνων εφοπλιστών που συναντήθηκαν με τον υπουργό Μπέργκαμ στο Ζάππειο. Η πρόταση του Γιώργου Προκοπίου στο πλαίσιο της Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια (P-TEC) δεν ήταν παρέμβαση υπέρ της συνεργασίας Ελλάδας–ΗΠΑ. Ο Έλληνας εφοπλιστής πρότεινε να μη χαθεί χρόνος σε αμερικανικά σχέδια που θα χρειαστούν χρόνια για να αποδώσουν - όπως η εκ νέου δημιουργία ναυπηγικού «cluster» στις ΗΠΑ. Κάλεσε τους Αμερικανούς να αξιοποιήσουν την υπάρχουσα ελληνική ναυτιλιακή τεχνογνωσία και στόλο μέσα από «preemptive commercial arrangements», ένα σχήμα που συνδυάζει γεωπολιτική πίστη και οικονομική αποτελεσματικότητα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η επισήμανσή του για τις παραγγελίες ναυπηγήσεων που γίνονται σε Κορέα, Ιαπωνία και κυρίως στην Κίνα. Σε μια εποχή όπου ο παγκόσμιος εμπορικός ανταγωνισμός σκληραίνει, ο Προκοπίου υπενθύμισε ότι «οι πλωτοί αγωγοί» -τα πλοία- δεν γνωρίζουν σύνορα παραγωγής, αρκεί να τηρούνται τα συμφέροντα της ελεύθερης αγοράς και των συμμάχων.
Ο Νίκος Τσάκος και η «αποενοχοποίηση» της ναυτιλίας
-Ο Νίκος Τσάκος αναφέρθηκε στην ανάγκη να «αποενοχοποιηθεί» η ναυτιλία. «Είναι από τις λίγες φορές που μιλήσαμε για τη βιομηχανία μας χωρίς να νιώθουμε ενοχές» είπε και σημείωσε πως οι πλοιοκτήτες έχουν συχνά παρουσιαστεί ως αναγκαίο αλλά… δυσάρεστο κρίκο της παγκόσμιας οικονομίας. Η παρατήρηση αυτή δεν ήταν μόνο επικοινωνιακή. Ήταν μια πολιτική τοποθέτηση με οικονομική ουσία: ο επικεφαλής της Tsakos Energy Navigation υπενθύμισε ότι το 60%-80% των αγαθών και της ενέργειας που κινούν την παγκόσμια οικονομία περνούν από τα δεξαμενόπλοια και τα φορτηγά πλοία. Και ότι η ναυτιλία, παρά το δυσανάλογο βάρος που σηκώνει, παραμένει «ο πιο οικονομικός, αποδοτικός και φιλικός προς το περιβάλλον τρόπος μεταφοράς μεγάλων ποσοτήτων προϊόντων». Αναγνωρίζοντας την αποσπασματικότητα του κλάδου -«οι πλοιοκτήτες δεν είναι ψηφοφόροι πουθενά», είπε με χιούμορ- ο Τσάκος στήριξε τη λογική Προκοπίου περί ρεαλιστικής προσέγγισης. Εξήγησε ότι μεγάλο μέρος του ελληνικού στόλου ήδη δραστηριοποιείται στις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταφέροντας φορτία για τις αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες, και πως «αντί να πηγαίνουν άδεια τα πλοία μέχρι την Κίνα για συντήρηση, θα ήταν προτιμότερο να κατευθύνονται σε αμερικανικά ναυπηγεία, εφόσον υπάρξει το κατάλληλο επενδυτικό πλαίσιο».
Η Μαρία Αγγελικούση και το 10% των ενεργειακών εξαγωγών των ΗΠΑ
-Η Μαρία Αγγελικούση αποτύπωσε το πώς η ελληνική ναυτιλία έχει μετατραπεί σε θεμέλιο λίθο της αμερικανικής ενεργειακής εξωστρέφειας. «Μεταφέρουμε το 10% των ενεργειακών εξαγωγών των Ηνωμένων Πολιτειών», τόνισε, βάζοντας στο τραπέζι ένα στατιστικό που δύσκολα μπορεί να αγνοηθεί από την Ουάσινγκτον. Η αναφορά της στις 700 ασφαλείς φορτώσεις από αμερικανικά τερματικά δεν ήταν απλώς στατιστική. Ήταν υπενθύμιση ότι οι Έλληνες πλοιοκτήτες είναι ήδη κρίσιμος βραχίονας της αμερικανικής ενεργειακής στρατηγικής. Η Αγγελικούση μίλησε για «στρατηγική στιγμή» στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις και για την ανάγκη να οικοδομηθούν «βαθιοί και διαρκείς δεσμοί στη ναυτιλία και την ενέργεια». Στήριξε την αμερικανική προσπάθεια αναγέννησης της ναυπηγικής βιομηχανίας, αναγνωρίζοντας όμως, όπως και οι Προκοπίου και Τσάκος, ότι αυτή η διαδικασία απαιτεί χρόνο. «Δεν περιμένουμε να επιστρέψουμε στις εποχές των Liberty ships», είπε χαρακτηριστικά, υπενθυμίζοντας ότι η ελληνική πλευρά είναι έτοιμη να υποστηρίξει τις ΗΠΑ στο μεταβατικό αυτό στάδιο με πλοία, τεχνογνωσία και ανθρώπινο δυναμικό. Η Αγγελικούση περιέγραψε με λεπτομέρεια ένα πλήρως ενσωματωμένο μοντέλο εκπαίδευσης και ανέλιξης 9.000 ναυτικών, με 800 δόκιμους να εντάσσονται ετησίως στα πλοία του ομίλου.
Σε αριθμό-ρεκόρ τα «ζόμπι» της Wall Street
-Oι δείκτες στο Αμερικανικό Χρηματιστήριο πετούν σε πρωτοφανή ύψη. Θα πίστευε κανείς ότι αυτή η άνοδος των χρηματιστηριακών αξιών αφορά το σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας. Η αλήθεια όμως είναι ότι ο αριθμός των εισηγμένων εταιρειών «ζόμπι» έχει επίσης αυξηθεί σε ύψη ρεκόρ. «Ζόμπι» αποκαλούνται οι εταιρείες που δεν μπορούν να παράγουν αρκετά κέρδη για να καλύψουν τις πληρωμές τόκων τους και διατηρούνται στη ζωή μόνο μέσω συνεχούς δανεισμού. Τον Οκτώβριο, οι εταιρείες-ζόμπι στον δείκτη Russell 3000 αυξήθηκαν κατά 83, έφτασαν τις 639, που είναι ο μεγαλύτερος αριθμός από τον Δεκέμβριο του 2021. Πολλές από τις εταιρείες που μπήκαν στην κατηγορία «ζόμπι» τον Οκτώβριο προέρχονται από τους τομείς της υγείας και της βιοτεχνολογίας. Είναι οι κλάδοι που σήμερα πλήττονται από αυξημένα λειτουργικά κόστη και μειωμένη κρατική χρηματοδότηση. Η πανδημία έφερε πολλά λεφτά σ’ αυτούς τους κλάδους. Η μετα-πανδημική εποχή όμως δεν έχει κρατική στήριξη ούτε επενδύσεις. Η πρόσφατη κορύφωση στον αριθμό των «ζόμπι» της Wall Street καταγράφηκε τον Μάρτιο του 2021 με 749 ζόμπι επιχειρήσεις. Τότε όμως, τα επιτόκια ήταν κοντά στο μηδέν και ο εύκολος δανεισμός συντηρούσε τις αδύναμες εταιρείες. Τα επιτόκια αυξήθηκαν πολύ και για πολύ καιρό από τότε, τα δάνεια έγιναν ακριβότερα και η αποπληρωμή τους δυσχερέστερη. Ενώ οι μεγάλες εταιρείες διατηρούν πρόσβαση σε φθηνότερη χρηματοδότηση και μεγαλύτερα πιστωτικά περιθώρια, οι μικρότερες εταιρείες του Δείκτη Russell 3000 πνίγονται στα χρέη.
Το hedging της Deutsche Bank απέναντι στην Τεχνητή Νοημοσύνη
-Το Bloomberg αποκάλυψε ότι η Deutsche Bank σχεδιάζει μια νέα επενδυτική στρατηγική αντιστάθμισης κινδύνου απέναντι στη χρηματοδότηση Data Centers. Οι πληροφορίες του πρακτορείου μιλούν ότι η γερμανική τράπεζα δημιουργεί ένα καλάθι που «σορτάρει» (με short positions) σε μετοχές που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Δημιουργεί επενδυτικά εργαλεία με συνθετική μεταφορά κινδύνου (synthetic risk transfer) καθώς και αγορά προστασίας έναντι αθέτησης πληρωμών (default protection). Με απλά λόγια, η Deutsche Bank πληρώνει αρκετά για να περιορίσει τις πιθανές απώλειες από ένα ενδεχόμενο «σκάσιμο» της φούσκας των data centers. Με τα synthetic risk transfers μεταφέρεται ο πιστωτικός κίνδυνος της τράπεζας σε τρίτους επενδυτές που αρέσκονται στην ανάληψη επενδυτικού ρίσκου, χωρίς ωστόσο να πουλά πραγματικά τα περιουσιακά της στοιχεία. Data centers is the new Gold, λένε στη χρηματιστηριακή πιάτσα, αφού αυτή την εποχή καταγράφεται έκρηξη της ζήτησης για υποδομές Τεχνητής Νοημοσύνης. Οι αποτιμήσεις των εταιρειών που σχετίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη και τα Data Centers έχουν εκτιναχθεί σε πρωτοφανή επίπεδα και η DΒ παίρνει τις προφυλάξεις της.
