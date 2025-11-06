Αγροτικό πετρέλαιο: Επιστροφή 18,63 εκατ. ευρώ σε 82.624 δικαιούχους
Αγροτικό πετρέλαιο: Επιστροφή 18,63 εκατ. ευρώ σε 82.624 δικαιούχους
Το ποσό αυτό αποτελεί την τρίτη από τις πέντε προγραμματισμένες καταβολές για το 2025
Ολοκληρώθηκε σήμερα (6/11) η καταβολή της τρίτης δόσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) αγροτικού πετρελαίου για το 2025.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, το συνολικό ποσό της επιστροφής, που καταβλήθηκε σε 82.624 επαγγελματίες αγρότες, ανέρχεται σε 18,63 εκατομμύρια ευρώ και αφορά:
- Αγορές πετρελαίου κινητήρων,
- Που χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά στη γεωργία και
- Για τις οποίες τα τιμολόγια πώλησης έχουν εκδοθεί και διαβιβαστεί στο myDATA και το eSend της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, από την 1η Ιανουαρίου έως την 30η Σεπτεμβρίου 2025.
Το ποσό αυτό αποτελεί την τρίτη από τις συνολικά πέντε προγραμματισμένες για το τρέχον έτος καταβολές.
Η νέα απλοποιημένη διαδικασία πληρωμής, τόσο για αυτή τη δόση, όσο και για τις επόμενες, πραγματοποιείται αυτόματα, χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια από τους δικαιούχους αγρότες.
