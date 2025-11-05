ΕΕ: Ειδικός δίαυλος επικοινωνίας με την Κίνα για να διασφαλιστεί η ομαλή ροή σπάνιων γαιών
ΕΕ: Ειδικός δίαυλος επικοινωνίας με την Κίνα για να διασφαλιστεί η ομαλή ροή σπάνιων γαιών
Βρυξέλλες και Πεκίνο συμφώνησαν να δώσουν προτεραιότητα στις αιτήσεις των ευρωπαϊκών εταιρειών
Στην εγκαθίδρυση ενός ειδικού διαύλου επικοινωνίας με την Κίνα προχώρησε η Ευρωπαϊκή Ένωση, με στόχο να διασφαλίσει την ομαλή ροή σπάνιων γαιών.
Ο Επίτροπος Εμπορίου Μάρος Σέφκοβιτςκ από το Κουβέιτ όπου βρίσκεται, ανακοίνωσε την εγκαθίδρυση του διαύλου και σημείωσε ότι συζήτησε πολλές φορές το θέμα με τον υπουργό Εμπορίου της Κίνας Ουάνγκ Ουεντάο, τονίζοντας ότι η κακοδιαχείριση των διαδικασιών εξαγωγής θα μπορούσε να έχει «πολύ αρνητικές επιπτώσεις στην παραγωγή στην ΕΕ»
Νωρίτερα φέτος η Κίνα επέβαλε ελέγχους στις εξαγωγές σπάνιων γαιών, ένα γεγονός που προκάλεσε ανησυχίες στην Ευρώπη καθώς θα μπορούσε να επηρεάσει την παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων, ανεμογεννητριών και άλλων τεχνολογιών που εξαρτώνται από τους μόνιμους μαγνήτες. Μια σειρά συμφωνιών με την Ευρώπη και τις ΗΠΑ στη συνέχεια εκτόνωσε την κρίση ανεφοδιασμού, ενώ ταυτόχρονα η Ουάσινγκτον και οι Βρυξέλλες έσπευσαν να αναζητήσουν εναλλακτικές λύσεις για να αντικαταστήσουν τις κινεζικές σπάνιες γαίες.
Βρυξέλλες και Πεκίνο συμφώνησαν να δώσουν προτεραιότητα στις αιτήσεις των ευρωπαϊκών εταιρειών και μέσω του νέου διαύλου αξιωματούχοι και των δύο πλευρών συνεργάζονται για να εξετάσουν και να εκδώσουν, με ταχείες διαδικασίες, άδειες εξαγωγής σπάνιων γαιών. Σύμφωνα με τον Σέφκοβιτς, οι ευρωπαϊκές εταιρείες έχουν υποβάλει περίπου 2.000 αιτήματα στις κινεζικές αρχές, αφού τέθηκαν σε ισχύ οι έλεγχοι, και περίπου τα μισά έχουν ήδη εγκριθεί. Η ΕΕ εξακολουθεί να πιέζει το Πεκίνο ώστε να επιταχύνει τις διαδικασίες για τα υπόλοιπα και ταυτόχρονα εργάζεται για να αποκτήσει νέες πηγές, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής σπάνιων γαιών και μαγνητών στην Εσθονία.
Την Τρίτη, η Επιτροπή ανέφερε ότι η ΕΕ και η Κίνα συζητούν την έκδοση αδειών για να χαλαρώσουν οι εξαγωγές σπάνιων γαιών, στο πρότυπο των αδειών που οι ΗΠΑ λένε ότι έχουν ήδη εξασφαλίσει από το Πεκίνο.
Προτεραιότητα στις αιτήσεις ευρωπαϊκών εταιρειών
