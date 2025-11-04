Πτώση με τραπεζικά «βαρίδια» στο Χρηματιστήριο Αθηνών – Κράτησε τις 2.000 μονάδες
Πτώση με τραπεζικά «βαρίδια» στο Χρηματιστήριο Αθηνών – Κράτησε τις 2.000 μονάδες
«Μάζεψε» τις αρχικές απώλειες - Ποιες μετοχές δέχθηκαν τις ισχυρότερες πιέσεις - Αντιστάθηκαν ΟΤΕ, Metlen και ΔΕΗ με την τελευταία να «σκαρφαλώνει» σε νέο υψηλό 16 ετών - Axia Research: Η ΕΤΕ διατηρεί τη δυναμική της – Οι εκτιμήσεις για τα αποτελέσματα γ’ τριμήνου
Οι πωλητές έκαναν την επανεμφάνισή τους στο ελληνικό χρηματιστήριο μετά την θετική έναρξη του Νοεμβρίου, με το κλίμα αβεβαιότητας στο εξωτερικό να επηρεάζει και την Αθήνα. Ωστόσο έδειξε σημάδια ανθεκτικότητας, κλείνοντας μακριά από τα χαμηλά ημέρας και πάνω από τις 2.000 μονάδες, οι οποίες είχαν παραβιαστεί (ξανά) ενδοσυνεδριακά. «Βαρίδι» ήταν οι τραπεζικές μετοχές, με τον κλαδικό δείκτη να χάνει πάνω από -1%.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τρίτης (4/11), ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 10,21 μονάδες ή -0,5% και έκλεισε στις 2.013,59 μονάδες, που ήταν και το υψηλό ημέρας. Το χαμηλό ημέρας εντοπίστηκε στις 1.993,73 μονάδες. Σε +37,01% ανέρχεται η απόδοση του ΧΑ μέσα στο 2025.
Η υπεροχή των πωλητών στο ταμπλό είναι ολική, με την αναλογία αρνητικών-θετικών τίτλων να υπολογίζεται σε περίπου 9 προς 2. Ισχυρές απώλειες πέριξ του -2% κατέγραψαν η Eurobank, η Πειραιώς, η Alpha Bank, η HELLENiQ ENERGY, ο ΔΑΑ και η Intralot. Αντιστάθηκαν η ΔΕΗ, η Metlen και ο ΟΤΕ καθώς ενισχύθηκαν πάνω από +1%, με την πρώτη να πλησιάζει περαιτέρω προς τα 16 ευρώ, ανανεώνοντας το ρεκόρ 16ετίας (Σεπτέμβριος 2009). Αξίζει ακόμη να αναφερθεί πως σήμερα λίγο μετά τις 12:00 πέρασαν τέσσερα πακέτα στην Aktor έναντι 7,7 ευρώ ανά μετοχή (750.000 τεμάχια συνολικής αξίας 5,775 εκατ. ευρώ). Χθες είχε αλλάξει χέρια ένα ακόμη πακέτο στην ίδια τιμή (375.000 τεμάχια αξίας 2,88 εκατ. ευρώ).
Εταιρικές επιδόσεις, διανομές μερισμάτων και MSCI στο επίκεντρο
Από το ξεκίνημά του ο Νοέμβριος χαρακτηρίζεται από ισχυρή μεταβλητότητα, ενώ πρόκειται για έναν καθοριστικό μήνα καθώς οι επενδυτές ρευστοποιούν μέρος των υπεραξιών ενόψει MSCI και του κλεισίματος της τρέχουσας χρήσης. Όπως σημειώνουν αναλυτές, η αγορά παραμένει ελκυστική για τους διεθνείς επενδυτές, βρίσκεται σε φάση ωρίμανσης και αναδιάταξης, με τη μεταβλητότητα να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εξέλιξης αυτής.
Σημειώνεται ότι την ερχόμενη Πέμπτη 6 Νοεμβρίου η Eurobank θα διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στο ενδιάμεσο μέρισμα μεικτού ποσού €0,04681 ανά μετοχή (170 εκατ. ευρώ) και θα ακολουθήσει η πληρωμή την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου. Ενδιάμεσο μέρισμα θα διανείμει και η Εθνική Τράπεζα. Η αποκοπή έχει οριστεί για τις 10 Νοεμβρίου και η καταβολή για τις 14 του μήνα. Προηγείται την Τετάρτη (5/11) η αποκοπή του δικαιώματος στο προσωρινό μέρισμα της BriQ Properties, ύψους 0,08 ευρώ ανά μετοχή (3,68 εκατ. ευρώ), με δυνατότητα επανεπένδυσης και η πληρωμή ακολουθεί στις 27 Νοεμβρίου.
Στο καλεντάρι των αποτελεσμάτων γ’ τριμήνου και 9μήνου, τα οικονομικά τους μεγέθη ανακοινώνουν την Πέμπτη (6/11) η Εθνική Τράπεζα, η Metlen και η Titan και την Παρασκευή (7/11) ακολουθεί η Alpha Bank. Την επόμενη εβδομάδα, στις 11 Νοεμβρίου σειρά έχουν η Aegean, η Τράπεζα Κύπρου και η Optima bank και στις 13 Νοεμβρίου ο ΟΤΕ και η HELLENiQ ENERGY.
Αύριο (5 Νοεμβρίου) το βράδυ θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα της εξαμηνιαίας αναδιάρθρωσης (rebalancing) των δεικτών του MSCI. Οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ στις 24 Νοεμβρίου μετά την ολοκλήρωση της χρηματιστηριακής συνεδρίασης. Ημερομηνία έναρξης ισχύος (effective date) είναι η 25η Νοεμβρίου. Υπενθυμίζεται ότι σήμερα στον βασικό δείκτη (MSCI Greece Standard Index) περιλαμβάνονται οι εξής 9 μετοχές: Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, ΟΠΑΠ, ΟΤΕ, Metlen, ΔΕΗ και Jumbo.
Την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου η γερμανική Scope Ratings θα προχωρήσει στην αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας, την οποία βαθμολογεί σήμερα με «BBB» και σταθερές προοπτικές (outlook). Μία εβδομάδα αργότερα, στις 14 Νοεμβρίου, ο αμερικανικός οίκος Fitch («BBB-» με θετικό outlook) θα ανακοινώσει την ετυμηγορία του, κλείνοντας τον κύκλο των αξιολογήσεων για το 2025.
Σε άλλες εταιρικές εξελίξεις, η Eurobank βγήκε στις αγορές με ομόλογο Additional Tier 1 (AT1) ύψους 600 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 6,25%, από 6,625% που ήταν η αρχική προσφορά. Η ζήτηση ήταν ισχυρή και έφτασε τα 2,8 δισ. ευρώ. Η έκδοση υπερκαλύφθηκε σχεδόν 4 φορές και η συμμετοχή από ξένους επενδυτές αντιπροσώπευσε το 91% του βιβλίου προσφορών. Η Alpha Bank ολοκλήρωσε την εξαγορά της AstroBank από τη θυγατρική Alpha Bank Cyprus, σηματοδοτώντας το τελικό ορόσημο της συμφωνίας που είχε αρχικά ανακοινωθεί τον Φεβρουάριο του 2025.
Στο «κόκκινο» και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, τα οποία διορθώνουν μετά την πρόσφατη θετική πορεία. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρεί κατά -0,4%, ο γερμανικός DAX κινείται χαμηλότερα κατά -0,8% και ο γαλλικός CAC 40 χάνει -0,7%. Στις ασιατικές αγορές, ο ιαπωνικός Nikkei και ο νοτιοκορεάτικος Kospi «προσγειώθηκαν» απότομα από τα ιστορικά υψηλά τους υποχωρώντας κατά -1,7% και -2,4%, αντίστοιχα.
