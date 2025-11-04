Πτώση με τραπεζικά «βαρίδια» στο Χρηματιστήριο Αθηνών – Κράτησε τις 2.000 μονάδες

«Μάζεψε» τις αρχικές απώλειες - Ποιες μετοχές δέχθηκαν τις ισχυρότερες πιέσεις - Αντιστάθηκαν ΟΤΕ, Metlen και ΔΕΗ με την τελευταία να «σκαρφαλώνει» σε νέο υψηλό 16 ετών - Axia Research: Η ΕΤΕ διατηρεί τη δυναμική της – Οι εκτιμήσεις για τα αποτελέσματα γ’ τριμήνου