Προς νέα ρεκόρ ο τουρισμός το 2025 - Οι νέες ταξιδιωτικές τάσεις και ο ρόλος της Τεχνητής Νοημοσύνης

Την ανοδική του πορεία συνεχίζει οτοχτίζοντας πάνω στις επιτυχίες τουκαι επιβεβαιώνοντας τη διαρκή συμβολή του στην οικονομία.Όπως προκύπτει από τα τελευταία στοιχεία τηςτα έσοδα από τον τουρισμό το οκτάμηνο του 2025 ανήλθαν στα 16,7 δισ. ευρώ από 14,9 δισ. ευρώ το 2024. Οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 4,1% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 12,0%. Σύμφωνα με όσα έχει επισημάνει η υπουργός Τουρισμού,, τα έως τώρα στοιχεία δείχνουν ότι και το 2025 είναι μία ακόμα θετική χρονιά για τον τουρισμό στη χώρα μας. Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξάνονται ενώ και η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση, σε επίπεδο επικράτειας, σημειώνει αύξηση σε σχέση με την περυσινή χρονιά ρεκόρ. Την ίδια ώρα παγιώνεται η δυναμική επέκτασης της τουριστικής δραστηριότητας στους μήνες εκτός τουριστικής αιχμής, τους πλάγιους χειμερινούς μήνες, κάτι που αποτελεί βασικό κορμό της στρατηγικής του υπουργείου.Την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα 14.340,6 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 13.041,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Αύξηση κατά 1.787,8 εκατ. ευρώ ή 12,0% παρουσίασαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 16.712,0 εκατ. ευρώ, ενώ αύξηση κατά 489,0 εκατ. ευρώ ή 26,0% παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 2.371,4 εκατ. ευρώ. Η άνοδος των ταξιδιωτικών εισπράξεων προήλθε από την αύξηση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 4,1% και της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 7,2%. Αντίστοιχα οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατέγραψαν στο οκτάμηνο του 2025 άνοδο κατά 12,0% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024 και διαμορφώθηκαν στα 16.712,0 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται τόσο στην αύξηση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 κατά 9,4%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 9.182,9 εκατ. ευρώ, όσο και στην άνοδο των εισπράξεων από κατοίκους των λοιπών χωρών κατά 14,9%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 6.707,5 εκατ. ευρώ. Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2025 αυξήθηκε κατά 4,1% και διαμορφώθηκε σε 25.920,7 χιλ. ταξιδιώτες, έναντι 24.890,6 χιλ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων κατέγραψε άνοδο κατά 4,2%, ενώ αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών αυξήθηκε κατά 4,8%.Τα θετικά μηνύματα για την πορεία του τουρισμού και η σημαντική αύξηση στα έσοδα, τις αφίξεις και τις διανυκτερεύσεις σε όλη τη χώρα βρέθηκαν πρόσφατα στο επίκεντρο συνάντησης της υπουργού Τουρισμού, Όλγας Κεφαλογιάννη, με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τηςστο υπουργείο Τουρισμού. Όπως ανέφερε η υπουργός, η αύξηση των τουριστικών εσόδων αποτελεί σαφή ένδειξη της ανθεκτικότητας και της δυναμικής του ελληνικού τουρισμού, επιβεβαιώνοντας τη σημαντική συμβολή του κλάδου στην εθνική οικονομία και στην απασχόληση. Μάλιστα, σημείωσε ότι στόχος του υπουργείου είναι η διατήρηση αυτής της θετικής πορείας, με έμφαση στην ποιότητα, τη βιωσιμότητα και τη διάχυση των ωφελειών σε ολόκληρη τη χώρα.Από την πλευρά της, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τόνισαν ότι η αύξηση της μέσης δαπάνης ανά επισκέπτη οδηγεί σε σημαντική ενίσχυση των εσόδων τόσο για τα ξενοδοχεία όσο και για τις τοπικές κοινωνίες. Παράλληλα, οι εκπρόσωποι του κλάδου ανέδειξαν τη θετική συμβολή στον τομέα της φιλοξενίας, της νομοθετικής πρωτοβουλίας του υπουργείου Τουρισμού για τη ρύθμιση του πλαισίου μίσθωσης των ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης, και τονίστηκε η συμβολή της πρωτοβουλίας αυτής, μεταξύ άλλων, και σε κοινωνικά ζητήματα όπως το στεγαστικό.Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην ενίσχυση του ορεινού τουρισμού, με την υπουργό να τονίζει ότι για πρώτη φορά προωθείται στρατηγικά η ενίσχυση του ορεινού τουρισμού, κάτι που αποτυπώνεται σε σειρά νομοθετικών πρωτοβουλιών που έχει αναλάβει το υπουργείο Τουρισμού, έργων του, καθώς και δράσεων προβολής. Η υλοποίηση άλλωστε αυτής της στρατηγικής έχει ως αποτέλεσμα τόσο για το 2024 όσο και για το 2025 τη σημαντική αύξηση των εσόδων κατά τους χειμερινούς και πλάγιους μήνες.Το 2026 αναδεικνύεται σε χρονιά εξατομίκευσης, τεχνολογικής ωριμότητας και συνειδητής εξερεύνησης. Οι ταξιδιώτες επενδύουν περισσότερο, επιλέγουν προσεκτικότερα και αναζητούν εμπειρίες που συνδυάζουν αυθεντικότητα, άνεση και ασφάλεια. Την ίδια ώρα, η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν αποτελεί πλέον απλώς εργαλείο οργάνωσης, αλλά έμπιστο «συνοδοιπόρο» - αρκεί να συνοδεύεται από διαφάνεια, ακρίβεια και προστασία δεδομένων.Σύμφωνα με την παγκόσμια έκθεση, το 84% εκ των 22.000 ταξιδιωτών από όλο τον κόσμο που συμμετείχαν σε σχετική έρευνα δηλώνει ότι θα ταξιδέψει το ίδιο ή περισσότερο το επόμενο έτος, με πρωταγωνιστές τη γενιά Χ () και τουςενώ το 39% προβλέπει ότι θα αυξήσει τις μετακινήσεις του. Η διάθεση για ταξίδια συνοδεύεται από μεγαλύτερη πρόθεση δαπανών. Το 71% των ταξιδιωτών σχεδιάζει να ξοδέψει το ίδιο ή και περισσότερο για πτήσεις, ενώ 37% δηλώνει πως θα αυξήσει τον προϋπολογισμό του. Οι Gen Z (48%) και Millennials (44%) είναι οι πιο πρόθυμοι να επενδύσουν περισσότερο.Παρόμοια τάση παρατηρείται και στη διαμονή, με το 70% να σκοπεύει να δαπανήσει το ίδιο ή και περισσότερο και το 31% να δηλώνει πως θα αυξήσει τις σχετικές δαπάνες - ποσοστό που ανεβαίνει στο 37% στις νεότερες ηλικιακές ομάδες.Η ταξιδιωτική έμπνευση ξεκινά πλέον διαδικτυακά. Το 51% χρησιμοποιεί την αναζήτηση «Παντού» για ιδέες προορισμών, ενώ τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν καθοριστικό ρόλο: 46% επηρεάζεται από το YouTube, 38% από το Instagram και 28% από το Facebook.Ωστόσο, η διαφήμιση από στόμα σε στόμα (37%) και τα διαδικτυακά μέσα (29%) παραμένουν εξίσου ισχυρές πηγές πληροφόρησης.Η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) αναδεικνύεται στον σημαντικότερο σύμμαχο των ταξιδιωτών. Το 54% δηλώνει σίγουρο για τη χρήση της το 2026 (έναντι 47% πέρυσι), ενώ οι πιο δημοφιλείς χρήσεις της αφορούν την έρευνα προορισμών (38%), τη δημιουργία δρομολογίων (33%), τη σύγκριση πτήσεων και ξενοδοχείων (32%) και την εύρεση έμπνευσης (32%). Η εμπιστοσύνη στην ΤΝ είναι ιδιαίτερα υψηλή στις νεότερες ηλικίες: 70% των Gen Z και 66% των Millennials δηλώνουν άνετοι με την ιδέα να προγραμματίζουν ταξίδια μέσω αυτής. Ωστόσο, η ακρίβεια των πληροφοριών, ο όγκος επιλογών και η σχετικότητα των προτάσεων παραμένουν βασικοί προβληματισμοί.