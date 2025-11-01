Οι 10 πιο ακριβοπληρωμένοι αθλητές για το 2025 – Ποιοι αμείβονται καλύτερα από τον Μέσι
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο παραμένει στην κορυφή της λίστας του Forbes για το 2025, συγκεντρώνοντας 275 εκατ. δολάρια. Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ ξεπερνά κάθε ρεκόρ και διατηρεί την πρωτιά παγκοσμίως
Στα 40 του χρόνια, ο Κριστιάνο Ρονάλντο συνεχίζει να ξαναγράφει την ιστορία των εσόδων στον παγκόσμιο αθλητισμό. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά –και πέμπτη συνολικά– βρίσκεται στην κορυφή της λίστας του Forbes με τους πιο ακριβοπληρωμένους αθλητές του πλανήτη, αποδεικνύοντας ότι η λάμψη του δεν περιορίζεται στα γήπεδα.
Τα τελευταία δώδεκα μήνες, ο Ρονάλντο συγκέντρωσε 275 εκατομμύρια δολάρια προ φόρων και αμοιβών ατζέντηδων. Από αυτά, τα 225 προέρχονται από τον μισθό του στην Αλ Νασρ της Σαουδικής Αραβίας και τα υπόλοιπα 50 εκατομμύρια από εμπορικές συνεργασίες, χορηγίες και προσωπικές του επιχειρήσεις. Πρόκειται για προσωπικό ρεκόρ αλλά και για την τρίτη υψηλότερη επίδοση που έχει καταγραφεί ποτέ για ενεργό αθλητή από το Forbes.
