Οι 10 πιο ακριβοπληρωμένοι αθλητές για το 2025 – Ποιοι αμείβονται καλύτερα από τον Μέσι

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο παραμένει στην κορυφή της λίστας του Forbes για το 2025, συγκεντρώνοντας 275 εκατ. δολάρια. Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ ξεπερνά κάθε ρεκόρ και διατηρεί την πρωτιά παγκοσμίως