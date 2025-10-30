Στο 8,2% η ανεργία τον Σεπτέμβριο 2025, ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ

Στις γυναίκες το ποσοστό της ανεργίας διαμορφώθηκε σε 10,9% από 11,9% τον Σεπτέμβριο πέρυσι και στους άνδρες σε 6% από 7,9%