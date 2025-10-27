Με νέο διοικητικό συμβούλιο συνεχίζει τη λειτουργία της η «Λυχνία Α.Ε.»
Με νέο διοικητικό συμβούλιο συνεχίζει τη λειτουργία της η «Λυχνία Α.Ε.»

Μετά την αιφνιδιαστική απώλεια του προέδρου της Κωνσταντίνου Βγόντζα.

Με νέο διοικητικό συμβούλιο συνεχίζει τη λειτουργία της η «Λυχνία Α.Ε.»
Η «Λυχνία print & packaging AE»  κατόπιν της απρόσμενης απώλειας του Προέδρου της, Κωνσταντίνου Βγόντζα  σε ανασύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της, ως εξής: Πρόεδρος Δ.Σ. και διευθύνων σύμβουλος o Αθανάσιος Βγόντζας, αντιπρόεδρος ο Νικήτας Βγόντζας, μέλος η Καλλιόπη Βγόντζα και αναπληρωματικό μέλος ο Γιώργος Παλιούρας. 

Ο εκλιπών πρόεδρος υπήρξε καθοριστική προσωπικότητα για την πορεία της Εταιρείας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη στρατηγική της ανάπτυξη και στη διαμόρφωση της θέσης της στον κλάδο. Η διορατικότητα και η προσήλωσή του αποτέλεσαν θεμέλια για τη συνέχιση της υγιούς πορείας της «Λυχνία ΑΕ»
Με τη νέα σύνθεση, το διοικητικό συμβούλιο παραμένει αφοσιωμένο στην προώθηση του αναπτυξιακού έργου και στην περαιτέρω ενίσχυση των στρατηγικών προτεραιοτήτων και αξιών της εταιρείας.
