Allwyn: Δάνειο 1,64 δισ. δολαρίων για την εξαγορά της PrizePicks
Το deal αφορά στην απόκτηση του 62,3% της PrizePicks - Η εξαγορά αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του α' τριμήνου 2026
Η Allwyn προχωρά στη σύναψη δανείου Term Loan B, συνολικού ύψους 1,64 δισ. δολαρίων, για τη χρηματοδότηση της εξαγοράς της PrizePicks, του μεγαλύτερου παρόχου daily fantasy sports στη Βόρεια Αμερική.
Ειδικότερα:
Η Allwyn International AG («Allwyn» ή η «Εταιρεία» και, από κοινού με τις θυγατρικές, κοινοπραξίες και συνδεδεμένες εταιρείες της, ο «Όμιλος» ή «εμείς») ανακοίνωσε σήμερα ενημέρωση σχετικά με τα αποτελέσματα εμπορικής δραστηριότητας για την περίοδο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2025, παράλληλα με την έναρξη της διάθεσης ενός δανείου τύπου Term Loan B, σε δολάρια ΗΠΑ, συνολικού ύψους 1,64 δισ. δολαρίων, από την Allwyn Entertainment Financing (US) LLC.
Τα έσοδα από τη διάθεση του δανείου θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση της προγραμματισμένης εξαγοράς της PrizePicks καθώς και για τα σχετικά έξοδα και αμοιβές. Στις 22 Σεπτεμβρίου 2025, η Allwyn ανακοίνωσε ότι έχει συνάψει οριστική συμφωνία για την απόκτηση περίπου του 62,3% της PrizePicks, του μεγαλύτερου παρόχου daily fantasy sports στη Βόρεια Αμερική.
Το αρχικό τίμημα σε μετρητά ανέρχεται σε 1,6 δισ. δολάρια, με τις συνήθεις μεταγενέστερες προσαρμογές και υπό την παραδοχή μηδενικού καθαρού χρέους και μετρητών κατά το κλείσιμο της συναλλαγής. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται εντός του πρώτου τριμήνου του 2026, υπό την προϋπόθεση ότι θα πληρωθούν συγκεκριμένοι όροι ολοκλήρωσης, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμιστικών εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές.
