Τα βραβεία του 6ου Μαραθώνιου Καινοτομίας BoC Fintech Hackathon στην Κύπρο

Τη δράση υποστήριξε τεχνολογικά και φέτος η ελληνική εταιρεία καινοτομίας και τεχνολογίας

* Χρηματοοικονομικά εργαλεία με τεχνητή

νοημοσύνη και γενετική τεχνητή νοημοσύνη





* Ανοιχτή τραπεζική και ενσωματωμένες

χρηματοοικονομικές υπηρεσίες





* Βιώσιμη και πράσινη Fintech





* Έξυπνες πόλεις και Fintech





* Ψηφιακή ταυτότητα και εμπιστοσύνη στα

δεδομένα





* Κοινωνική καινοτομία και Fintech







Ο 6ος BoC Fintech Hackathon, που διοργανώθηκε από την Τράπεζα Κύπρου, πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Καινοτομίας IDEA από τις 10 έως τις 12 Οκτωβρίου 2025 και ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία.Ο φετινός hackathon επεκτάθηκε σε κάθε διάσταση της κοινωνίας και της τεχνολογίας, Fintech Everywhere. Από τις Έξυπνες Πόλεις που χρησιμοποιούν πληρωμές σε πραγματικό χρόνο και δεδομένα αισθητήρων για τη βελτιστοποίηση των αστικών ροών, έως τις στρατηγικές Βιώσιμης Χρηματοδότησης & Πράσινης Τραπεζικής που ενσωματώνουν οικολογικά πιστοποιητικά σε κάθε συναλλαγή. Crowdpolicy , οκορυφαίος ευρωπαϊκός πάροχος υπηρεσιών στους τομείς της ανοιχτής καινοτομίας, των συμμετοχικών πλατφορμών και των τεχνολογιών διακυβέρνησης (GovTech – Smart Cities).Με περισσότερους από 40 Μαραθώνιους Καινοτομίας στο ενεργητικό της και 110 δήμους στην Ελλάδα και το εξωτερικό να χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες City On και Crowdapps Cloud, η Crowdpolicy αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς στην ανάπτυξη συμμετοχικών ψηφιακών οικοσυστημάτων.Για την επιτυχή υλοποίηση της δράσης αξιοποιήθηκε η εκτενής εμπειρία της ομάδας στον τομέα του Fintech, μέσα από στρατηγικές συνεργασίες με τραπεζικά ιδρύματα και την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων όπως τα GovPay, GreenPay και η πλατφόρμα FintelioX, που ενισχύει το ανοιχτό τραπεζικό οικοσύστημα και τη διασύνδεση υπηρεσιών πληρωμών, καινοτομίας και προσβασιμότητας.Στο 6ο BoC Fintech Hackathon αναπτύχθηκαν επίσης μοντέλα Inclusive Fintech & Social Impact που διευρύνουν την πρόσβαση σε χρηματοοικονομικά εργαλεία, έως DeFi για την Πολιτική Συμμετοχή και λύσεις Fintech που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη και βελτιστοποιούν τους διαθέσιμους πόρους.Περισσότεροι από 100 συμμετέχοντες σε 31 ομάδες ένωσαν τις δυνάμεις τους για να αναπτύξουν καινοτόμες εφαρμογές σε τομείς όπως:

Βραβεία και νικητήριες ομάδες



Μετά από 48 ώρες δημιουργικότητας και προγραμματισμού, 31 ομάδες παρουσίασαν τις τελικές λύσεις τους σε μια επιτροπή αξιολόγησης εμπειρογνωμόνων, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι από την Τράπεζα Κύπρου, την Jinius, το IDEA Innovation Center, την Crowdpolicy, τον Δήμο Λευκωσίας, το CYENS, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Frederick, το C4E, την JCC Payments, την Kyndryl, την IBM και τη Microsoft

Μεταξύ των διαγωνιζομένων, 2 ομάδες που συμμετείχαν ήταν μαθητές σχολείων, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά ότι η Fintech & Open Innovation μπορεί να αποτελέσει τεράστιο πλεονέκτημα για το κυπριακό τεχνολογικό οικοσύστημα.



1η θέση — 7.000 €: Labs(dot)cy

Η Labs(dot)cy ανέπτυξε μια πλατφόρμα επιχειρηματικής ευφυΐας με τεχνητή νοημοσύνη που αξιοποιεί το Jinius και το Agentic AI για να παρέχει προηγμένες πληροφορίες για την αγορά και πιο έξυπνες στρατηγικές τοποθέτησης για τις επιχειρήσεις. Η λύση έδειξε πώς τα οικονομικά δεδομένα και η έξυπνη αυτοματοποίηση μπορούν να βοηθήσουν τις ΜΜΕ να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις.



2η θέση — 4.000 €: symmorphic

Η symmorphic παρουσίασε μια ενιαία πλατφόρμα διαχείρισης ακινήτων που συγκεντρώνει την επικοινωνία, τις πληρωμές και τα αιτήματα υπηρεσιών για κτίρια με πολλούς ενοικιαστές. Απλοποιεί τη διαχείριση ακινήτων, ενισχύει τη διαφάνεια και προωθεί τις απρόσκοπτες ψηφιακές συναλλαγές.



3η θέση (κοινή) — 1.000 € η καθεμία: Interns United & TestoBugs

Η Interns United (PeerPal) δημιούργησε μια εφαρμογή μικροδανείων peer-to-peer που επιτρέπει στους χρήστες να δανείζονται ή να επενδύουν μικρά ποσά με ασφάλεια και διαφάνεια, προωθώντας την ένταξη και την εμπιστοσύνη μεταξύ των νέων επαγγελματιών.

Η TestoBugs παρουσίασε μια λύση εμπορίας ενέργειας που επιτρέπει στους ιδιοκτήτες φωτοβολταϊκών συστημάτων να πωλούν την πλεονάζουσα ηλεκτρική ενέργεια σε ανταγωνιστικές τιμές, μεγιστοποιώντας την αξία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ενθαρρύνοντας την ενεργειακή ανεξαρτησία.

Καλύτερη χρήση των API της Jinius & 2.000 €: TBD (Jinius Insight)

Βραβεύτηκε για το εργαλείο προγνωστικής ανάλυσης που χρησιμοποιεί τα API της Jinius για την παροχή πληροφοριών για τους πελάτες και την πρόβλεψη των τάσεων για τους εμπόρους της αγοράς.

Το BoC Fintech Hackathon 6.0 αποδείχθηκε για άλλη μια φορά κινητήρια δύναμη για την καινοτομία στο κυπριακό οικοσύστημα fintech. Μέσω της συνεργασίας, της δημιουργικότητας και της πρακτικής χρήσης των API από το BoC, το Jinius, τον Δήμο Λευκωσίας, το JCC και την IBM, οι συμμετέχοντες μετέτρεψαν τις οραματικές ιδέες σε πρακτικά πρωτότυπα που αντιμετωπίζουν πραγματικές οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις.



O Γιώργος Καραμανώλης, Συνιδρυτής & CTO/CIO της Crowdpolicy δήλωσε:

«Στην Crowdpolicy, επενδύουμε στρατηγικά στην καινοτομία και στην αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής για να διαμορφώσουμε το μέλλον των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Με έργα όπως το GovPay και τη διεθνή πλατφόρμα FintelioX για Open Banking, προωθούμε λύσεις που ενισχύουν την καινοτομία, τη διαλειτουργικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη του χρηματοοικονομικού οικοσυστήματος.

Παράλληλα, η Crowdpolicy συμμετείχε ως τεχνολογικός πάροχος στο ευρωπαϊκό έργο INFINITECH, που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος Horizon και αποτέλεσε το flagship project της Ε.Ε. για το Fintech. Το έργο υλοποιήθηκε από 48 εταιρείες τεχνολογίας, fintech και ερευνητικά ινστιτούτα από όλη την Ευρώπη, με στόχο την αξιοποίηση των Big Data, IoT και Τεχνητής Νοημοσύνης (AI). Η διαχρονική μας συνεργασία με την Τράπεζα Κύπρου αποτελεί σταθερό θεμέλιο για την προώθηση της ανοιχτής καινοτομίας και της επιχειρηματικής δημιουργικότητας στο fintech.



Μέσα από το BoC Fintech Hackathon, συμβάλλουμε έμπρακτα στην ενίσχυση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας, την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων και τη διασύνδεση πανεπιστημίων, επιχειρήσεων και θεσμών. Η πρωτοβουλία αυτή εκφράζει τη φιλοσοφία μας ότι η τεχνολογία, όταν συνδυάζεται με τη συνεργασία και το όραμα, μπορεί να αποτελέσει κινητήρια δύναμη κοινωνικής και οικονομικής προόδου.»