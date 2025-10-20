ΕΝΦΙΑ 2026: Ελαφρύνσεις για 1 εκατ. ιδιοκτήτες – Εκπτώσεις, δόσεις και απαλλαγές

Ο νέος λογαριασμός του ΕΝΦΙΑ φέρνει μειώσεις για τους μόνιμους κατοίκους μικρών οικισμών, αλλά και επιβαρύνσεις για όσους απέκτησαν ακίνητα με αγορά, δωρεά ή κληρονομιά