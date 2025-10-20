ΕΝΦΙΑ 2026: Ελαφρύνσεις για 1 εκατ. ιδιοκτήτες – Εκπτώσεις, δόσεις και απαλλαγές
Ο νέος λογαριασμός του ΕΝΦΙΑ φέρνει μειώσεις για τους μόνιμους κατοίκους μικρών οικισμών, αλλά και επιβαρύνσεις για όσους απέκτησαν ακίνητα με αγορά, δωρεά ή κληρονομιά
Ο ΕΝΦΙΑ του 2026 θα αποσταλεί στις αρχές Μαρτίου σε πάνω από 7 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων σε όλη τη χώρα, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται σε 2,3 δισ. ευρώ. Η πληρωμή του φόρου θα γίνεται σε 12 μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη έως το τέλος Μαρτίου. Ως τότε, οι φορολογούμενοι θα μπορούν έως τις 31 Ιανουαρίου 2026 να διορθώσουν ή να συμπληρώσουν τα στοιχεία της περιουσίας τους στο έντυπο Ε9.
Η έκπτωση αφορά μόνο την κύρια κατοικία, εφόσον η αντικειμενική της αξία δεν υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ. Δεν ισχύει για εξοχικά, οικόπεδα ή αγροτεμάχια.
Επιπλέον, περίπου 400.000 νοικοκυριά που έχουν ασφαλίσει τα ακίνητά τους έναντι φυσικών καταστροφών (σεισμό, πυρκαγιά ή πλημμύρα) θα λάβουν έκπτωση 10% έως 20% στον φόρο.
Σε περιπτώσεις όπου συνδυάζονται χαμηλό εισόδημα, ασφάλιση και κύρια κατοικία σε μικρό οικισμό, το συνολικό όφελος μπορεί να ξεπεράσει το 50%.
Οι κερδισμένοι του νέου ΕΝΦΙΑΠερισσότεροι από 1 εκατομμύριο ιδιοκτήτες που κατοικούν μόνιμα σε 12.720 οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους θα δουν μείωση 50% στον ΕΝΦΙΑ του 2026 και πλήρη απαλλαγή από το 2027.
