Ασταμάτητοι οι πλειστηριασμοί: Στο σφυρί μετοχές και… ιδιαίτερα ακίνητα
Οι μετοχές της «Καστάτ» και μελών της οικογένειας Τατούλη στο «Παλλάδιον Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας» στην Τρίπολη, το κατάστημα ηλεκτρικών ειδών που έγινε γραφεία της… «Ελλήνων Συνέλευσις» και το «τσιμεντάδικο» της Έδραση-Ψαλλίδα
Οι μετοχές μελών της οικογένειας Τατούλη στο «Παλλάδιον Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας» στην Τρίπολη, το κατάστημα ηλεκτρικών ειδών που έγινε γραφεία της… «Ελλήνων Συνέλευσις» και μια μονάδα παραγωγής σκυροδέματος της «Έδραση-Ψαλλίδας» περιλαμβάνονται στους 980 περίπου πλειστηριασμούς που αναμένεται να διενεργηθούν αυτή την εβδομάδα.
Οι μετοχές της «Παλλάδιον»
Τους τελευταίους μήνες η τεχνική εταιρεία «Καστάτ» και ο ιδιοκτήτης της Βασίλειος Τατούλης, αδελφός του πρώην υπουργού, βουλευτή και Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Πέτρου Τατούλη, έχουν βρεθεί στο στόχαστρο των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών για μετοχικούς τίτλους της «Παλλάδιον Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Κλειστής και Ημερήσιας Νοσηλείας Πελοποννήσου Α.Ε.», που λειτουργεί το ομώνυμο κέντρο κοντά στη Τρίπολη.
Το «Παλλάδιον», το οποίο διαθέτει 118 κλίνες, αναπτύσσεται σε έκταση, 33 στρεμμάτων στην καρδιά της Πελοποννήσου, ενώ «οι άριστες περιβαλλοντικές συνθήκες και οι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συμβάλλουν στην πορεία αποκατάστασης των ασθενών», όπως σημειώνεται.
