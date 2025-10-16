Fitch για την Ελλάδα: Σταθερή ανάπτυξη και εντυπωσιακή δημοσιονομική πρόοδος
Η Fitch Ratings επιβεβαιώνει την αξιολόγηση της Ελλάδας στο BBB- με θετικό outlook, επισημαίνοντας τη σταθερή αναπτυξιακή δυναμική, τη σημαντική βελτίωση των δημοσιονομικών και την ταχεία αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους.
Η ανάλυση εντάσσεται στο πλαίσιο της ετήσιας συγκριτικής αξιολόγησης των χωρών της Δυτικής Ευρώπης («Western European Sovereigns – Peer Credit Analysis», 15 Οκτωβρίου 2025), με επόμενη προγραμματισμένη επανεξέταση στις 14 Νοεμβρίου 2025.
Η Fitch σημειώνει ότι η Ελλάδα πέτυχε πλεόνασμα 1,3% του ΑΕΠ το 2024, έναντι ελλείμματος 1,4% το 2023, ξεπερνώντας σημαντικά τον μέσο όρο των χωρών με αξιολόγηση «BBB», όπου το δημοσιονομικό έλλειμμα ανέρχεται σε 3,7% του ΑΕΠ.
Τα προσωρινά στοιχεία για το οκτάμηνο του 2025 δείχνουν ταμειακό πλεόνασμα 1,7 δισ. ευρώ, ενώ η Fitch αναμένει πρωτογενή πλεονάσματα άνω του 2,5% του ΑΕΠ την περίοδο 2025-2027, που θα συντηρήσουν μικρά συνολικά πλεονάσματα και θα ενισχύσουν περαιτέρω τη δημοσιονομική σταθερότητα.
