Fitch για την Ελλάδα: Σταθερή ανάπτυξη και εντυπωσιακή δημοσιονομική πρόοδος

Η Fitch σημειώνει ότι η Ελλάδα πέτυχε πλεόνασμα 1,3% του ΑΕΠ το 2024, έναντι ελλείμματος 1,4% το 2023, ξεπερνώντας τον μέσο όρο των χωρών με αξιολόγηση «BBB»