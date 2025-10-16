MAPEI Hellas: Νέο εργοστάσιο στη Βόρεια Ελλάδα – Εξαγωγικός κόμβος για τα Βαλκάνια
Με αύξηση 30% στις πωλήσεις και δυναμικές επενδύσεις σε παραγωγή και logistics, η θυγατρική του ιταλικού ομίλου MAPEI ενισχύει το αποτύπωμά της στην Ελλάδα και επεκτείνει τη δραστηριότητά της στα Βαλκάνια
Τη δημιουργία νέου εργοστασίου στη Βόρεια Ελλάδα δρομολογεί η MAPEI Hellas, θυγατρική του ιταλικού πολυεθνικού ομίλου MAPEI, καθώς επεκτείνει δυναμικά την παραγωγική της βάση και το αποτύπωμά της στη χώρα μας.
Η επένδυση, που θα ενισχύσει την παρουσία της εταιρείας στην περιοχή και θα λειτουργήσει ως κόμβος για τις αγορές των Βαλκανίων, εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλάνο ανάπτυξης, με το οποίο η Mapei Hellas επιδιώκει να εδραιώσει τη θέση της ως εξαγωγικό κέντρο του Ομίλου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
«Η ζήτηση μας αναγκάζει να προχωράμε σε νέες επενδύσεις και να δημιουργούμε νέα προϊόντα», ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Δρ. Σπύρος Παπαγιαννάκης, παρουσιάζοντας τη στρατηγική ανάπτυξης που έχει στο επίκεντρο την ενίσχυση της παραγωγής στην Ελλάδα και την εξαγωγική διεύρυνση.
