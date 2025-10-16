MAPEI Hellas: Νέο εργοστάσιο στη Βόρεια Ελλάδα – Εξαγωγικός κόμβος για τα Βαλκάνια

Με αύξηση 30% στις πωλήσεις και δυναμικές επενδύσεις σε παραγωγή και logistics, η θυγατρική του ιταλικού ομίλου MAPEI ενισχύει το αποτύπωμά της στην Ελλάδα και επεκτείνει τη δραστηριότητά της στα Βαλκάνια