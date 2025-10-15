Λάμπρος Παπακωνσταντίνου (Ideal Holdings – Oak Hill Advisors): Μας ενδιαφέρει εξαγορά στη βιομηχανία – Οι επενδύσεις των €400 εκατ.

Εξετάζει νέα deals σε τρόφιμα, πληροφορική, ανοικτό ενδεχόμενο για δημιουργία «4ου πυλώνα» με νέα δραστηριότητα - Η «αιχμή» για το ελληνικό Χρηματιστήριο, τα πλάνα για Μπάρμπα Στάθη, Attica, Byte