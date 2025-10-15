Λάμπρος Παπακωνσταντίνου (Ideal Holdings – Oak Hill Advisors): Μας ενδιαφέρει εξαγορά στη βιομηχανία – Οι επενδύσεις των €400 εκατ.
Εξετάζει νέα deals σε τρόφιμα, πληροφορική, ανοικτό ενδεχόμενο για δημιουργία «4ου πυλώνα» με νέα δραστηριότητα - Η «αιχμή» για το ελληνικό Χρηματιστήριο, τα πλάνα για Μπάρμπα Στάθη, Attica, Byte
Η ολοκλήρωση του δεύτερου σκέλους της επένδυσης της αμερικανικής Oak Hill Advisors στο κοινό εταιρικό όχημά της με την Ideal Holdings τα προηγούμενα 24ωρα σηματοδοτεί, ουσιαστικά, την έναρξη ενός νέου επενδυτικού κύκλου με κεφάλαια που, όπως είναι γνωστό, μπορεί να υπερβούν τα 400 εκατ. ευρώ.
Το δίδυμο ήδη «σκανάρει» την αγορά για νέες εξαγορές σε υφιστάμενες δραστηριότητες, στους κλάδους των τροφίμων (Μπάρμπα Στάθης) και της πληροφορικής/κυβερνοασφάλειας (Byte-Adacom), όχι όμως στο λιανικό εμπόριο (Attica Stores), χωρίς να αποκλείει μια αντίστοιχη κίνηση σε έναν νέο, «4ο πυλώνα», με το ενδιαφέρον να στρέφεται ευρύτερα στον τομέα της βιομηχανίας (πλην των τροφίμων), όπου άλλωστε είχε παρουσία ως το 2024 με την Astir στην παραγωγή μεταλλικών πωμάτων.
Παράλληλα, βάσει του στρατηγικού πλάνου για την 4ετία 2025-2028, προσδιορίστηκαν επιπλέον επενδύσεις ύψους 70 εκατ. ευρώ που θα κατευθυνθούν σε δυο τουλάχιστον θυγατρικές, την Μπάρμπα Στάθης (50 εκατ. ευρώ) και τα Αττικά Πολυκαταστήματα (20 εκατ. ευρώ).
Ο πρόεδρος της εισηγμένης εταιρείας συμμετοχών, Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, ανέφερε σε ενημερωτική συνάντηση, παρουσία των επικεφαλής των θυγατρικών, ότι υπάρχουν επαφές με εταιρείες – στόχους, και έκανε σαφές και δημόσια ότι δεν υπάρχει καμία συζήτηση για τις Δέλτα, Vivartia, Ελληνική Ζύμη με το CVC.
