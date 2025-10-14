Η ιστορία ενός μοναστηριού που μεταμορφώθηκε σε πολυτελές ξενοδοχείο 5 αστέρων
Από τη σιωπή της προσευχής στη γαλήνη της λιτής πολυτέλειας στην καρδιά της Κυανής Ακτής
Στην παλιά Νίκαια με τα στενά δρομάκια όπου οι αποχρώσεις της ώχρας «ζωγραφίζουν» τον ορίζοντα, κρυμμένο μέσα σε έναν κήπο λουσμένο στο φως και την ηρεμία, στέκει ένα ιστορικό κτίριο που αποπνέει γαλήνη, κομψότητα και διακριτική πολυτέλεια: Το Hotel du Couvent.
Διασχίζοντας τη λιθόχτιστη είσοδο, ο επισκέπτης ακολουθεί το μονοπάτι από προβηγκιανή πέτρα και «ταξιδεύει» στο παρελθόν. Τυλίγεται στην αύρα ενός τόπου γεμάτο αναμνήσεις και περπατά πάνω στα βήματα όσων πέρασαν από το ίδιο σημείο μερικούς αιώνες πριν. Η ξερολιθιά σιωπηλή κρατά μέσα της το αποτύπωμα του χρόνου. Λίγα βήματα αργότερα, η απλότητα του χώρου μεταμορφώνεται χάρη στη συμφωνία χρωμάτων και αρωμάτων, με τις γλυσίνιες και τις φλαμουριές να χαρίζουν γενναιόδωρα τη σκιά τους, τις πορτοκαλιές να ανθίζουν, και τον αέρα να γεμίζει με νότες φρεσκοκομμένου καφέ ή άρωμα από λαχταριστές madeleines που μόλις βγήκαν από τον φούρνο.
Το Couvent Sainte-Claire, ένα μοναστήρι του 17ου αιώνα που για αιώνες υπήρξε τόπος περισυλλογής και πνευματικότητας, μεταμορφώθηκε σε ξενοδοχείο πέντε αστέρων χάρη στο όραμα του Βαλερί Γκρέγκο, ιδρυτή του ομίλου Perseus.
Το μοναστήρι χτίστηκε το 1604 από τις μοναχές του τάγματος των Κλαρισσών – το γυναικείο τάγμα των «Φτωχών Κυριών» που ίδρυσε η Αγία Κλάρα – και, από το 1803 έως τις αρχές της δεκαετίας του 1980, φιλοξένησε τις Αδελφές Visitandines. Ήταν οι ίδιες οι μοναχές που τον 17ο αιώνα, με τη βοήθεια ντόπιων μαστόρων και υλικών, έχτισαν πέτρα-πέτρα το μοναστήρι. Τέσσερις αιώνες αργότερα, υπό τη καθοδήγηση του Γκρέγκο, σε συνεργασία με τα Studio Mumbai και Studio Méditerranée για την αρχιτεκτονική, καθώς και το Festen Architecture για το εσωτερικό design και έπειτα από 10 χρόνια αποκατάστασης, οι πτέρυγες του μοναστηριού αναστηλώθηκαν επαναφέροντας τη χαμένη αίγλη του κτιρίου. Όλα αυτά με σεβασμό στην ιστορία και με στόχο όχι απλώς να χρησιμοποιηθεί εκ νέου το κτίσμα, αλλά να αναβιώσει το πνεύμα του.
Το μοναστήρι υπήρξε ανέκαθεν τόπος περισυλλογής, αλλά και σημείο συνάντησης ανθρώπων κάθε κοινωνικής τάξης, εκεί όπου κάτοικοι και ταξιδιώτες έρχονταν για βοτανοθεραπεία ή για να προμηθευθούν με φρέσκο, αχνιστό ψωμί από τον φούρνο των μοναχών. Αυτή η αίσθηση φιλοξενίας, μοιράσματος και ζεστασιάς δεν έχει χαθεί. Ο χώρος εξακολουθεί να αποπνέει καλοσύνη και ηρεμία και συνεχίζει να αποτελεί σημείο συνάντησης ανθρώπων από κάθε γωνιά του πλανήτη. Μάλιστα, δημιουργήθηκε και ένα τέταρτο κτίριο, κατασκευασμένο με ξύλο και φυσικά υλικά που θα επέλεγαν οι ίδιες οι μοναχές. Η πρόκληση, βέβαια, ήταν μεγάλη: Μπορεί ένας ιερός χώρος να αποκτήσει μια νέα ζωή, χωρίς να προδώσει την ταυτότητά του;
Οι αρχιτέκτονες και οι συντηρητές που ανέλαβαν το έργο ακολούθησαν μια φιλοσοφία διακριτικής παρέμβασης, με κάθε νέα προσθήκη να σέβεται το αρχικό σχέδιο, ώστε να διατηρηθεί η αίσθηση του χρόνου. Οι σύγχρονες «πινελιές» δεν κοντράρουν το παρελθόν, αλλά συνδιαλέγονται μαζί του. Το αποτέλεσμα είναι μια μοναδική αρχιτεκτονική εμπειρία. Το φως διαχέεται ανεμπόδιστα «στολίζοντας» φυσικά τους χώρους και η σύγχρονη αισθητική «παντρεύεται» με την ιστορικότητα του κτιρίου.
Η μεταμόρφωση σε ξενοδοχείο
Ανεπιτήδευτη πολυτέλεια
Η έννοια της πολυτέλειας στο Hotel du Couvent δεν είναι συμβατή με την επιτηδευμένη χλιδή. Βασίζεται στην ποιότητα και τη δημιουργία εμπειριών. Κάθε δωμάτιο και σουίτα σχεδιάστηκε σαν ένα ξεχωριστό σύμπαν εσωτερικής γαλήνης, με φυσικά υλικά, απαλές υφές που παραπέμπουν στην παλιά μοναστηριακή ζωή. Για αυτό το λόγο, εξάλλου, παρότι διατίθεται σύνδεση με Wifi, τα δωμάτια δεν έχουν τηλεόραση. Η γκάμα των δωματίων είναι μεγάλη: Από κελιά μοναστικού τύπου, σε δωμάτια με μπαλκόνι, με θέα στον κήπο, την πόλη ή τη θάλασσα, με ιδιωτικό κήπο ή ακόμα και διαμερίσματα 166 τ.μ. με κουζίνα. Συνολικά, 88 δωμάτια και σουίτες ανοίγουν τις πόρτες τους για να φιλοξενήσουν τους επισκέπτες και να καλύψουν κάθε ανάγκη τους.
Παράλληλα, οι κοινόχρηστοι χώροι λειτουργούν ως σημεία συνάντησης, ανταλλαγής ιδεών και εμπειρίας. Το spa του ξενοδοχείου παρέχει φυσικές θεραπείες και εξατομικευμένα προγράμματα ευεξίας σε συνεργασία με επιλεγμένα brands και ειδικούς που αντλούν έμπνευση από την παράδοση των ρωμαϊκών λουτρών, ως φόρο τιμής στα ερείπια που βρέθηκαν στον λόφο του Cimiez. Το ταξίδι ευεξίας ολοκληρώνεται με τις πισίνες του συγκροτήματος και το Movement Studio, έναν χώρο αφιερωμένο στον χορό, τη γυμναστική και τη γιόγκα.
Αυθεντική γαστρονομία με άρωμα
Αξία δίνεται και στη γαστρονομία, με τη φιλοσοφία του ξενοδοχείου να είναι η επιστροφή στο αυθεντικό με προτεραιότητα στα ντόπια προϊόντα και δη σε εκείνα που καλλιεργούνται στη φάρμα του συγκροτήματος, La Ferme Notre-Dame. Τα εστιατόρια προμηθεύονται καθημερινά φρέσκα λαχανικά και αυγά από τη φάρμα, η οποία είναι ανοιχτή για επισκέψεις. Η αίσθηση της γαλλικής φιλοξενίας αντικατοπτρίζεται και στους υπόλοιπους χώρους εστίασης, από το κύριο εστιατόριο Le Restaurant du Couvent που αναδεικνύει σε ένα ήρεμο περιβάλλον τις γαστρονομικές παραδόσεις της Νίκαιας, μέχρι το Le Bistrot des Serruriers, ένα μπιστρό γεμάτο ζωντάνια και με χαρακτήρα γειτονιάς, αλλά και το La Guinguette που βρίσκεται κρυμμένο στον κήπο, ανάμεσα σε μυρωδικά και ελαιόδεντρα.
Ειδική μνεία γίνεται στο ψωμί της Boulangerie du Couvent, το οποίο σύμφωνα με τις παραδόσεις του μοναστηριού παράγεται καθημερινά συνδυάζοντας αρχαίες ποικιλίες σιτηρών, φυσικό προζύμι και τεχνικές που ακολουθούσαν οι μοναχές. Το ολόφρεσκο ψωμί διατίθεται από τις 9:00 ως τις 15:00, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα. Για όσους επιθυμούν να ζήσουν πιο προσωπικές στιγμές, το ξενοδοχείο προσφέρει τη δυνατότητα προετοιμασίας γεύματος στο δωμάτιο, με τον σεφ να είναι πρόθυμος να μαγειρέψει μαζί με τους επισκέπτες.
Βιωσιμότητα και φιλοξενία
Στην καταπράσινη έκταση 10 στρεμμάτων, ο κήπος μοιάζει σαν κρυμμένος θησαυρός. Ανοίγει την αγκαλιά του στους επισκέπτες του Hotel du Couvent και τους καλωσορίζει σε ένα φυσικό, exclusive καταφύγιο. Ελιές, βερικοκιές, λεμονιές, θυμάρι και δεκάδες άλλες ποικιλίες συνθέτουν ένα μοναδικό τοπίο. Εδώ, μπορεί κανείς να διαλογιστεί και να αφεθεί στη μελωδία του νερού που κυλά προς τα ρωμαϊκά λουτρά.
Κάθε Σάββατο η αυλή παίρνει τη μορφή μίας μικρής πλατείας, φιλοξενώντας μια τοπική αγορά όπου επισκέπτες και κάτοικοι προμηθεύονται προϊόντα από ντόπιους παραγωγούς. Άλλωστε, το ξενοδοχείο σχεδιάστηκε με αρχές βιωσιμότητας: Ενεργειακή αυτονομία, χρήση υλικών της περιοχής, μόνο τοπικά και εποχιακά προϊόντα, συλλογή βρόχινου νερού για τις ανάγκες του κήπου και πράσινοι χώροι που αναβιώνουν το μοναστηριακό περιβάλλον. Όπως τονίζει ο εμπνευστής του έργου, Γκρέγκο, φιλοδοξία είναι να επαναπροσδιοριστεί η έννοια του ταξιδιού και η φιλοξενία να «ντυθεί» με μία σύγχρονη νοοτροπία. Με προσοχή στη λεπτομέρεια και διατήρηση των παραδόσεων, το Couvent Sainte-Claire ξαναζεί, επιβεβαιώνοντας ότι η λιτότητα και το φως μπορούν να είναι τα νέα σύμβολα της πολυτέλειας.
