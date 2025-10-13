Μιλένα Αποστολάκη: Επίκαιρη ερώτηση προς την κυβέρνηση για την προστασία της πρώτης κατοικίας
Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στην ερώτησή της καταγγέλλει ανυπαρξία πλαισίου προστασίας της πρώτης κατοικίας και καθυστέρηση στη σύσταση του φορέα Επαναμίσθωσης Ακινήτων
Επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη κατέθεσε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη, στην οποία κάνει λόγο για ανυπαρξία πλαισίου προστασίας της πρώτης κατοικίας και αδικαιολόγητη καθυστέρηση στη σύσταση του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων.
Ειδικότερα, η Μιλένα Αποστολάκη υπενθυμίζει με την επίκαιρη ερώτησή της ότι η προστασία της κύριας κατοικίας αποτέλεσε κοινωνικό κεκτημένο του Ν. 3869/2010, που θεσπίστηκε από την τελευταία κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, χάρη στον οποίο εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά διέσωσαν τα σπίτια τους. Ωστόσο, όπως αναφέρει, με τον πτωχευτικό νόμο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, η προστασία της πρώτης κατοικίας καταργήθηκε πλήρως, αφήνοντας τους ευάλωτους δανειολήπτες χωρίς κανένα πραγματικό δίχτυ ασφάλειας.
Πέντε χρόνια μετά τη θεσμοθέτηση του νόμου -προσθέτει η Μιλένα Αποστολάκη - ο Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων, που παρουσιάστηκε ως «η τελευταία ασπίδα» για τους ευάλωτους δεν έχει μέχρι σήμερα συσταθεί παρά τις επανειλημμένες δεσμεύσεις της κυβέρνησης και του ίδιου του Πρωθυπουργού.
Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι ο υποτιθέμενος «προστατευτικός» μηχανισμός στην πραγματικότητα μετατρέπει τον οφειλέτη από ιδιοκτήτη σε ενοικιαστή του σπιτιού του, χωρίς καμία προοπτική επαναγοράς. «Ποιος ευάλωτος πολίτης θα ήθελε να χάσει το σπίτι του για να το νοικιάζει πληρώνοντας ενοίκιο που δεν προσμετράτε στην επαναγορά;» αναφέρει χαρακτηριστικά στο κείμενο της ερώτησής της.
Η κ. Αποστολάκη επισημαίνει ακόμη ότι η υποτιθέμενη εισφορά των τραπεζών για τη δημιουργία του Φορέα, ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ, μετατράπηκε σε δάνειο, καθώς όπως αναφέρεται στο Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Σχέδιο 2025–2028, οι τράπεζες δεν εισφέρουν ίδια κεφάλαια, αλλά δανείζουν το Δημόσιο, το οποίο θα επιβαρυνθεί με νέες υποχρεώσεις, όπως τονίζει η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.
Η Μιλένα Αποστολάκη ζητά από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να απαντήσει αν προτίθεται να υιοθετήσει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη θέσπιση νέου πλαισίου προστασίας της πρώτης κατοικίας. Ερωτά τέλος, πότε θα ολοκληρωθεί η σύσταση του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων και γιατί η τραπεζική εισφορά μετατράπηκε σε δάνειο, με ποιους όρους και ποιος θα επωμιστεί τελικά το κόστος.
Δείτε την επίκαιρη ερώτηση εδώ
Δείτε την επίκαιρη ερώτηση εδώ
