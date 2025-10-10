Ποιες ελληνικές startups πρωταγωνιστούν στο… φθινοπωρινό «σερί» των χρηματοδοτήσεων
Στα «μόνιτορ» των επενδυτών μπαίνουν υγεία, χρηματοπιστωτικός τομέας, κυβερνοασφάλεια, ΑΙ, αγροτεχνολογία κ.ά. - Τα πρόσωπα, οι εταιρείες, τα projects
Ένα «σερί» νέων επενδύσεων σε ελληνικές startups καταγράφεται τις τελευταίες εβδομάδες, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ουσιαστικά ξεκίνησε ένας ακόμα κύκλος χρηματοδοτήσεων.
Κοινό μυστικό, ότι είχε μπει ένα παρωδικό «φρένο» τη φετινή χρονιά στην άντληση κεφαλαίων από νεοφυείς εταιρείες με παρουσία στην Ελλάδα (όχι δηλαδή startups ή scaleups με ιδρυτές ή partners Έλληνες της διασποράς με δραστηριότητά μόνο στο εξωτερικό), αλλά η διαδικασία, κατά τα φαινόμενα, οδηγήθηκε σε «επανεκκίνηση», με τη συμμετοχή σημαντικών επενδυτών.
Το restart αυτό συμπεριλαμβάνει νεοφυή σχήματα με προοπτικές ανάπτυξης από διάφορους κλάδους, όπως είναι η υγεία, ο χρηματοπιστωτικός τομέας, η κυβερνοασφάλεια, η ΑΙ, η αγροτεχνολογία, οι πολυτελείς βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων κ.ά.
