KLM – Μία διαδρομή 95 ετών: Από το αεροδρόμιο Χασάνι στην Αθήνα, στο «Ελευθέριος Βενιζέλος»
KLM – Μία διαδρομή 95 ετών: Από το αεροδρόμιο Χασάνι στην Αθήνα, στο «Ελευθέριος Βενιζέλος»
Η ιστορία ξεκίνησε στις 2 Οκτωβρίου 1930, όταν η Αθήνα εντάχθηκε επίσημα στο δίκτυο της εταιρείας, αρχικά ως ενδιάμεσος σταθμός στη διαδρομή από την Ολλανδία προς την Ανατολή
Ηταν το 1930 όταν η σημερινή KLM Royal Dutch Airlines ενέταξε για πρώτη φορά την Αθήνα επίσημα στο δίκτυο της εταιρείας, αρχικά ως ενδιάμεσο σταθμό στη διαδρομή από την Ολλανδία προς την Ανατολή.
Σήμερα 95 χρόνια μετά, η αεροπορική μέλος του Ομίλου Air France–KLM είναι από τις ελάχιστες, μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού εταιρείες που έχουν επιτύχει να έχουν αδιάλειπτη παρουσία στην ελληνική πρωτεύουσα μεταφέροντας κάθε χρόνο μία μεγάλη μερίδα κυρίως Ολλανδών επισκεπτών στην Ελλάδα. «Λειτουργούμε με 3 πτήσεις καθημερινά στη σύνδεση Αθήνας- Αμστερνταμ τις οποίες διατηρούμε και τη χειμερινή περίοδο, ενώ στο πλαίσιο του θερινού προγράμματος (σ.σ. από τα τέλη Μαρτίου έως τέλη Οκτωβρίου) αυξάνουμε τις πτήσεις σε 4 καθημερινά. Πιστεύουμε στην ελληνική αγορά, την οποία υποστηρίζουμε και μας υποστηρίζει έχοντας φέτος αυξημένες πληρότητες και ζήτηση», δήλωσε χθες στην παρουσίαση για την επέτειο των 95 ετών ο επικεφαλής της KLM για την Ελλάδα, την Κύπρο και την Τουρκία κ. Γιάννης Πανταζόπουλος.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Σήμερα 95 χρόνια μετά, η αεροπορική μέλος του Ομίλου Air France–KLM είναι από τις ελάχιστες, μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού εταιρείες που έχουν επιτύχει να έχουν αδιάλειπτη παρουσία στην ελληνική πρωτεύουσα μεταφέροντας κάθε χρόνο μία μεγάλη μερίδα κυρίως Ολλανδών επισκεπτών στην Ελλάδα. «Λειτουργούμε με 3 πτήσεις καθημερινά στη σύνδεση Αθήνας- Αμστερνταμ τις οποίες διατηρούμε και τη χειμερινή περίοδο, ενώ στο πλαίσιο του θερινού προγράμματος (σ.σ. από τα τέλη Μαρτίου έως τέλη Οκτωβρίου) αυξάνουμε τις πτήσεις σε 4 καθημερινά. Πιστεύουμε στην ελληνική αγορά, την οποία υποστηρίζουμε και μας υποστηρίζει έχοντας φέτος αυξημένες πληρότητες και ζήτηση», δήλωσε χθες στην παρουσίαση για την επέτειο των 95 ετών ο επικεφαλής της KLM για την Ελλάδα, την Κύπρο και την Τουρκία κ. Γιάννης Πανταζόπουλος.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα