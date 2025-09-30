Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτρονικού Εμπορίου: Να μπουν εθνικά τέλη στα μικροδέματα από τρίτες χώρες
Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτρονικού Εμπορίου – (GR.EC.A) απηύθυνε επείγουσα έκκληση προς το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Ανάπτυξης
Η ανεξέλεγκτη εισροή μικροδεμάτων από τρίτες χώρες – κυρίως μέσω διεθνών πλατφορμών που κατακλύζουν την ελληνική αγορά με προϊόντα εξαιρετικά χαμηλού κόστους και συχνά αμφίβολης συμμόρφωσης με τα ευρωπαϊκά και εθνικά πρότυπα ασφαλείας – υπονομεύει καθημερινά τον υγιή ανταγωνισμό.
Οι επιχειρήσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν φορολογούνται με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τις ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες, γεγονός που έχει ήδη προκαλέσει σοβαρές απώλειες στον εγχώριο επιχειρηματικό ιστό και έχει εγκαθιδρύσει ένα πλαίσιο αθέμιτου ανταγωνισμού.
Η Ελλάδα δεν μπορεί να παραμένει παθητικός παρατηρητής. Ήδη κράτη-μέλη της Ε.Ε., όπως η Γαλλία και η Ρουμανία, έχουν θεσπίσει εθνικά τέλη ανά εισαγόμενο δέμα, προστατεύοντας τις επιχειρήσεις τους.
•θα λειτουργήσει αποτρεπτικά απέναντι στο μαζικό κύμα εισαγωγών που διαταράσσει την αγορά,
•θα θωρακίσει τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις από τον αθέμιτο ανταγωνισμό,
•θα δημιουργήσει πολύτιμους πόρους για την ενίσχυση της εγχώριας οικονομίας.
•στον ψηφιακό μετασχηματισμό των ελληνικών επιχειρήσεων,
•στην ενίσχυση της ψηφιακής εξωστρέφειας, ώστε οι ελληνικές εταιρείες να αποκτήσουν τα σύγχρονα εργαλεία και την τεχνογνωσία που απαιτείται για να σταθούν ισότιμα σε ένα παγκοσμιοποιημένο και ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον.
