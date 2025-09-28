Η ψευδαίσθηση των διαμαντιών και γιατί ο χρυσός παραμένει το πιο ασφαλές καταφύγιο - Το μόνο του μειονέκτημα
Η ψευδαίσθηση των διαμαντιών και γιατί ο χρυσός παραμένει το πιο ασφαλές καταφύγιο - Το μόνο του μειονέκτημα
Η ιστορική αξία του χρυσού παραμένει αδιαμφισβήτητη, ενώ τα διαμάντια, παρά τη γοητεία τους, δείχνουν ολοένα και πιο ασταθή επενδυτική επιλογή - Ποια διαμάντια ξεχωρίζουν
Όταν οι Μπολσεβίκοι εξόντωσαν τη δυναστεία των Ρομανόφ, η διαδικασία αποδείχθηκε πιο δύσκολη από ό,τι περίμεναν. Τα κοσμήματα που είχαν ραμμένα στα ρούχα τους οι τελευταίοι τσάροι έκαναν τις σφαίρες να εξοστρακίζονται, αναγκάζοντας τους εκτελεστές να χρησιμοποιήσουν ξιφολόγχες. Σύμφωνα με τη Σάρα Φαμπερζέ, απόγονο της διάσημης οικογένειας κοσμηματοποιών του Λονδίνου, κάποια από τα επτά χαμένα αυγά Φαμπερζέ πιθανόν να είχαν διαλυθεί και κρυφτεί στους κορσέδες της τσαρικής οικογένειας.
Η ιστορία δείχνει ότι οι πολύτιμοι λίθοι προσφέρουν παγκόσμια αναγνώριση και υψηλή αξία. Για χρόνια, τα λευκά διαμάντια θεωρούνταν σίγουρο καταφύγιο. Μια μελέτη του 2015 κατέγραψε αποδόσεις 8,1% ετησίως την περίοδο 1999-2012, ξεπερνώντας αγορές μετοχών σε ΗΠΑ και Ευρώπη. Όμως, αυτή η εικόνα δεν διατηρήθηκε.
Η συμβουλή για τους επενδυτές είναι σαφής: Όσοι διαθέτουν κεφάλαια μπορούν να στραφούν σε έγχρωμα διαμάντια και σπάνιους λίθους. Για τους υπόλοιπους, οι τοπικοί οίκοι δημοπρασιών ίσως αποτελέσουν πηγή ευκαιριών σε «ξεχασμένα» κοσμήματα.
Παρόμοια σενάρια τίθενται πλέον και για τις μεγάλες οικονομίες της Ευρώπης και των ΗΠΑ, όπου οι δημοσιονομικές ισορροπίες κλονίζονται. Ενδεικτικά, όποιος είχε εφαρμόσει το μοντέλο στις ΗΠΑ από τον Ιανουάριο του 2020 θα είχε σήμερα αποδόσεις +85% σε πραγματικούς όρους.
Γάμοι τελευταίας στιγμής: Αύξηση 14% σημείωσαν οι αιτήσεις άμεσων γάμων στο Ηνωμένο Βασίλειο μέσα σε πέντε χρόνια, κυρίως λόγω φορολογικών κινήτρων κληρονομιάς.
Ζήτηση για βρετανικές μετοχές: Παρά την αρνητική στάση διεθνών επενδυτών, οι ίδιες οι εταιρείες του FTSE 100 και 250 ενισχύουν τις τιμές με μαζικές επαναγορές μετοχών.
Η ιστορία δείχνει ότι οι πολύτιμοι λίθοι προσφέρουν παγκόσμια αναγνώριση και υψηλή αξία. Για χρόνια, τα λευκά διαμάντια θεωρούνταν σίγουρο καταφύγιο. Μια μελέτη του 2015 κατέγραψε αποδόσεις 8,1% ετησίως την περίοδο 1999-2012, ξεπερνώντας αγορές μετοχών σε ΗΠΑ και Ευρώπη. Όμως, αυτή η εικόνα δεν διατηρήθηκε.
Η κατάρρευση της αγοράς λευκών διαμαντιώνΗ εμφάνιση εργαστηριακών διαμαντιών υψηλής ποιότητας οδήγησε σε κατάρρευση τιμών. Σήμερα, ένα άψογο φυσικό διαμάντι μπορεί να αξίζει λιγότερο από τη χρυσή βάση στην οποία είναι τοποθετημένο. Αντίθετα, τα έγχρωμα διαμάντια - ροζ ή μπλε - παραμένουν ελκυστικά, με σημαντικές αποδόσεις. Ένα μπλε διαμάντι πωλήθηκε φέτος για 21,5 εκατ. δολάρια στη Sotheby’s, ενώ ένα ροζ για 14 εκατ. δολάρια στην Christie’s. Σταθερότητα δείχνουν και άλλοι πολύτιμοι λίθοι, όπως τα ρουμπίνια και τα ζαφείρια.
Η συμβουλή για τους επενδυτές είναι σαφής: Όσοι διαθέτουν κεφάλαια μπορούν να στραφούν σε έγχρωμα διαμάντια και σπάνιους λίθους. Για τους υπόλοιπους, οι τοπικοί οίκοι δημοπρασιών ίσως αποτελέσουν πηγή ευκαιριών σε «ξεχασμένα» κοσμήματα.
Ο χρυσός παραμένει το απόλυτο ασφαλές καταφύγιοΤην ίδια στιγμή, ο χρυσός εξακολουθεί να θεωρείται η υπ’ αριθμόν ένα επιλογή σε περιόδους αβεβαιότητας. Η τιμή του έχει ανέβει πάνω από 40% φέτος, ενώ αποτελεί βασικό στοιχείο του λεγόμενου «τουρκικού χαρτοφυλακίου». Σύμφωνα με τον αναλυτή Σαρλ Γκαβ, σε χώρες όπου τα νομίσματα υποβαθμίζονται διαχρονικά, η σωστή στρατηγική είναι η κατοχή κατά 50% μετοχών και 50% χρυσού. Το μοντέλο αυτό έχει ήδη αποδειχθεί αποδοτικό: από το 2021, τα τουρκικά κρατικά ομόλογα έχουν χάσει το 93% της αγοραστικής τους δύναμης, την ώρα που το «τουρκικό χαρτοφυλάκιο» έχει ενισχυθεί 20% σε πραγματικούς όρους.
Παρόμοια σενάρια τίθενται πλέον και για τις μεγάλες οικονομίες της Ευρώπης και των ΗΠΑ, όπου οι δημοσιονομικές ισορροπίες κλονίζονται. Ενδεικτικά, όποιος είχε εφαρμόσει το μοντέλο στις ΗΠΑ από τον Ιανουάριο του 2020 θα είχε σήμερα αποδόσεις +85% σε πραγματικούς όρους.
Οι αδυναμίες του χρυσούΠαρά τα πλεονεκτήματά του, ο χρυσός έχει περιορισμούς. Είναι βαρύς, δύσκολα μεταφέρεται σε συνθήκες κρίσης και, σε αντίθεση με τα διαμάντια, δεν μπορεί να κρυφτεί εύκολα ή να χρησιμοποιηθεί ως «ασπίδα». Ωστόσο, παραμένει το μοναδικό παγκόσμιο μέτρο αξίας που ξεπερνά τους αιώνες.
Τρεις παράγοντες που αξίζει να παρακολουθήσετεΦορολογική πίεση: Οι κυβερνήσεις στρέφονται σε νέες πηγές εσόδων. Στη Βρετανία, πολίτες συζητούν ακόμα και για φόρους σε κοινωνικά δίκτυα ή «πολυτελή» κατανάλωση νερού.
Γάμοι τελευταίας στιγμής: Αύξηση 14% σημείωσαν οι αιτήσεις άμεσων γάμων στο Ηνωμένο Βασίλειο μέσα σε πέντε χρόνια, κυρίως λόγω φορολογικών κινήτρων κληρονομιάς.
Ζήτηση για βρετανικές μετοχές: Παρά την αρνητική στάση διεθνών επενδυτών, οι ίδιες οι εταιρείες του FTSE 100 και 250 ενισχύουν τις τιμές με μαζικές επαναγορές μετοχών.
Ειδήσεις σήμερα:
Αντίπαρος: Διαμάχη για το οικόπεδο του Μιλτιάδη Κύρκου - Ο αποχαρακτηρισμός, οι προσφυγές και η ανέγερση υπόσκαφων
Πλακιάς: Διέρρευσαν φωτογραφίες με τις σακούλες των σορών των θυμάτων στα Τέμπη – Πόσο επώδυνο;
Οργή στη Βρετανία: Το NHS υπερασπίζεται τους γάμους μεταξύ πρώτων εξαδέλφων παρά τον κίνδυνο γενετικών ανωμαλιών
Αντίπαρος: Διαμάχη για το οικόπεδο του Μιλτιάδη Κύρκου - Ο αποχαρακτηρισμός, οι προσφυγές και η ανέγερση υπόσκαφων
Πλακιάς: Διέρρευσαν φωτογραφίες με τις σακούλες των σορών των θυμάτων στα Τέμπη – Πόσο επώδυνο;
Οργή στη Βρετανία: Το NHS υπερασπίζεται τους γάμους μεταξύ πρώτων εξαδέλφων παρά τον κίνδυνο γενετικών ανωμαλιών
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα