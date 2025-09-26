Αναίμακτη πτώση στο Χρηματιστήριο Αθηνών: Ρελάνς των αγοραστών και θετικό πρόσημο στην εβδομάδα

Γλίτωσε τις εβδομαδιαίες απώλειες με ανοδικό comeback στο τελευταίο δίωρο της συναλλαγών - Ως «αντίβαρο» λειτούργησαν οι τράπεζες - Νέα ρεκόρ για Aktor και Viohalco