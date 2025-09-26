Αναίμακτη πτώση στο Χρηματιστήριο Αθηνών: Ρελάνς των αγοραστών και θετικό πρόσημο στην εβδομάδα
Γλίτωσε τις εβδομαδιαίες απώλειες με ανοδικό comeback στο τελευταίο δίωρο της συναλλαγών - Ως «αντίβαρο» λειτούργησαν οι τράπεζες - Νέα ρεκόρ για Aktor και Viohalco
Σε καθεστώς έντονης μεταβλητότητας πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση της Παρασκευής (26/9) στο ελληνικό χρηματιστήριο, το οποίο απέφυγε τα χειρότερα ολοκληρώνοντας με θετικό πρόσημο την τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου. Οι αγοραστές πάτησαν «γκάζι» στο τελευταίο δίωρο, επαναφέροντας τον Γενικό Δείκτη πάνω από τις 2.030 μονάδες, ενώ ενδοσυνεδριακά είχε φτάσει κοντά στο να χάσει ακόμα και τις 2.020 μονάδες.
Ειδικότερα, ο ΓΔ υποχώρησε κατά 3,4 μονάδες ή -0,17% και έκλεισε στις 2.031,81 μονάδες. Το εύρος διακύμανσης του δείκτη ξεπέρασε τις 16 μονάδες, με το υψηλό ημέρας να εντοπίζεται στις 2.037,77 μονάδες και το χαμηλό ημέρας στις 2.021,39 μονάδες. Σε εβδομαδιαία βάση κατέγραψε οριακή άνοδο της τάξης του +0,07%. Μικρά είναι τα κέρδη εντός του Σεπτεμβρίου (+0,5%), «φλερτάροντας» με την ιδέα του 11ου διαδοχικού θετικού μήνα -άλλες δύο συνεδριάσεις απομένουν για να ολοκληρωθεί- και έχοντας εξασφαλίσει το τρίτο σερί ανοδικό τρίμηνο. Σε +38,25% καθορίζεται η απόδοση μέσα στο 2025.
Οι τράπεζες λειτούργησαν σήμερα ως «αντίβαρο» στην πτωτική διάθεση της εγχώριας αγοράς. Ξεχώρισαν η Πειραιώς και η Τράπεζα Κύπρου, με τη δεύτερη να αγγίζει τα 8 ευρώ τα οποία ανοίγουν τον «δρόμο» προς νέα ιστορικά ρεκόρ. Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, η Aktor έπιασε τα 8,3 ευρώ για πρώτη φορά μετά από 18 χρόνια (Ιούλιος 2007) και η Viohalco σημείωσε την 12η διαδοχική της άνοδο, ανανεώνοντας το ιστορικό υψηλό της και βάζοντας «πλώρη» για τα 7,5 ευρώ. Από την άλλη πλευρά, ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν η Metlen και η Jumbo, με τις ρευστοποιήσεις στην πρώτη να είναι έντονες καθώς ο τζίρος ξεπέρασε τα 25 εκατ. ευρώ.
Στην τελική ευθεία οι ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων
Ντεμπούτο στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών έκανε σήμερα η Real Consulting, με τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης τα 5,14 ευρώ, δηλαδή την τιμή κλεισίματος της μετοχής στην τελευταία της συνεδρίαση στην Εναλλακτική Αγορά. Σημειώνεται ότι το ημερήσιο όριο διακύμανσης της τιμής της μετοχής θα είναι ±60% για τις τρεις πρώτες ημέρες διαπραγμάτευσης. Η μεταφορά από την Εναλλακτική στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του ΧΑ αφορά στο σύνολο των 21,5 εκατ. μετοχών της εισηγμένης.
Παράλληλα, συνεχίζονται… σωρηδόν οι ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων α’ εξαμήνου από τις εισηγμένες, καθώς λήγει η σχετική προθεσμία στο τέλος του τρέχοντος μήνα. Σήμερα δημοσιεύουν τα οικονομικά τους μεγέθη οι CrediaBank, ΕΥΑΘ, Premia Properties, Trastor ΑΕΕΑΠ, CPLP Shipping Holdings, Βιοκαρπέτ, Revoil, Alpha Real Estate, Interlife, Logismos, Εβροφάρμα, Mermeren Kombinat, Flexopack και Χαϊδεμένος ΑΕΒΕ.
Τη Δευτέρα (29/9) σειρά έχουν οι ΟΛΠ, Intracom Holdings, Orilina Properties, Πλαστικά Κρήτης, Qualco Group, Elinoil, Intertech, CNL Capital, Δάιος Πλαστικά, Έλαστρον, Mevaco, Κυλινδρόμυλοι Σαραντόπουλος, European Innovation Solutions, Μαθιός Πυρίμαχα και Medicon. Την Τρίτη (30/9) θα προχωρήσουν σε ανακοινώσεις οι ακόλουθες εισηγμένες: ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Ελλάκτωρ, Τεχνική Ολυμπιακή, Εκτέρ, Space Hellas, Centric Συμμετοχών, Ίλυδα, AVE Group of Companies, Προοδευτική ΑΤΕ, Interwood, ΕΛΒΕ, Εριουργία Τρία Άλφα, Μπήτρος Συμμετοχική, Unibios, Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου, Ιατρικό Αθηνών, Ν. Λεβεντέρης, Αφοί Χ. Κορδέλλου, Ε. Παΐρης ΑΒΕΕ, Μπλε Κέδρος, Βογιατζόγλου, Moda Bagno, Αττικές Εκδόσεις, Μινέρβα, Λάμψα, Μουζάκης, Galaxy Cosmos Mezz, SunriseMezz και Phoenix Vega Mezz.
Αντιδρούν οι αγοραστές στα χρηματιστήρια του εξωτερικού
Απώλειες για τρίτη σερί μέρα κατέγραψε χθες η Wall Street, καθώς επικρατεί προβληματισμός για τις επόμενες κινήσεις της Federal Reserve. Ωστόσο, οι βασικοί δείκτες παραμένουν κοντά στα ιστορικά ρεκόρ τους. Τα στοιχεία για τις προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες (PCE) βρίσκονται στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος. Ο δείκτης κατέγραψε μηνιαία άνοδο 0,3% τον Αύγουστο και διαμορφώθηκε στο 2,7% σε ετήσια βάση. Ο δομικός PCE αυξήθηκε 0,2% σε μηνιαία βάση και 2,9% σε ετήσια. Επιστροφή στα κέρδη επιχειρούν σήμερα οι βασικοί δείκτες, με τον S&P 500 στο +0,2% και τον Nasdaq στο +0,4%.
Σε θετικό έδαφος διαπραγματεύονται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τους επενδυτές να εστιάζουν στα στοιχεία για τον πληθωρισμό (PCE) στις ΗΠΑ. Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύεται κατά +0,7% στις 554 μονάδες. Μεταξύ +0,7% και +0,8% κινούνται οι βασικοί δείκτες της Γηραιάς Ηπείρου.
