ΟΔΔΗΧ: Με απόδοση 1,79% η δημοπρασία των εξάμηνων εντόκων γραμματίων
Η έκδοση υπερκαλύφθηκε 2,02 φορές
Διενεργήθηκε η δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων (έξι μηνών) ύψους 500 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με τον ΟΔΔΗΧ, υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1.009 εκατ. ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,02 φορές.
Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025.
Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ.
Δε θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025.
Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.
