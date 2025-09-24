Πληρωμές ΟΠΕΚΑ σε 18 επιδόματα - Πότε μπαίνουν τα χρήματα από το επίδομα παιδιού α21 και το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

Επίδομα Ορεινών & Μειονεκτικών ΠεριοχώνΚόκκινα ΔάνειαΠροστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφέςΠρόγραμμα ΓέφυραΕπίδομα ΑναδοχήςΠρόγραμμα Συνεισφοράς Δημοσίου σε ευάλωτους οφειλέτεςΠρόγραμμα Προσωπικού βοηθού.Σημειώνεται ότι αυτήν την εβδομάδα και συγκεκριμένα αύριο, Πέμπτη (25/9), ξεκινούν οι πληρωμές στις συντάξεις Οκτωβρίου 2025, με τους μη μισθωτούς των τέως ταμείων ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ μεταξύ άλλων να έχουν διαθέσιμα τα χρήματα στο ΑΤΜ μετά τις 17:00 το απόγευμα.