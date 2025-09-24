Πληρωμές ΟΠΕΚΑ σε 18 επιδόματα - Πότε μπαίνουν τα χρήματα από το επίδομα παιδιού α21 και το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα
Πληρωμές ΟΠΕΚΑ σε 18 επιδόματα - Πότε μπαίνουν τα χρήματα από το επίδομα παιδιού α21 και το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα
Η λίστα με τις πληρωμές στα επιδόματα ΟΠΕΚΑ
Πληρωμές από τον ΟΠΕΚΑ έρχονται την επόμενη εβδομάδα σε 18 επιδόματα. Στη λίστα με τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ που πληρώνονται την τελευταία εργάσιμη του Σεπτεμβρίου (30/9) βρίσκονται το επίδομα ΚΕΑ (Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα), τα αναπηρικά και το επίδομα ενοικίου.
Υπενθυμίζεται ότι για το επίδομα παιδιού α21 είναι προγραμματισμένη η τέταρτη δόση.
Επίδομα παιδιού α21 (4η δόση)
Αναπηρικά και διατροφής
Επίδομα Στέγασης
Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής
Επίδομα Ομογενών
Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων
Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων
Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας
Έξοδα Κηδείας
Επίδομα Γέννησης
Υπενθυμίζεται ότι για το επίδομα παιδιού α21 είναι προγραμματισμένη η τέταρτη δόση.
Η λίστα με τις πληρωμές στα επιδόματα ΟΠΕΚΑΕλάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΚΕΑ)
Επίδομα παιδιού α21 (4η δόση)
Αναπηρικά και διατροφής
Επίδομα Στέγασης
Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής
Επίδομα Ομογενών
Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων
Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων
Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας
Έξοδα Κηδείας
Επίδομα Γέννησης
Επίδομα Ορεινών & Μειονεκτικών Περιοχών
Κόκκινα Δάνεια
Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές
Πρόγραμμα Γέφυρα
Επίδομα Αναδοχής
Πρόγραμμα Συνεισφοράς Δημοσίου σε ευάλωτους οφειλέτες
Πρόγραμμα Προσωπικού βοηθού.
Σημειώνεται ότι αυτήν την εβδομάδα και συγκεκριμένα αύριο, Πέμπτη (25/9), ξεκινούν οι πληρωμές στις συντάξεις Οκτωβρίου 2025, με τους μη μισθωτούς των τέως ταμείων ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ μεταξύ άλλων να έχουν διαθέσιμα τα χρήματα στο ΑΤΜ μετά τις 17:00 το απόγευμα.
Κόκκινα Δάνεια
Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές
Πρόγραμμα Γέφυρα
Επίδομα Αναδοχής
Πρόγραμμα Συνεισφοράς Δημοσίου σε ευάλωτους οφειλέτες
Πρόγραμμα Προσωπικού βοηθού.
Σημειώνεται ότι αυτήν την εβδομάδα και συγκεκριμένα αύριο, Πέμπτη (25/9), ξεκινούν οι πληρωμές στις συντάξεις Οκτωβρίου 2025, με τους μη μισθωτούς των τέως ταμείων ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ μεταξύ άλλων να έχουν διαθέσιμα τα χρήματα στο ΑΤΜ μετά τις 17:00 το απόγευμα.
Ειδήσεις σήμερα:
Τι σημαίνει η στροφή 180 μοιρών του Τραμπ στο ζήτημα της Ουκρανίας: Η χρυσή ευκαιρία του Κιέβου και ο ξεκάθαρος κίνδυνος
«Φοβόταν ότι θα κατηγορηθεί, είχα να δω τη γιαγιά μου από το 2021» - Τι κατέθεσε ο 28χρονος γιος της 62χρονης που έθαψε τη μητέρα της
Βρέθηκε ο υπεύθυνος για τη βλάβη στις κυλιόμενες σκάλες και το autocue του Τραμπ - Δείτε βίντεο
Τι σημαίνει η στροφή 180 μοιρών του Τραμπ στο ζήτημα της Ουκρανίας: Η χρυσή ευκαιρία του Κιέβου και ο ξεκάθαρος κίνδυνος
«Φοβόταν ότι θα κατηγορηθεί, είχα να δω τη γιαγιά μου από το 2021» - Τι κατέθεσε ο 28χρονος γιος της 62χρονης που έθαψε τη μητέρα της
Βρέθηκε ο υπεύθυνος για τη βλάβη στις κυλιόμενες σκάλες και το autocue του Τραμπ - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα