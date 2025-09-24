«Πράσινο» για το πεντάστερο project και 631 κλινών των Σμπώκου-Βασιλάκη στην Κρήτη
«Πράσινο» για το πεντάστερο project και 631 κλινών των Σμπώκου-Βασιλάκη στην Κρήτη
Τι περιλαμβάνει η μετατροπή των υφιστάμενων ξενοδοχειακών μονάδων σε Σύνθετο Τουριστικό Κατάλυμα με ξενοδοχεία 5*, τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες και κέντρα αναζωογόνησης
«Πράσινο» και τυπικά άναψε για την προωθούμενη επένδυση συνολικής δυναμικότητας 631 κλινών για το Σύνθετο Τουριστικό Κατάλυμα των ομίλων Σμπώκου-Βασιλάκη στην Κρήτη, στην περιοχή «Πλάκα» απέναντι από τη Σπιναλόγκα.
To αρχικό πλάνο περιλάμβανε μία δυναμικότητα 743 κλινών, ωστόσο μετά την υποβολή της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), τέθηκε σε ισχύ ο ν. 5121/2024 που προβλέπει τη δυνατότητα ανέγερσης δωματίων για τη διαμονή του προσωπικού σε κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα. Στο πλαίσιο αυτό, αντί του νέου ξενοδοχειακού καταλύματος δυναμικότητας 112 κλινών που προβλεπόταν στη ΜΠΕ, προβλέπεται στην ίδια θέση (σ.σ. στο βόρειο άκρο της Ζώνης ΙΙ) να κατασκευαστούν δύο κτίρια, ίδιας δυναμικότητας για τη διαμονή του προσωπικού. Με την τροποποίηση αυτή, όπως επισημαίνεται, δεν επέρχονται διαφοροποιήσεις, αφού οι επιπτώσεις έχουν μελετηθεί στη ΜΠΕ για 112 ενοίκους, δηλαδή με αυστηρότερες παραδοχές.
Ειδικότερα, με κοινή απόφαση της υπουργού Τουρισμού κυρίας Ολγας Κεφαλογιάννη και της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εγκρίνεται η «δημιουργία Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος, συνολικής δυναμικότητας 631 κλινών, αποτελούμενο από: α) δύο ξενοδοχεία 5*, συνολικής δυναμικότητας 461 κλινών, β) 44 τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες και γ) ένα κέντρο αναζωογόνησης (spa) ως εγκατάσταση ειδικής τουριστικής υποδομής του Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος, και ένα κέντρο αναζωογόνησης (spa) δυναμικότητας 30 ατόμων ως πρόσθετη εγκατάσταση ειδικής τουριστικής υποδομής, και των υποστηρικτικών έργων αυτού». Με την ίδια απόφαση εγκρίνονται και οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου που θα υλοποιηθεί σε έκταση εμβαδού 249.402 τμ. στη θέση «Πλάκα» της Δημοτικής Κοινότητας Ελούντας του δήμου Αγίου Νικολάου με φορέα επένδυσης την «PHAEA Α.Ε.».
Τα Phaea Resorts με πρόεδρο την κυρία Κωνστάντια Σμπώκου και αντιπρόεδρο και διευθύνουσα σύμβουλο την κυρία Αγάπη Σμπώκου συνδέονται με την οικογένεια Σμπώκου, με μακρά ιστορία στον τουρισμό της Κρήτης, Στο δ.σ. συμμετέχουν και οι κ.κ. Ευτύχης και Γιώργος Βασιλάκης των ομίλων AEGEAN και Autohellas, δεδομένου ότι ήδη από το 2018 είχε ανακοινωθεί και η μετοχική συνεργασία στο πλαίσιο της περαιτέρω επέκτασης του ομίλου Βασιλάκη στον κλάδο του τουρισμού.
