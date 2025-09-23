Θεοδωρόπουλος (ΣΕΒ): Απαιτείται ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης, οι καθυστερήσεις χαμηλώνουν την παραγωγικότητα
Η Δικαιοσύνη είναι απόλυτα συνυφασμένη με την παραγωγικότητα τόνισε στο συνέδριο «Δικαιοσύνη: Θεμέλιο Ανάπτυξης & Ευημερίας»
Για τη στενή σύνδεση ανάμεσα στη δικαιοσύνη και την παραγωγικότητα μίλησε την Τρίτη ο πρόεδρος του ΣΕΒ, Σπύρος Θεοδωρόπουλος, στο συνέδριο «Δικαιοσύνη: Θεμέλιο Ανάπτυξης & Ευημερίας».
Όπως τόνισε, σε έρευνα που πραγματοποιεί ο ΣΕΒ εδώ και πάνω από 15 χρόνια, οι επιχειρήσεις – ανεξαρτήτως μεγέθους ή τοποθεσίας – αναφέρουν ότι το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν είναι η δικαιοσύνη.
«Η Δικαιοσύνη είναι απόλυτα συνυφασμένη με την παραγωγικότητα. Οι καθυστερήσεις στις δικαστικές αποφάσεις τη μειώνουν και η χαμηλή παραγωγικότητα αποτελεί το Νο1 πρόβλημα της χώρας», υπογράμμισε.
