Wall Street: Ποδαρικό για το Μάιο με δεύτερο σερί ρεκόρ για S&P 500 και Nasdaq
Το μεγαλύτερο εβδομαδιαίο ανοδικό σερί από το 2024, με ώθηση από τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα και τις ελπίδες για επίτευξη συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν - Για πρώτη φορά πάνω από τις 25.000 μονάδες ο Nasdaq - Βαθαίνει το ρήγμα στη Fed: Οι τρεις «αντάρτες» του συμβουλίου επιμένουν σε φρένο της νομισματικής χαλάρωσης
Ένα ιστορικό ράλι οδήγησε τη Wall Street στο μεγαλύτερο εβδομαδιαίο ανοδικό σερί της από το 2024, με ώθηση από τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα, αλλά και τις ελπίδες για την επίτευξη συμφωνίας που θα μπορούσε να οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν.
Έτσι, S&P 500 και Nasdaq όχι μόνο κράτησαν τα χθεσινά τους ρεκόρ, αλλά έφτασαν και σε νέα υψηλά με τον πρώτο να συμπληρώνει την πέμπτη σερί εβδομάδα κερδών και τον δεύτερο να «σπάει» για πρώτη φορά το φράγμα των 25.000 μονάδων.
Συγκεκριμένα, ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 0,29% στις 7.230 μονάδες και ο Nasdaq κατέγραψε άνοδο 0,89% φτάνοντας τις 25.114 μονάδες. Ο Dow Jones, αν και ξεκίνησε καλά, έπεσε θύμα σημαντικών ρευστοποιήσεων με αποτέλεσμα να «κλείσει» με κάμψη 0,31% στις 49.499 μονάδες.
Θυμίζουμε πως ήδη ο Απρίλιος είχε ολοκληρωθεί κερδίζοντας τον τίτλο του καλύτερου μήνα της αμερικανικής αγοράς από το 2020. Σε επίπεδο μήνα, ο S&P 500 ανέβηκε πάνω από 10%, Dow Jones πάνω από 7% και ο Nasdaq πάνω από 15%. Πρόκειται για την καλύτερη μηνιαία επίδοση για τους S&P 500 και Dow από τον Νοέμβριο του 2020 και την υψηλότερη για τον Nasdaq από τον Απρίλιο του 2020.
Στην αγορά ομολόγων, η απόδοση του 10ετούς υποχώρησε σήμερα ελαφρά στο 4,37% και το 2ετές κινήθηκε στο 3,88%.
Οι προσπάθειες μετατροπής της εύθραυστης εκεχειρίας σε μια πιο μόνιμη συμφωνία ειρήνης φαίνεται να προχωρούν, καθώς επιβεβαιώθηκαν από τον Λευκό Οίκο τα δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι το Ιράν παρέδωσε μια νέα τροποποιημένη πρόταση προς τις ΗΠΑ, πάντα μέσω των Πακιστανών μεσολαβητών. Μάλιστα, αν και ο Τραμπ υποστήριξε ότι δεν είναι «ικανοποιημένος», τόνισε πως το Ιράν θέλει να καταλήξει σε συμφωνία.
Σύμφωνα με αποτίμηση τηλεφωνικής επικοινωνίας του υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, με περιφερειακούς αξιωματούχους, η Τεχεράνη είναι έτοιμη να συνεχίσει τις διπλωματικές προσπάθειες εφόσον οι Ηνωμένες Πολιτείες αλλάξουν στάση και αποφύγουν «υπερβολικές απαιτήσεις, απειλητική ρητορική και προκλητικές ενέργειες». Δεν είναι τυχαίο ότι οι πετρελαϊκές τιμές έχασαν κι άλλο έδαφος με το Brent να πέφτει κάτω από τα 109 δολάρια το βαρέλι.
«Σε ό,τι αφορά τις ΗΠΑ και το Ιράν, τα πράγματα είναι απλά: οποιαδήποτε συμφωνία εκεχειρίας θα είναι θετική για τις αγορές, ενώ οποιαδήποτε επανέναρξη επιθέσεων θα αποτελέσει σοβαρά αρνητική εξέλιξη», τόνισε ο Τομ Εσέι της The Sevens Report.
Οι επενδυτές αξιολόγησαν επίσης τα τελευταία οικονομικά στοιχεία από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τα οποία έδειξαν ότι η μεταποιητική δραστηριότητα συνέχισε να αναπτύσσεται τον Απρίλιο, παρά το γεγονός ότι ο πόλεμος οδήγησε σε απότομη αύξηση του κόστους πρώτων υλών.
Την ίδια ώρα, οι τρεις αξιωματούχοι της Federal Reserve που διαφώνησαν στη συνεδρίαση της Τετάρτης, αποκάλυψαν τους λόγους της διαφοροποίησης τους εξηγώντας γιατί δεν είναι πλέον σωστό να υπονοείται πως η επόμενη κίνηση της Fed θα είναι πιθανότατα μια μείωση επιτοκίων.
Ο πρόεδρος της Fed της Μινεάπολης, Νιλ Κασκάρι, ανέφερε ότι η FOMC θα πρέπει να στέλνει μήνυμα πως η επόμενη κίνηση μπορεί να είναι είτε αύξηση είτε μείωση επιτοκίων.
Η πρόεδρος της Fed του Κλίβελαντ, Μπεθ Χάμακ, προειδοποίησε ότι η άνοδος στις τιμές του πετρελαίου εντείνει τις πληθωριστικές πιέσεις, ενώ η επικεφαλής της Fed του Ντάλας, Λόρι Λόγκαν, εξέφρασε ανησυχία για το πόσο χρόνο θα χρειαστεί ώστε ο πληθωρισμός να επιστρέψει στον στόχο.
Παρά τους φόβους για τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου, η Wall Street έχει μέχρι στιγμής αγνοήσει τα αρνητικά σενάρια, με την ανθεκτικότητα των εταιρικών αποτελεσμάτων να τροφοδοτεί το ράλι.
Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα συγκεντρωτικά στοιχεία, περίπου το 81% των εταιρειών του S&P 500 έχει ξεπεράσει τις εκτιμήσεις για τα κέρδη του πρώτου τριμήνου έναντι του ιστορικού μέσου όρου 70% την τελευταία πενταετία.
Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η υπέρβαση των προβλέψεων. Οι εταιρείες που έχουν ανακοινώσει αποτελέσματα εμφανίζουν κατά μέσο όρο κέρδη 12,3% υψηλότερα από τις προβλέψεις της αγοράς, όταν ο ιστορικός μέσος όρος πενταετίας βρίσκεται κοντά στο 7,3%.
Η δυναμική αυτή έχει οδηγήσει τους αναλυτές να αναθεωρούν ανοδικά τις προβλέψεις τους για τη συνολική κερδοφορία των επιχειρήσεων. Η εκτιμώμενη αύξηση κερδών για το πρώτο τρίμηνο κινείται πλέον κοντά στο 15%, ενώ ορισμένες εκτιμήσεις αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να προσεγγίσει ακόμη και το 19%, κάτι που θα αποτελούσε τον ισχυρότερο ρυθμό αύξησης εταιρικών κερδών από το 2021.
Επιπρόσθετα το θετικό momentum δεν περιορίζεται σε έναν μόνο τομέα της οικονομίας. Και οι 11 βασικοί κλάδοι του S&P 500 αναμένεται να εμφανίσουν αύξηση εσόδων, με τις εταιρείες τεχνολογίας, τις υπηρεσίες επικοινωνίας και τον χρηματοοικονομικό κλάδο να πρωταγωνιστούν. Ειδικά οι τράπεζες και οι χρηματοοικονομικές εταιρείες εκτιμάται ότι θα καταγράψουν αύξηση κερδών άνω του 15% σε ετήσια βάση.
«Τόσο τα αποτελέσματα όσο και οι προβλέψεις των εταιρειών ήταν θετικά», σχολίασε η Ουλρίκε Χόφμαν-Μπουρχάρντι της UBS. «Η τεχνολογία συνεχίζει να οδηγεί την αγορά, αλλά η ανάπτυξη των κερδών διευρύνεται, στηριζόμενη στην ανθεκτική καταναλωτική δαπάνη και στα σημάδια κυκλικής ανάκαμψης».
Σε επίπεδο μετοχών, στους μεγάλους κερδισμένους ξεχώρισε η Apple Inc., με τη μετοχή να ενισχύεται περίπου 4%, αφού η εταιρεία ανακοίνωσε καλύτερα των εκτιμήσεων αποτελέσματα και ιδιαίτερα αισιόδοξες προβλέψεις για το επόμενο τρίμηνο.
Ισχυρό ράλι κατέγραψε και η Atlassian, μετά την αναβάθμιση των ετήσιων προβλέψεών της, όπως και η Reddit, καθώς οι επενδυτές αντέδρασαν θετικά στις ισχυρές προβλέψεις εσόδων και στη δυναμική ανάπτυξη της διαφημιστικής δραστηριότητας της πλατφόρμας. Στους ανοδικούς πρωταγωνιστές βρέθηκαν, επίσης, η Salesforce και η Twilio.
Στην αντίπερα όχθη, η Roblox Corp. βρέθηκε στο επίκεντρο των απωλειών, καταγράφοντας πτώση που ξεπέρασε το 17%, καθώς η εταιρεία περιέκοψε τις προβλέψεις για bookings και προειδοποίησε ότι τα νέα μέτρα ασφαλείας για ανήλικους χρήστες επηρεάζουν την ανάπτυξη της πλατφόρμας.
Ισχυρές πιέσεις δέχθηκε και η Clorox, αφού η εταιρεία μείωσε τις ετήσιες προβλέψεις της, ενώ σε αρνητικό έδαφος κινήθηκαν και οι ενεργειακοί κολοσσοί Exxon Mobil Corp. και Chevron Corp., καθώς οι επενδυτές ανησύχησαν για τις επιπτώσεις του πολέμου στα επίπεδα παραγωγής.
Πιέσεις δέχθηκαν επίσης αρκετές αυτοκινητοβιομηχανίες με έκθεση στην ευρωπαϊκή αγορά, όπως η Stellantis NV, μετά την αιφνιδιαστική ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για αύξηση των δασμών στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά στο 25%, κίνηση που αναζωπύρωσε τους φόβους για νέα εμπορική σύγκρουση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Πηγή: newmoney.gr
