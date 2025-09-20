Όσα πρέπει να ξέρουν οι ενοικιαστές για να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητες για την επιστροφή ενοικίου
Επιστροφή ενοικίου

Όσα πρέπει να ξέρουν οι ενοικιαστές για να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητες για την επιστροφή ενοικίου

950.000 ενοικιαστές έχουν προθεσμία έως 30 Σεπτεμβρίου να υποβάλουν τροποποιητική φορολογική δήλωση

Όσα πρέπει να ξέρουν οι ενοικιαστές για να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητες για την επιστροφή ενοικίου
Από φέτος θεσπίζεται η ετήσια επιστροφή ενοικίου σε δικαιούχους ενοικιαστές, με την καταβολή να γίνεται κάθε Νοέμβριο απευθείας στον τραπεζικό τους λογαριασμό.

950.000 ενοικιαστές έχουν προθεσμία έως 30 Σεπτεμβρίου να υποβάλουν τροποποιητική φορολογική δήλωση και να συμπληρώσουν τον κωδικό 081, που αφορά τον αριθμό του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου.



Ποσά επιστροφής

-Για κύρια κατοικία: έως 800€ κατ’ έτος (+50€ για κάθε εξαρτώμενο παιδί).
-Για φοιτητική κατοικία: έως 800€, χωρίς περιουσιακό όριο.

Εισοδηματικά κριτήρια

-Έως 20.000€ για άγαμους.
-Έως 28.000€ για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης (+4.000€ για κάθε παιδί).
-Έως 31.000€ για μονογονεϊκές οικογένειες (+5.000€ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου).

Περιουσιακά κριτήρια

-Έως 120.000€ (+20.000€ για κάθε παιδί).
-Για φοιτητική κατοικία δεν υπάρχει περιουσιακός περιορισμός.
Τι πρέπει να κάνουν οι δικαιούχοι

Αν ο κωδικός δεν συμπληρωθεί, η ΑΑΔΕ θα αναζητήσει το ηλεκτρονικό μισθωτήριο.

Προσοχή στις παγίδες

Ο αριθμός μισθωτηρίου σε περίπτωση ανανέωσης αφορά μόνο το 2024, όχι το 2025.

Όσοι έχουν αυτόματα υποβληθεί φορολογικές δηλώσεις πρέπει να ελέγξουν αν τα ενοίκια έχουν καταγραφεί σωστά.

Αν δεν εμφανίζεται ο κωδ. 081 στην προσυμπληρωμένη δήλωση, απαιτείται τροποποιητική, ενώ εάν δεν γίνει τροποποιητική, θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι το ηλεκτρονικό μισθωτήριο είναι σωστό.

Σε πολύπλοκες περιπτώσεις μισθωτηρίων με αλλαγές ποσών, συνιστάται τροποποιητική δήλωση.

Από 1/1/2026, οι πληρωμές πρέπει να γίνονται μόνο μέσω τραπέζης. Διαφορετικά, χάνεται η επιστροφή.

Αν τα ενοίκια δεν πληρώνονται μέσω τραπέζης, ο ιδιοκτήτης χάνει την έκπτωση 5%.

