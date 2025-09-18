Τράπεζες: Πώς θα εξελιχθούν οι διανομές προς τους μετόχους σε Ελλάδα και Ευρώπη στην τριετία
Με τα θεμελιώδη μεγέθη τους σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα, δύσκολα η εποπτεία θα βάλει φρένο στις διανομές - Ποιες είναι οι προβλέψεις
Με δυνατές διανομές προς τους μετόχους θα κινηθούν οι ευρωπαϊκές τράπεζες στοιχείο το οποίο θα βοηθήσει αντίστοιχη κίνηση και των ελληνικών τραπεζών μιας και οι ελληνικές τράπεζες διαθέτουν σημαντική κεφαλαιακή επάρκεια.
Επομένως, με τα θεμελιώδη μεγέθη τους σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα δύσκολα η εποπτεία θα βάλει φρένο στις διανομές. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της JP Morgan οι διοικήσεις των ευρωπαϊκών τραπεζών δείχνουν συνετή πειθαρχία στη διαχείριση συγχωνεύσεων και εξαγορών, καθώς και στις κεφαλαιακές επιστροφές προς τους μετόχους.
Αυτές οι κινήσεις επιτρέπουν σταθερές κεφαλαιακές επιστροφές στους μετόχους, με προβλεπόμενο δείκτη πληρωμής περίπου 75% για την περίοδο 2026–2027. Η συνολική απόδοση προς τους μετόχους αναμένεται γύρω στο 8%, εκ των οποίων περίπου 5% προέρχεται από μερίσματα.
Την ίδια στιγμή οι ελληνικές τράπεζες εκτίμησαν αρχικώς τουλάχιστον πως για το 2025 θα προχωρήσουν σε διανομές που θα κινηθούν πέριξ το 50% των κερδών τους αναθεωρώντας κατόπιν όλων αυτών επί τω θετικότερον. Ας σημειωθεί πως οι κεφαλαιακοί δείκτες των ελληνικών τραπεζών είναι πολύ υψηλοί και δεν υπάρχει πρόβλημα ευρύτερων διανομών. Έτσι όλες οι τράπεζες αναμένεται να κινηθούν προς το 60% ενώ ίσως και κάποια ή κάποιες πάνω από αυτό το ποσοστό για την τρέχουσα χρήση.
