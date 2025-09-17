ΟΝΕΧ: Επενδύσεις 14+ εκατομμυρίων ευρώ για την ολιστική ανασυγκρότηση των ναυπηγείων Σύρου

Νέο 5ετές αναπτυξιακό πλάνο - Το Syncrolift επαναλειτουργεί μετά από 20 χρόνια - Ρομποτικά συστήματα και ενεργειακή αναβάθμιση μετατρέπουν τη Σύρο σε πολυλειτουργικό βιομηχανικό κόμβο στο κέντρο του Αιγαίου