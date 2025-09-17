ΟΝΕΧ: Επενδύσεις 14+ εκατομμυρίων ευρώ για την ολιστική ανασυγκρότηση των ναυπηγείων Σύρου
Νέο 5ετές αναπτυξιακό πλάνο - Το Syncrolift επαναλειτουργεί μετά από 20 χρόνια - Ρομποτικά συστήματα και ενεργειακή αναβάθμιση μετατρέπουν τη Σύρο σε πολυλειτουργικό βιομηχανικό κόμβο στο κέντρο του Αιγαίου
Στην υλοποίηση ενός πολυδιάστατου επενδυτικού προγράμματος ύψους άνω των 14 εκατομμυρίων ευρώ με ίδια κεφάλαια για την ολιστική ανασυγκρότηση των Ναυπηγείων Σύρου προχωράει η ΟΝΕΧ. Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση της πρώτης πενταετίας που είχε ως στόχο τη διάσωση και αναγέννηση της ιστορικής ναυπηγικής μονάδας, ο Όμιλος εισέρχεται δυναμικά σε ένα νέο πενταετές αναπτυξιακό πλάνο που θα διασφαλίσει τη θέση των Ναυπηγείων στον διεθνή ανταγωνισμό για τις επόμενες δεκαετίες.
Με γνώμονα το τρίπτυχο Ασφάλεια – Περιβάλλον – Ανταγωνιστικότητα, το επενδυτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει:
• Αναβάθμιση μεγάλης κλίμακας των πλωτών δεξαμενών (5 εκατ. ευρώ, 2025): έργα για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας και τη μεγιστοποίηση της ασφάλειας.
• Επαναλειτουργία του Syncrolift (2,5+ εκατ. ευρώ, 2025): αποκατάσταση και αναβάθμιση του συστήματος ανέλκυσης μετά από 20 έτη εκτός λειτουργίας.
• Εκσυγχρονισμός του συνόλου των χερσαίων γερανών (2,5+ εκατ. ευρώ, 2025-2026): αποτελεσματική ανταπόκριση στους πλέον σύγχρονους κανονισμούς και ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας.
• Ενεργειακή αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών (2+ εκατ. ευρώ, 2025-2026): εκτεταμένος εξηλεκτρισμός των παραγωγικών μέσων.
• Περιβαλλοντικός και τεχνολογικός εκσυγχρονισμός (2 εκατ. ευρώ, 2025): Ένταξη νέας γενιάς συστημάτων υδροβολών και ρομποτικών μέσων για μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.
Τα Ναυπηγεία Σύρου του Ομίλου ONEX εξελίσσονται σε έναν πολυλειτουργικό βιομηχανικό κόμβο και προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα ποιοτικών υπηρεσιών.
